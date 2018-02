[{"available":true,"c_guid":"8dc1e4d5-bf9d-4a05-a10b-26a5dd0ee7cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint semmi meglepő nincs a döntésben, ezt lehetett várni.","shortLead":"Szakértők szerint semmi meglepő nincs a döntésben, ezt lehetett várni.","id":"20180217_Nem_valtoztatott_a_magyar_allamadosbesorolason_a_Standard__Poors","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc1e4d5-bf9d-4a05-a10b-26a5dd0ee7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56203a03-b401-4255-82c0-6ec941d3442c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_Nem_valtoztatott_a_magyar_allamadosbesorolason_a_Standard__Poors","timestamp":"2018. február. 17. 10:07","title":"Nem változtatott a magyar államadós-besoroláson a Standard & Poor's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében a férfiaknál kanadai győzelem született.","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében a férfiaknál kanadai győzelem született.","id":"20180217_Kizartak_a_dontoben_Liu_Shaolin_Sandort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21cbddf-fe62-403d-b926-4dc20723396e","keywords":null,"link":"/sport/20180217_Kizartak_a_dontoben_Liu_Shaolin_Sandort","timestamp":"2018. február. 17. 13:46","title":"Kizárták a döntőben Liu Shaolin Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb843f8-29d5-42a7-93de-471d9d9fd37f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emma Watson az első támogatók egyike. A kezdeményezést már hírességek is segítik, de az eddigi megismert összegek alapján nem voltak olyan bőkezűek, mint Emma Watson. ","shortLead":"Emma Watson az első támogatók egyike. A kezdeményezést már hírességek is segítik, de az eddigi megismert összegek...","id":"20180218_a_harry_potter_sorozat_sztarja_bokezuen_tamogatta_a_zaklatast_aldozatait_segito_kampanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb843f8-29d5-42a7-93de-471d9d9fd37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44524337-8858-4a41-9075-5e2eb9dd7c9c","keywords":null,"link":"/kultura/20180218_a_harry_potter_sorozat_sztarja_bokezuen_tamogatta_a_zaklatast_aldozatait_segito_kampanyt","timestamp":"2018. február. 18. 17:24","title":"A Harry Potter-sorozat sztárja bőkezűen támogatta a zaklatást áldozatait segítő kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaeb2b5-eb00-4aa9-8bfa-20870d7a2e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói Nagy Lajos király úton lévő óriásfestményen most már csak Pruck Pál neve olvasható. \r

","shortLead":"A zuglói Nagy Lajos király úton lévő óriásfestményen most már csak Pruck Pál neve olvasható. \r

","id":"20180217_Lekerult_Dozsa_Laszlo_neve_az_1956os_falfestmenyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaeb2b5-eb00-4aa9-8bfa-20870d7a2e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f0530f-9345-435e-bdc0-18c3c112f601","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Lekerult_Dozsa_Laszlo_neve_az_1956os_falfestmenyrol","timestamp":"2018. február. 17. 17:21","title":"Lekerült Dózsa László neve egy 1956-os falfestményről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4862216-72da-4a3a-ad15-8b7077fa9639","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hónappal a tervezett időpont előtt, már május 1-től megemelik Oroszországban a minimálbéreket. A 43 százalékos emelést egy hónappal az elnökválasztás előtt jelentették be.\r

","shortLead":"Két hónappal a tervezett időpont előtt, már május 1-től megemelik Oroszországban a minimálbéreket. A 43 százalékos...","id":"20180218_Putyin_ajandeka_a_valasztoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4862216-72da-4a3a-ad15-8b7077fa9639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92362f1d-9ca9-4c98-8202-deb402b54572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_Putyin_ajandeka_a_valasztoknak","timestamp":"2018. február. 18. 10:36","title":"Putyin megmutatja, tudja, hogyan kell választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c263968-685d-48b8-8a20-c5ab1d0da1f1","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A magyar autópiacot egyértelműen a nyugati használt import hajtja már évek óta. Az utakon futó személygépkocsik átlagéletkora 14,5 év, a dízelüzemű kocsik aránya pedig 28 százalék. Így nem is meglepő - írja a G7.hu hírportál - hogy a népességhez képest Magyarországról évek óta messze a legtöbben keresnek rá a kettőstömegű lendkerék témakörre","shortLead":"A magyar autópiacot egyértelműen a nyugati használt import hajtja már évek óta. Az utakon futó személygépkocsik...","id":"20180218_Ha_valami_a_kettostomegu_lendkerek_elhelyezi_Magyarorszagot_a_vilagterkepen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c263968-685d-48b8-8a20-c5ab1d0da1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bcced2-d5c9-4c02-91a3-1dbdd4868026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_Ha_valami_a_kettostomegu_lendkerek_elhelyezi_Magyarorszagot_a_vilagterkepen","timestamp":"2018. február. 18. 08:27","title":"Ha valami, a kettőstömegű lendkerék elhelyezi Magyarországot a világtérképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8563133-a3c6-4bc4-8da9-e488cf0748c2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Első fokon győztek a vadászok, akiket másfél évvel ezelőtt kizártak a saját földjükről Mészáros Lőrinc fiának kedvéért. Most – egyelőre nem jogerősen – kimondta a bíróság, hogy törvénysértés áldozatai lettek.","shortLead":"Első fokon győztek a vadászok, akiket másfél évvel ezelőtt kizártak a saját földjükről Mészáros Lőrinc fiának kedvéért...","id":"20180218_Harom_belmegyeri_vadasz_lenyomta_Meszaros_Lorinc_fiat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8563133-a3c6-4bc4-8da9-e488cf0748c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e264bb09-d6b7-4a0e-8a8f-ec75258c5cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_Harom_belmegyeri_vadasz_lenyomta_Meszaros_Lorinc_fiat","timestamp":"2018. február. 18. 07:00","title":"Három bélmegyeri vadász szembe mert szállni Mészáros Lőrinc fiával, és nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a848819-f595-48c8-937e-7a9b2eb7616e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kényszerleszállás sem sikerült, a helyszín megközelíthetetlen. A balesetet a repülőgépen tartózkodó 66 ember közül senki sem élte túl. ","shortLead":"A kényszerleszállás sem sikerült, a helyszín megközelíthetetlen. A balesetet a repülőgépen tartózkodó 66 ember közül...","id":"20180218_Irani_legikatasztrofa__reszletek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a848819-f595-48c8-937e-7a9b2eb7616e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d9b741-3ba9-49cd-8836-5353f20b25d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180218_Irani_legikatasztrofa__reszletek","timestamp":"2018. február. 18. 10:10","title":"66 ember halt meg az iráni légikatasztrófában – részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]