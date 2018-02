[{"available":true,"c_guid":"d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idei müncheni nemzetközi biztonságpolitikai értekezleten felszólóló politikus egyben élesen bírálta az iráni atomprogramról születetett 2015-ös nemzetközi megállapodást, s azt az 1938-as Molotov-Ribbentrop paktumhoz hasonlította.","shortLead":"Az idei müncheni nemzetközi biztonságpolitikai értekezleten felszólóló politikus egyben élesen bírálta az iráni...","id":"20180218_Iran_a_legnagyobb_fenyegetes__Netanjahu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26956b6-4880-40f9-bf09-3bc9e24cbb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec3ba3-8eee-4b6e-847f-f8b496b9d0e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180218_Iran_a_legnagyobb_fenyegetes__Netanjahu","timestamp":"2018. február. 18. 12:43","title":"Az izraeli kormányfő szerint Irán a legnagyobb fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9405341a-e551-473c-8a26-fde2cff09587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kalandos életút után tisztelegnek előtte a rajongói.","shortLead":"Egy kalandos életút után tisztelegnek előtte a rajongói.","id":"20180217_Gyaszszertartassal_bucsuzik_UjZeland_Thomastol_a_biszexualis_libatol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9405341a-e551-473c-8a26-fde2cff09587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e105b8-ae4a-42e5-9ebd-7c5127e86087","keywords":null,"link":"/elet/20180217_Gyaszszertartassal_bucsuzik_UjZeland_Thomastol_a_biszexualis_libatol","timestamp":"2018. február. 17. 08:32","title":"Gyászszertartással búcsúzik Új-Zéland Thomastól, a biszexuális libától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c201ee7-3610-431e-a2c1-f86a1932fce3","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Azt kéri, járataival közelítsék meg a Normafát, amely behavazva hirtelen nagyon népszerű lett.","shortLead":"Azt kéri, járataival közelítsék meg a Normafát, amely behavazva hirtelen nagyon népszerű lett.","id":"20180218_A_BKK_ova_inti_az_autosokat_a_Normafatol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c201ee7-3610-431e-a2c1-f86a1932fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a733512-5a10-4807-82cb-33bb595f50a6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180218_A_BKK_ova_inti_az_autosokat_a_Normafatol","timestamp":"2018. február. 18. 12:47","title":"A BKK óva inti az autósokat a Normafától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé meglepő, de a jelenlegi kriptopénz-bányászati láz az idegen civilizációk kutatására is hatással lehet. És nem pozitívan.","shortLead":"Kissé meglepő, de a jelenlegi kriptopénz-bányászati láz az idegen civilizációk kutatására is hatással lehet. És nem...","id":"20180217_gpu_hiany_veti_vissza_a_seti_kutatasokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21cb56-34c7-42ed-a329-e1269edf87a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180217_gpu_hiany_veti_vissza_a_seti_kutatasokat","timestamp":"2018. február. 17. 10:14","title":"A földönkívüliek egyelőre várjanak, a kriptopénzbányászat fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Májustól lépne életbe Ausztriában a dohányzási tilalom az éttermekben és bárokban, de az osztrák kormány változtatna a terveken. Ezt sokan nem tudják elfogadni, és az ügy hamarosan a parlament elé kerülhet. ","shortLead":"Májustól lépne életbe Ausztriában a dohányzási tilalom az éttermekben és bárokban, de az osztrák kormány változtatna...","id":"20180218_kurzek_engedtek_volna_az_ettermi_dohanyzas_ugyeben_de_gyorsan_osszegyult_szazezer_tiltakozo_alairas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5156785c-3a5a-46d6-b233-b1481b5ab4b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_kurzek_engedtek_volna_az_ettermi_dohanyzas_ugyeben_de_gyorsan_osszegyult_szazezer_tiltakozo_alairas","timestamp":"2018. február. 18. 19:08","title":"Kurzék engedtek volna az éttermi dohányzás ügyében, de gyorsan összegyűlt százezer tiltakozó aláírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd Szövetség miniszterelnök-jelöltje nyílt levélben kérte az ellenzéki pártokat, hogy ünnepeljenek közösen március 15-én.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd Szövetség miniszterelnök-jelöltje nyílt levélben kérte az ellenzéki pártokat, hogy ünnepeljenek...","id":"20180217_Osszerantana_az_ellenzeket_marcius_15en_Karacsony_Gergely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f9e1cd-9b8a-430c-a3c0-5c04a486df6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Osszerantana_az_ellenzeket_marcius_15en_Karacsony_Gergely","timestamp":"2018. február. 17. 08:50","title":"Összerántaná az ellenzéket március 15-én Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan módon az előterjesztéshez ellenzéki képviselők is csatlakoztak.","shortLead":"Szokatlan módon az előterjesztéshez ellenzéki képviselők is csatlakoztak.","id":"20180218_Megemlekezes_a_450_eves_vallaszabadsagtorvenyrol__Kover_Laszlo_lengyel_mintat_kovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d327d81-9489-4641-addd-bbc94caf55db","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Megemlekezes_a_450_eves_vallaszabadsagtorvenyrol__Kover_Laszlo_lengyel_mintat_kovet","timestamp":"2018. február. 18. 10:33","title":"Megemlékezés a 450 éves vallászabadság-törvényről – Kövér László lengyel mintát követ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve ő az első magyar művész, akit meghívtak a filmfesztivál Shooting Stars programjába.","shortLead":"Tíz éve ő az első magyar művész, akit meghívtak a filmfesztivál Shooting Stars programjába.","id":"20180217_Tenki_Reka_bejelentkezett_a_Berlinalerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880de7cf-ef8a-4270-b94f-20062d7a0171","keywords":null,"link":"/kultura/20180217_Tenki_Reka_bejelentkezett_a_Berlinalerol","timestamp":"2018. február. 17. 14:45","title":"Tenki Réka bejelentkezett a Berlinaléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]