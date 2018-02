[{"available":true,"c_guid":"cd79601e-6127-412e-bd7a-d2665af51426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenhárom orosz állampolgár ellen vádat emeltek.","shortLead":"Tizenhárom orosz állampolgár ellen vádat emeltek.","id":"20180217_Elkepeszto_milyen_komoly_volt_az_orosz_beavatkozas_az_amerikai_valasztasi_kampanyba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd79601e-6127-412e-bd7a-d2665af51426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e413b8-07ec-4ec5-97f8-fc5e8ece2e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180217_Elkepeszto_milyen_komoly_volt_az_orosz_beavatkozas_az_amerikai_valasztasi_kampanyba","timestamp":"2018. február. 17. 10:10","title":"Elképesztő, milyen komoly volt az orosz beavatkozás az amerikai választási kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99af3d09-350d-4908-b884-d69b9bdcd8c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesen gondolnánk, hogy a szovjetek hidegháborús fejlesztésű terepjárója még 2018-ban is jelen van az új autók piacán. Például hazánkban is.","shortLead":"Kevesen gondolnánk, hogy a szovjetek hidegháborús fejlesztésű terepjárója még 2018-ban is jelen van az új autók piacán...","id":"20180218_ami_mellett_a_lada_niva_is_modern_610_millio_forintos_vadiuj_uazokat_arulnak_gyongyoson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99af3d09-350d-4908-b884-d69b9bdcd8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8fb37-d508-4102-83ac-c576d20c7bbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_ami_mellett_a_lada_niva_is_modern_610_millio_forintos_vadiuj_uazokat_arulnak_gyongyoson","timestamp":"2018. február. 18. 08:21","title":"Ami mellett a Lada Niva is modern: 6-10 millió forintos vadiúj UAZ-okat árulnak Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve ő az első magyar művész, akit meghívtak a filmfesztivál Shooting Stars programjába.","shortLead":"Tíz éve ő az első magyar művész, akit meghívtak a filmfesztivál Shooting Stars programjába.","id":"20180217_Tenki_Reka_bejelentkezett_a_Berlinalerol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880de7cf-ef8a-4270-b94f-20062d7a0171","keywords":null,"link":"/kultura/20180217_Tenki_Reka_bejelentkezett_a_Berlinalerol","timestamp":"2018. február. 17. 14:45","title":"Tenki Réka bejelentkezett a Berlinaléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfe9474-025a-4716-b3d3-a9c357f25ef8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egész tiszta karbon-kompozit és persze elektromos. Az Aspark Owl ára állítólag 1 milliárd forint körül lenne. ","shortLead":"Az egész tiszta karbon-kompozit és persze elektromos. Az Aspark Owl ára állítólag 1 milliárd forint körül lenne. ","id":"20180216_aspark_owl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe9474-025a-4716-b3d3-a9c357f25ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbaf38e5-86c3-4675-a1d2-760f4a23470c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_aspark_owl","timestamp":"2018. február. 17. 11:31","title":"A semmiből jött ez a szuperautó, de egyelőre gyorsabb mindennél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A hétfőtől újra világelső svájci Roger Federer nyerte az 1,86 millió euró (580,3 millió forint) összdíjazású rotterdami keménypályás férfi tenisztornát, miután a döntőben jobbnak bizonyult a bolgár Grigor Dimitrovnál.","shortLead":"A hétfőtől újra világelső svájci Roger Federer nyerte az 1,86 millió euró (580,3 millió forint) összdíjazású rotterdami...","id":"20180218_Minden_idok_legidosebb_vilagelsoje_rangjahoz_meltoan_nyert_tornat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002893ec-520e-4bed-b3d9-44ec47843e3b","keywords":null,"link":"/sport/20180218_Minden_idok_legidosebb_vilagelsoje_rangjahoz_meltoan_nyert_tornat","timestamp":"2018. február. 18. 16:49","title":"Minden idők legidősebb világelsője rangjához méltóan nyert tornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeea7fb5-07c9-42a6-b320-c80966b03110","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kisebb károk keletkeztek, de az első jelentések nem szóltak áldozatokról. ","shortLead":"Kisebb károk keletkeztek, de az első jelentések nem szóltak áldozatokról. ","id":"20180217_Eros_72es_fokozatu_foldrenges_volt_Mexiko_deli_es_kozepso_videken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeea7fb5-07c9-42a6-b320-c80966b03110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baccb5e-c615-4207-82ea-e7ac11e31aff","keywords":null,"link":"/vilag/20180217_Eros_72es_fokozatu_foldrenges_volt_Mexiko_deli_es_kozepso_videken","timestamp":"2018. február. 17. 07:22","title":"Erős, 7,2-es fokozatú földrengés volt Mexikó déli és középső vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f19c72-010a-4c42-8ff7-3360b9b1d4a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradónak nyilatkozott az a nő, aki segített az állaton, és magához vette. Nála viszont csak pár hétig maradhat, ezért most gazdát keresnek neki.","shortLead":"Az RTL Híradónak nyilatkozott az a nő, aki segített az állaton, és magához vette. Nála viszont csak pár hétig maradhat...","id":"20180218_kidobtak_egy_kutyat_egy_dunakeszi_panelhaz_elso_emeleterol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f19c72-010a-4c42-8ff7-3360b9b1d4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3551644-9dd6-4157-a668-0b6f65aee571","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_kidobtak_egy_kutyat_egy_dunakeszi_panelhaz_elso_emeleterol","timestamp":"2018. február. 18. 20:50","title":"Kidobtak egy kutyát egy dunakeszi panelház első emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c006e5b0-0c42-4c19-9328-97fcbbe625ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sűrű volt ez a hét is, összeszedtük a legolvasottabb autós híreket.","shortLead":"Sűrű volt ez a hét is, összeszedtük a legolvasottabb autós híreket.","id":"20180218_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c006e5b0-0c42-4c19-9328-97fcbbe625ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f2017-e78a-4292-9323-69d51aa29d32","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_top_autos_hirek","timestamp":"2018. február. 18. 15:31","title":"Tolatóradar: elállta a mentősök útját a szegedi sofőr, a rendőrök gyorsan helyre tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]