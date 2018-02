[{"available":true,"c_guid":"8e485809-2910-4fea-9b60-31053db028a7","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A környezetvédelmi döntésről a szervezést irányító Emily Eavis beszélt a BBC 6 Musicnak.","shortLead":"A környezetvédelmi döntésről a szervezést irányító Emily Eavis beszélt a BBC 6 Musicnak.","id":"20180219_Nem_lesznek_muanyagpalackok_a_jovo_evtol_a_vilag_legnagyobb_fesztivaljan_Glastonbury","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e485809-2910-4fea-9b60-31053db028a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2310a8-9271-4aa1-ab3a-21045431368d","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Nem_lesznek_muanyagpalackok_a_jovo_evtol_a_vilag_legnagyobb_fesztivaljan_Glastonbury","timestamp":"2018. február. 19. 17:01","title":"Nem lesznek műanyag palackok a jövő évtől a világ legnagyobb fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d9984-6f51-4381-b43b-80289f9a580b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos újdonság hivatalos bejelentésére már nem kell sokat várnunk.","shortLead":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos újdonság hivatalos bejelentésére már nem kell sokat várnunk.","id":"20180219_seat_tarraco_jon_a_spanyolok_nagy_divatterepjaroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880d9984-6f51-4381-b43b-80289f9a580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc375ec-f10f-4ada-95fd-fd79a97de33a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_seat_tarraco_jon_a_spanyolok_nagy_divatterepjaroja","timestamp":"2018. február. 19. 10:21","title":"Seat Tarraco: jön a spanyolok nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1985e86c-f690-49aa-8b59-4b25f9fb3a08","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök huszadik évértékelő beszéde olyan volt, mintha nem is Magyarországra politizálna, számára Európa lenne a terep. Hazai ellenfeleit alig nevezte meg, lenéző félmondatokat kaptak csak, míg a „legyőzött” európai politikusokon névvel élcelődött.","shortLead":"A magyar miniszterelnök huszadik évértékelő beszéde olyan volt, mintha nem is Magyarországra politizálna, számára...","id":"20180218_Orban_Viktor_kinotte_Magyarorszagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1985e86c-f690-49aa-8b59-4b25f9fb3a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6595e3f-dd63-4540-8989-e8b2d14c9278","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Orban_Viktor_kinotte_Magyarorszagot","timestamp":"2018. február. 18. 17:08","title":"Orbán Viktor kinőtte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett alig ismert helyi elnöküket indítják Vona Gábor ellenében. A háttérben egy rejtélyes figura sziluettje is kibontakozik.","shortLead":"Akarva-akaratlanul szívességet tettek a szocialisták a Jobbiknak, hogy Gyöngyös sikeres MSZP-s polgármestere helyett...","id":"201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15850691-a297-4259-b115-c91d7b2a5d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a093a-f865-444d-85d6-532e481fb022","keywords":null,"link":"/itthon/201807__gyongyos__vonaallomas__taktikai_szavazas__palyatakaritas","timestamp":"2018. február. 18. 09:00","title":"Rejtélyes figura állhat az MSZP gyöngyösi visszavonulása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lipták Zoltán szerint Kassai rasszista megjegyzéseket tett egy kameruni játékosra, de a bíró ezt tagadja. ","shortLead":"Lipták Zoltán szerint Kassai rasszista megjegyzéseket tett egy kameruni játékosra, de a bíró ezt tagadja. ","id":"20180219_Kassai_Viktor_beperelte_a_Diosgyor_egy_altala_kiallitott_jetekosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19570774-4ac9-426a-95ac-994ac2a9a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b53bd8-ee7e-412c-b6ad-d3c0d660b9bc","keywords":null,"link":"/sport/20180219_Kassai_Viktor_beperelte_a_Diosgyor_egy_altala_kiallitott_jetekosat","timestamp":"2018. február. 19. 19:52","title":"Kassai Viktor beperelte a Diósgyőr egy általa kiállított jétékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1908e2-6799-4311-9840-718820bc2f04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet a Schengeni Információs Rendszerben a német hatóságok körözték.","shortLead":"A járművet a Schengeni Információs Rendszerben a német hatóságok körözték.","id":"20180218_lopott_teherauto_csengersima","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca1908e2-6799-4311-9840-718820bc2f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8d5c6f-de27-40f1-b3f0-5cd125fd945b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_lopott_teherauto_csengersima","timestamp":"2018. február. 18. 06:41","title":"Sok teherautó lépi át a határt Csengersimánál, de ezzel az eggyel volt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hét utolsó napján jelenti be a Samsung idei első csúcstelefonjait, és egyre többen vannak, akik ezek árait is már tudni vélik.","shortLead":"A hét utolsó napján jelenti be a Samsung idei első csúcstelefonjait, és egyre többen vannak, akik ezek árait is már...","id":"20180219_samsung_galaxy_s9ek_varhato_arai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38c0f6-399f-4447-b084-e7d13f6916ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180219_samsung_galaxy_s9ek_varhato_arai","timestamp":"2018. február. 19. 19:01","title":"Kiszivárgott, hogyan árazza be a Samsung a Galaxy S9-et és az S9+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97f6ef2-a3ed-4159-a017-cf3289b0f420","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2017-ben 30 százalékkal nőtt a Goldstar sportcipőgyártó cég nepáli leányvállalatának forgalma. Itt érdemes megállni egy pillanatra.","shortLead":"2017-ben 30 százalékkal nőtt a Goldstar sportcipőgyártó cég nepáli leányvállalatának forgalma. Itt érdemes megállni...","id":"20180219_Mao_Cetung_mint_divatdiktator_Igy_lett_hipszterseg_a_maoistak_sportcipojebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e97f6ef2-a3ed-4159-a017-cf3289b0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a261a1-43de-4ef3-9c10-8ab0cb04c11f","keywords":null,"link":"/kkv/20180219_Mao_Cetung_mint_divatdiktator_Igy_lett_hipszterseg_a_maoistak_sportcipojebol","timestamp":"2018. február. 19. 15:10","title":"Mao Ce-tung, mint divatdiktátor? Így lett hipszterség a szegények sportcipőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]