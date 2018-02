[{"available":true,"c_guid":"f4f08dac-368e-47af-a710-76e7140d11bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg szerencsére senki. Egyelőre nem tudni, pontosan kié volt a fegyver és hogyan kerülhetett a hetedikes diákhoz.","shortLead":"Nem sérült meg szerencsére senki. Egyelőre nem tudni, pontosan kié volt a fegyver és hogyan kerülhetett a hetedikes...","id":"20180218_tizenharom_eves_diak_sutott_el_egy_legpisztolyt_egy_szombathelyi_iskolaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f08dac-368e-47af-a710-76e7140d11bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07e10ef-b562-4e60-a1f3-4c637b514d96","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_tizenharom_eves_diak_sutott_el_egy_legpisztolyt_egy_szombathelyi_iskolaban","timestamp":"2018. február. 18. 21:50","title":"Tizenhárom éves diák sütött el egy légpisztolyt egy szombathelyi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna Plázát is. Ötödik éve bővül a boltos forgalom, megéri forgatni az üzlethelyiségeket.","shortLead":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna...","id":"20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac99d9b7-b44d-41cf-86c2-0bd0300fbe84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","timestamp":"2018. február. 19. 10:22","title":"Kitört a bolthelyiség-háború, több pláza is gazdát cserélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még csak az M7-es autópályánál tartott a pár, amikor az édesanya szülési fájdalmai egyre erősödtek, és félő volt, hogy nem érnek be a kórházba.","shortLead":"Még csak az M7-es autópályánál tartott a pár, amikor az édesanya szülési fájdalmai egyre erősödtek, és félő volt...","id":"20180219_rendorsegi_felvezetes_szules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5345e9-ca15-4081-b75a-b55bb0aa192c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180219_rendorsegi_felvezetes_szules","timestamp":"2018. február. 19. 00:01","title":"Rendőri felvezetést kapott az M0-áson az édesanya, mert beindult a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig senki nem jelezte, hogy az adófizetők pénze is érintett lenne a lámpacserékben, de most kiderült, hogy majdnem egymilliárd forint közpénzzel segített meg a kormány tizennégy gyanús közvilágítási projektet. A Miniszterelnökség ugyanis több önkormányzat önrészét is magára vállalta.","shortLead":"Eddig senki nem jelezte, hogy az adófizetők pénze is érintett lenne a lámpacserékben, de most kiderült, hogy majdnem...","id":"20180219_Titokban_fizetett_a_kormany_egymilliardot_Tiborcz_kozvilagitasaert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa6f534-733c-4647-97f4-2674600bd19c","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Titokban_fizetett_a_kormany_egymilliardot_Tiborcz_kozvilagitasaert","timestamp":"2018. február. 19. 07:22","title":"Titokban fizetett a kormány egymilliárdot Tiborcz közvilágításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e947b36-4138-435a-85e5-9b473c84de92","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A tavaly műtéteken átesett színészlegenda a Nemzeti Színház Úri muri című darabjában tér majd vissza idén.","shortLead":"A tavaly műtéteken átesett színészlegenda a Nemzeti Színház Úri muri című darabjában tér majd vissza idén.","id":"20180217_Ma_70_eves_Cserhalmi_Gyorgy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e947b36-4138-435a-85e5-9b473c84de92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870c7481-4cdd-447d-a4b9-1316dec009ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180217_Ma_70_eves_Cserhalmi_Gyorgy","timestamp":"2018. február. 17. 17:36","title":"Ma 70 éves Cserhalmi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640fdaf2-5f17-49fd-98de-193c620987de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mer' a pénz csak úgy fakad fel, aláírásod ha kapjuk\" – a kutyapárt darkos hangulatú dalban magyarázza el, miért van szükségük megfelelő számú aláírásra. ","shortLead":"\"Mer' a pénz csak úgy fakad fel, aláírásod ha kapjuk\" – a kutyapárt darkos hangulatú dalban magyarázza el, miért van...","id":"20180218_szintet_lepett_a_kutyapart_most_mar_enekelnek_is_csak_kapjanak_penzt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=640fdaf2-5f17-49fd-98de-193c620987de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d485b54e-c146-4099-9b76-ab4f5206cceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_szintet_lepett_a_kutyapart_most_mar_enekelnek_is_csak_kapjanak_penzt","timestamp":"2018. február. 18. 18:27","title":"Szintet lépett a kutyapárt, most már énekelnek is, csak kapjanak pénzt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de37b39-9704-4146-b066-c0379c398269","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Már tizenegy éves korában dolgozott, s élete első felét szegénységben élte le Oleg Gyeripaszka, Oroszország egyik legbefolyásosabb oligarchája. Élete második fele már sokkal izgalmasabb. ","shortLead":"Már tizenegy éves korában dolgozott, s élete első felét szegénységben élte le Oleg Gyeripaszka, Oroszország egyik...","id":"20180218_Oleg_Gyeripaszka__a_hianyzo_lancszem_zz_amerikai_elnokvalasztas_manipulalasi_botranyaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2de37b39-9704-4146-b066-c0379c398269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfabe5a-3e20-4cc2-a4ef-820b1c14d576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_Oleg_Gyeripaszka__a_hianyzo_lancszem_zz_amerikai_elnokvalasztas_manipulalasi_botranyaban","timestamp":"2018. február. 18. 12:30","title":"Oleg Gyeripaszka – a hiányzó láncszem az amerikai elnökválasztás manipulálási botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe9988-2f00-404b-bdde-13d6264c4a70","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség vasárnap reggel előállított két, Benjámin Netanjahu miniszterelnökhöz közel álló embert, valamint a Bezeq telekommunikációs vállalat több vezető munkatársát, miután nyomozást indítottak a cég körüli korrupciógyanús ügyek miatt - jelentette a helyi média vasárnap.","shortLead":"Az izraeli rendőrség vasárnap reggel előállított két, Benjámin Netanjahu miniszterelnökhöz közel álló embert, valamint...","id":"20180218_Netanjahu__szorul_a_hurok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3efe9988-2f00-404b-bdde-13d6264c4a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93510068-a909-42d5-aa1d-0082affcf0da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_Netanjahu__szorul_a_hurok","timestamp":"2018. február. 18. 09:34","title":"Szorul a hurok az izraeli kormányfő barátjának cége ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]