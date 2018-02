[{"available":true,"c_guid":"c4d68b21-aa85-4dcc-98e2-862c8190ff6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdődik az Országgyűlés tavaszi szezonja, a ciklus utolsó felvonása. Ilyenkor a kormányfő szokott számot adni ügyeink állásáról, de mivel az ügy most az OLAF-jelentés volna veje viselt dolgairól, így inkább Szófiában védi a határt. Mi azért követjük az eseményeket.","shortLead":"Kezdődik az Országgyűlés tavaszi szezonja, a ciklus utolsó felvonása. Ilyenkor a kormányfő szokott számot adni ügyeink...","id":"20180219_Kitavaszodik_a_Hazban_csak_Orban_repult_messze_Tiborcz_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4d68b21-aa85-4dcc-98e2-862c8190ff6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7c494a-825c-48ab-88f0-9681efd338c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Kitavaszodik_a_Hazban_csak_Orban_repult_messze_Tiborcz_elol","timestamp":"2018. február. 19. 12:58","title":"Kövér szerint Szél Bernadett egy óvodás képességeit is alulmúlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd9adcd-4b93-4a00-8704-ed479d97529d","c_author":"Balla István - Bicsérdi Ádám - Németh Róbert","category":"kultura","description":"Fél tucat új album, hat külön bejáratú világ, hiphop, indie, artpop és klasszikus dalszerző-énekes lemez – ezeket találtuk a legizgalmasabbnak az év első másfél hónapjából.","shortLead":"Fél tucat új album, hat külön bejáratú világ, hiphop, indie, artpop és klasszikus dalszerző-énekes lemez – ezeket...","id":"20180219_Hat_lemez_Black_Panther_Fekete_parduc_Django_Django_Glen_Hansard_Ezra_Furman_MGMT_US_Girls","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd9adcd-4b93-4a00-8704-ed479d97529d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2973b6cc-fb4d-47f5-8e4c-7638d6ac7afe","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Hat_lemez_Black_Panther_Fekete_parduc_Django_Django_Glen_Hansard_Ezra_Furman_MGMT_US_Girls","timestamp":"2018. február. 19. 18:00","title":"Hat lemez, amelyet nem hallhat a rádiókban: mi bemutatjuk, ön szeretni fogja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még csak az M7-es autópályánál tartott a pár, amikor az édesanya szülési fájdalmai egyre erősödtek, és félő volt, hogy nem érnek be a kórházba.","shortLead":"Még csak az M7-es autópályánál tartott a pár, amikor az édesanya szülési fájdalmai egyre erősödtek, és félő volt...","id":"20180219_rendorsegi_felvezetes_szules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5345e9-ca15-4081-b75a-b55bb0aa192c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180219_rendorsegi_felvezetes_szules","timestamp":"2018. február. 19. 00:01","title":"Rendőri felvezetést kapott az M0-áson az édesanya, mert beindult a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőhöz benyújtott 802 kérelemből 701 kapott pozitív elbírálást. ","shortLead":"A Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőhöz benyújtott 802 kérelemből 701 kapott pozitív elbírálást. ","id":"20180219_2_5_milliardert_gyogyult_tavaly_kulfoldon_a_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2167d68d-e097-4721-a7bc-3ab3f13675fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_2_5_milliardert_gyogyult_tavaly_kulfoldon_a_magyar","timestamp":"2018. február. 19. 05:29","title":"2,5 milliárdért gyógyult tavaly külföldön a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan júliusban adja ki a Google a Chrome azon verzióját, amely már minden felhasználó számára eltéveszthetetlenül jelzi, ha olyan oldalra téved, ahol nem szerencsés beírni az adatait.","shortLead":"Várhatóan júliusban adja ki a Google a Chrome azon verzióját, amely már minden felhasználó számára eltéveszthetetlenül...","id":"20180219_google_titkositas_chrome_68","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a40d258-fe66-43cc-8dc7-f42e2053e663","keywords":null,"link":"/tudomany/20180219_google_titkositas_chrome_68","timestamp":"2018. február. 19. 09:03","title":"Jön egy új jelzés a Chrome böngészőbe, amelyre érdemes lesz figyelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5c8974-95ad-4de7-9a67-68243bb9c811","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogyan viszonyul egymáshoz egy elsőgenerációs X5-ös és egy vadonatúj X3-as. Elővettük a mérőszalagot, mindkét autóban alapos üléspróbát tettünk és a nagy hóesésben jókat autóztunk velük.","shortLead":"Megnéztük, hogyan viszonyul egymáshoz egy elsőgenerációs X5-ös és egy vadonatúj X3-as. Elővettük a mérőszalagot...","id":"20180218_felnott_a_feladathoz_egymas_ellen_kuldtuk_az_uj_bmw_x3at_es_a_regi_x5ot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5c8974-95ad-4de7-9a67-68243bb9c811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157598da-0d7c-47c5-912d-c49485c3da90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_felnott_a_feladathoz_egymas_ellen_kuldtuk_az_uj_bmw_x3at_es_a_regi_x5ot","timestamp":"2018. február. 18. 12:22","title":"Felnőtt a feladathoz: egymás ellen küldtük a régi BMW X5-öt és az új X3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állítólag az ügynek nincs köze a harmadik legnagyobb bank botrányához.","shortLead":"Állítólag az ügynek nincs köze a harmadik legnagyobb bank botrányához.","id":"20180219_Kiderult_miert_vettek_orizetbe_a_lett_jegybank_elnoket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaeb3c5-6e66-4638-993c-18eabce688ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Kiderult_miert_vettek_orizetbe_a_lett_jegybank_elnoket","timestamp":"2018. február. 19. 14:12","title":"Kiderült, miért vették őrizetbe a lett jegybank elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chadwick Boseman került a Rolling Stone magazin címlapjára, a színész interjút adott a lapnak. Az első fekete szuperhőst, a Fekete Párducot alakító Boseman élesen bírálta a hollywoodi gyakorlatot, miszerint még mindig kettős mérce alapján válogatnak a fehér és a fekete színészek között.","shortLead":"Chadwick Boseman került a Rolling Stone magazin címlapjára, a színész interjút adott a lapnak. Az első fekete...","id":"20180219_A_Fekete_Parducot_alakito_szinesz_Hollywood_meg_mindig_diszkriminal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ce556b-bffd-4837-838e-72a39927e761","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_A_Fekete_Parducot_alakito_szinesz_Hollywood_meg_mindig_diszkriminal","timestamp":"2018. február. 19. 16:06","title":"A Fekete Párducot alakító színész szerint Hollywood még mindig rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]