[{"available":true,"c_guid":"748669c1-276c-4e9b-913a-fd838a333c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egymillió fontot (mintegy 350 millió forintot) adományozott egy brit alapnak, amely a munkahelyi zaklatás visszaszorításáért küzdő civil szervezeteknek oszt adományokat.","shortLead":"A színésznő egymillió fontot (mintegy 350 millió forintot) adományozott egy brit alapnak, amely a munkahelyi zaklatás...","id":"20180219_Emma_Watson_egy_vagyont_koltott_a_munkahelyi_zaklatas_visszaszoritasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748669c1-276c-4e9b-913a-fd838a333c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb08d7f8-ef41-4470-bf1f-26168a806e78","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Emma_Watson_egy_vagyont_koltott_a_munkahelyi_zaklatas_visszaszoritasara","timestamp":"2018. február. 19. 16:56","title":"Emma Watson egy vagyont költött a munkahelyi zaklatás visszaszorítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről állapodott meg Brüsszel és a magyar kormány – ez derül ki azokból a dokumentumokból, amiket Jávor Benedek EP-képviselő szerzett meg az Európai Bizottságtól. Az iratok a magyarországi tao-sporttámogatási rendszer jóváhagyásáról szólnak.","shortLead":"Erről állapodott meg Brüsszel és a magyar kormány – ez derül ki azokból a dokumentumokból, amiket Jávor Benedek...","id":"20180219_Orban_megegyezetett_Brusszellel_addig_omlik_a_penz_a_magyar_fociba_mig_nem_leszunk_valakik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf1256c-6175-462e-8a48-0698c10f9f25","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Orban_megegyezetett_Brusszellel_addig_omlik_a_penz_a_magyar_fociba_mig_nem_leszunk_valakik","timestamp":"2018. február. 19. 08:07","title":"Orbán megegyezett Brüsszellel: addig ömlik a pénz a magyar fociba, míg nem leszünk valakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb23d6b-be35-4ae7-89ff-e93561cdc5d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sok eső alámosta a szeméthalmot, amely nagyjából olyan magas volt, mint egy háromemeletes épület. A halottak száma még nőhet.","shortLead":"A sok eső alámosta a szeméthalmot, amely nagyjából olyan magas volt, mint egy háromemeletes épület. A halottak száma...","id":"20180219_oriasi_szemethegy_szakadt_a_lakokra_mozambik_fovarosaban_sokan_meghaltak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb23d6b-be35-4ae7-89ff-e93561cdc5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c734f4-6ebd-469e-9851-6c3b1c142dad","keywords":null,"link":"/vilag/20180219_oriasi_szemethegy_szakadt_a_lakokra_mozambik_fovarosaban_sokan_meghaltak","timestamp":"2018. február. 19. 19:28","title":"Óriási szeméthegy szakadt a lakókra Mozambik fővárosában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a fél világ a soron következő Galaxy telefonra koncentrál, a Samsung szép csendben levédetett egy logót, amely a hírek szerint egy teljesen új termékcsoportra utalhat. És bár erről semmilyen hivatalos megerősítés nincs, könnyen lehet, hogy az eszköz még csak nem is telefon lesz, hanem valamilyen másfajta, de hordható okosság.","shortLead":"Miközben a fél világ a soron következő Galaxy telefonra koncentrál, a Samsung szép csendben levédetett egy logót, amely...","id":"20180219_samsung_logo_okosszemuveg_okoslencse","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b466f51-d15e-4b04-a514-0e9eb2dfd768","keywords":null,"link":"/tudomany/20180219_samsung_logo_okosszemuveg_okoslencse","timestamp":"2018. február. 19. 07:02","title":"Levédetett egy új logót a Samsung – úgy tűnik, hogy valami izgalmas újdonságon dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc253a2-cdc7-457c-8256-779b5211a875","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hozzátartozó szerint a XVIII. kerületi gondozóban egy éve is gondot okoztak már a poloskák, de a higiéniával is baj volt. ","shortLead":"Egy hozzátartozó szerint a XVIII. kerületi gondozóban egy éve is gondot okoztak már a poloskák, de a higiéniával is baj...","id":"20180218_nemcsak_poloskaktol_szenvedhetnek_a_XVIII_keruleti_gondozo_lakoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc253a2-cdc7-457c-8256-779b5211a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a74b1d2-77ce-4a2c-9af5-2a6c5f1b4751","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_nemcsak_poloskaktol_szenvedhetnek_a_XVIII_keruleti_gondozo_lakoi","timestamp":"2018. február. 18. 20:15","title":"Nemcsak poloskáktól szenvedhetnek a XVIII. kerületi gondozó lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef838a4-c548-4758-8c48-c930ffcbb976","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban súlyos balesetet szenvedett egy Tesla Model 3, erről rengeteg kép mellett egy beszámoló is felkerült a netre.","shortLead":"A napokban súlyos balesetet szenvedett egy Tesla Model 3, erről rengeteg kép mellett egy beszámoló is felkerült a netre.","id":"20180219_tesla_model_3_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef838a4-c548-4758-8c48-c930ffcbb976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856c9594-d7e5-4212-a7fa-7d7c4e82b3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_tesla_model_3_baleset","timestamp":"2018. február. 19. 08:21","title":"96 km/h-val csapódott álló autóba egy Tesla Model 3, a mentősök sem hittek a szemüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki optimista, a Fidesz-szavazók, a baloldali-liberális tábor és a Jobbik szimpatizánsai is, de a Fidesz-szavazók tizede elégedetlen a kormány munkájával.","shortLead":"Mindenki optimista, a Fidesz-szavazók, a baloldali-liberális tábor és a Jobbik szimpatizánsai is, de a Fidesz-szavazók...","id":"20180219_Az_ellenzek_meg_bizakodik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee0d0aa-020a-4a92-86ab-3c3728ff528a","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Az_ellenzek_meg_bizakodik","timestamp":"2018. február. 19. 11:49","title":"Az ellenzék még bizakodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d9984-6f51-4381-b43b-80289f9a580b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos újdonság hivatalos bejelentésére már nem kell sokat várnunk.","shortLead":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos újdonság hivatalos bejelentésére már nem kell sokat várnunk.","id":"20180219_seat_tarraco_jon_a_spanyolok_nagy_divatterepjaroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880d9984-6f51-4381-b43b-80289f9a580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc375ec-f10f-4ada-95fd-fd79a97de33a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_seat_tarraco_jon_a_spanyolok_nagy_divatterepjaroja","timestamp":"2018. február. 19. 10:21","title":"Seat Tarraco: jön a spanyolok nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]