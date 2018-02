[{"available":true,"c_guid":"bd080f4b-b900-47f8-b42d-534ea85b773a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180220_scott_dani_pappalardo_fegyver_floridai_meszarlas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd080f4b-b900-47f8-b42d-534ea85b773a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b32f17-5646-4a9a-8f5f-ab82c49f0345","keywords":null,"link":"/vilag/20180220_scott_dani_pappalardo_fegyver_floridai_meszarlas","timestamp":"2018. február. 20. 14:04","title":"A kamera előtt végezte ki fegyverét egy lelkiismeretes amerikai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részén alakulhat ki szerda estig akár 15-20 centis hótakaró. Egész héten nagyon hideg lesz nappal is.","shortLead":"Az ország nyugati részén alakulhat ki szerda estig akár 15-20 centis hótakaró. Egész héten nagyon hideg lesz nappal is.","id":"20180219_havazas_es_fagyhullam_ezt_lehet_eddig_tudni_a_heten_visszatero_telrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40d2cdb-df6c-4695-a7ba-eee9855c304b","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_havazas_es_fagyhullam_ezt_lehet_eddig_tudni_a_heten_visszatero_telrol","timestamp":"2018. február. 19. 17:40","title":"Havazás és fagyhullám: ezt lehet eddig tudni a héten visszatérő télről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff4cfc9-ccbd-497b-9c80-04b5c0dd85d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A terhességi tesztek mintájára működő, papírcsíkot használó diagnosztikai eszközt fejlesztettek ki amerikai kutatók a kórokozók, a tumor-DNS-ek és egyéb genetikai szignálok jelenlétének kimutatására egy már létező gyors, olcsó és érzékeny nukleinsav-detektáló módszer továbbfejlesztésével.","shortLead":"A terhességi tesztek mintájára működő, papírcsíkot használó diagnosztikai eszközt fejlesztettek ki amerikai kutatók...","id":"20180220_sherlock_crispr_diagnosztikai_eszkoz_csik_terhessegi_teszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff4cfc9-ccbd-497b-9c80-04b5c0dd85d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c66af-d98a-4711-9b5d-2687d2afedc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180220_sherlock_crispr_diagnosztikai_eszkoz_csik_terhessegi_teszt","timestamp":"2018. február. 20. 15:03","title":"Csináltak egy olyan papírcsíkot, ami olyan, mint a terhességi teszt, de rengeteg kórokozó mutatható ki vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae681ec-c3d1-417c-925c-d4e35174e6ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar vágója volt a legjobbnak választott animációs kisfilmnek. ","shortLead":"Magyar vágója volt a legjobbnak választott animációs kisfilmnek. ","id":"20180219_Magyar_vago_kisfilmjet_is_dijazta_a_brit_filmakademia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae681ec-c3d1-417c-925c-d4e35174e6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f13a1-385d-4e1b-8c52-9c28b7a8484f","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Magyar_vago_kisfilmjet_is_dijazta_a_brit_filmakademia","timestamp":"2018. február. 19. 21:40","title":"Magyar vágó kisfilmjét is díjazta a brit filmakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdf8cd2-3d9f-4865-8543-cb25779e9a7a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén cukrászdákat is teszteltek, valamint az éttermek borlapját. Újdonság volt még a Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Dining Guide Életmű Díj, amelyet Rosenstein Tibor vehetett át.","shortLead":"Idén cukrászdákat is teszteltek, valamint az éttermek borlapját. Újdonság volt még a Friedrich Wilhelm...","id":"20180219_Ismet_a_Costes_lett_itthon_az_Ev_Etterme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcdf8cd2-3d9f-4865-8543-cb25779e9a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3d13eb-44bd-4963-92c6-5ac6e3a24867","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Ismet_a_Costes_lett_itthon_az_Ev_Etterme","timestamp":"2018. február. 19. 22:00","title":"Ismét a Costes lett itthon az Év Étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint 70 ezer forintnak megfelelő értékű eurót emelt el egy férfi poggyászából a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"A férfi a vád szerint 70 ezer forintnak megfelelő értékű eurót emelt el egy férfi poggyászából a Liszt Ferenc...","id":"20180220_vadat_emeltek_egy_ferihegyi_szarka_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27bc4a0-00a8-4292-80e1-0eca8056fb76","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_vadat_emeltek_egy_ferihegyi_szarka_ellen","timestamp":"2018. február. 20. 10:08","title":"Vádat emeltek egy ferihegyi szarka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c61c44-5281-47e7-a750-aeb414b20510","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Swaney Elizabeth a 24 indulóból utolsóként zárt a síakrobaták félcső selejtezőjében a pjongcsangi téli olimpia hétfői napján, így nem jutott a keddi fináléba.","shortLead":"Swaney Elizabeth a 24 indulóból utolsóként zárt a síakrobaták félcső selejtezőjében a pjongcsangi téli olimpia hétfői...","id":"20180219_swaney_elizabeth_olimpiai_szereplese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c61c44-5281-47e7-a750-aeb414b20510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1daa13-5827-4857-907a-8ae51001ceb1","keywords":null,"link":"/sport/20180219_swaney_elizabeth_olimpiai_szereplese","timestamp":"2018. február. 19. 05:45","title":"Nem Swaney Elizabeth olimpiai szereplésével kezdődik a magyar síakrobatika aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna Plázát is. Ötödik éve bővül a boltos forgalom, megéri forgatni az üzlethelyiségeket.","shortLead":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna...","id":"20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac99d9b7-b44d-41cf-86c2-0bd0300fbe84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","timestamp":"2018. február. 19. 10:22","title":"Kitört a bolthelyiség-háború, több pláza is gazdát cserélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]