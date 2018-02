[{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy síita milícia vonult a kurdok segítségére, és nagy árat fog fizetni ezért - mondta Erdogan török elnök.","shortLead":"Egy síita milícia vonult a kurdok segítségére, és nagy árat fog fizetni ezért - mondta Erdogan török elnök.","id":"20180220_A_torokok_visszavertek_a_kurdoknak_segito_szir_csapatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f518477-d2fd-450d-ac9e-b36d3bc4ada8","keywords":null,"link":"/vilag/20180220_A_torokok_visszavertek_a_kurdoknak_segito_szir_csapatokat","timestamp":"2018. február. 20. 20:39","title":"A törökök visszaverték a kurdoknak segítő szír csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180219_Rendorsegi_fotoval_koszti_a_Tankcsapda_az_50_eves_Lukacs_Laszlot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6897c20-d7ed-457b-9b99-31a97f50f0ce","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Rendorsegi_fotoval_koszti_a_Tankcsapda_az_50_eves_Lukacs_Laszlot","timestamp":"2018. február. 19. 09:37","title":"Rendőrségi fotóval köszönti a Tankcsapda az 50 éves Lukács Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"130 millió forintért fejlesztik a soproni Jereván-lakótelepnél a biciklis infrastruktúrát, egy soproni lap olvasója azonban csak annyit lát ebből, hogy lefestették a széles, elég rossz állapotban lévő járdákat.\r

A járaton mindenki meghalt.

Egy nap után érték el a mentők a lezuhant iráni repülőt

A kutatócsapatok hétfőn, pirkadat előtt találták meg az Iran Aseman Airlines nevű légitársaság vasárnap lezuhant repülőgépét – közölte a Press TV angol nyelvű iráni hírtelevízió hétfőn. Ráadásul vezérigazgatója, valamint Szijjártó Péter szerint a cégnek sikerült talpra állnia.

A Dunaferr megroggyant, de Szijjártó szerint már felgyógyult, mindenesetre a dolgozók örülhetnek

Bár a Dunaferr helyzete meglehetősen ingatag, a cég jelentős bérfejlesztésről írt alá megállapodást a munkavállalói érdekképviselettel. Most más téren is változtat.

Visszavonulót fúj Schobert Norbi

Korábban azt jelentette be, hogy a termékeiről eltűnik a Norbi név, a továbbiakban Update-ként lesznek kaphatók.