[{"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sérült kandelábert még mindig nem sikerült elszállítani a helyszínről, és egyelőre azt sem tudni, hogy mikor állítanak majd egy új példányt a helyére.","shortLead":"A sérült kandelábert még mindig nem sikerült elszállítani a helyszínről, és egyelőre azt sem tudni, hogy mikor...","timestamp":"2018. február. 20. 06:41","title":"A nap fotója: 50 napja egymásra mutogatnak, a kidöntött pilisvörösvári oszlop pedig marad a helyén"},{"c_author":"hvg.hu","category":"sport","shortLead":"","timestamp":"2018. február. 19. 05:15","title":"Három számban avattak győztes az olimpia tizedik napján"},{"c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pozitív lett a doppingtesztje Ziga Jeglicnek, a szlovén jégkorong-válogatott játékosának.","shortLead":"Pozitív lett a doppingtesztje Ziga Jeglicnek, a szlovén jégkorong-válogatott játékosának.","timestamp":"2018. február. 20. 08:58","title":"Újabb doppingos bukott meg az olimpián"},{"c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csatár rosszul viselte, hogy csapata meglepetésre kiesett a kupából.","shortLead":"A csatár rosszul viselte, hogy csapata meglepetésre kiesett a kupából.","timestamp":"2018. február. 20. 05:22","title":"A pályán ütött meg egy szurkolót Sergio Agüero"},{"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","shortLead":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","timestamp":"2018. február. 20. 14:16","title":"Csengersimánál csak úgy potyognak a lopott autók – ezúttal egy Mercedes terepjáró"},{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna Plázát is. Ötödik éve bővül a boltos forgalom, megéri forgatni az üzlethelyiségeket.","shortLead":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna...","timestamp":"2018. február. 19. 10:22","title":"Kitört a bolthelyiség-háború, több pláza is gazdát cserélt"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai pártcsaládjának frakcióvezetője félreérthetetlenül üzent Orbánnak is.","shortLead":"A Fidesz európai pártcsaládjának frakcióvezetője félreérthetetlenül üzent Orbánnak is.","timestamp":"2018. február. 20. 17:17","title":"Manfred Weber mondataiból talán az Orbán-kormány is érteni fog"},{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","shortLead":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","timestamp":"2018. február. 19. 09:16","title":"Könnyebb lesz elektromos autóhoz jutni"}] ","shortLead":"Pozitív lett a doppingtesztje Ziga Jeglicnek, a szlovén jégkorong-válogatott játékosának. ","id":"20180220_ujabb_doppingos_bukott_meg_az_olimpian","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5db66cad-8aed-4968-b6d5-6c6e4315a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"412978df-3a27-4bc8-8afd-0db917763b9c","keywords":null,"link":"/sport/20180220_ujabb_doppingos_bukott_meg_az_olimpian","timestamp":"2018. február. 20. 08:58","title":"Újabb doppingos bukott meg az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff9c5b6-f0ef-4a20-81ea-1d4ac25319d9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csatár rosszul viselte, hogy csapata meglepetésre kiesett a kupából. ","shortLead":"A csatár rosszul viselte, hogy csapata meglepetésre kiesett a kupából. ","id":"20180220_A_palyan_utott_meg_egy_szurkolot_Sergio_Aguero","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ff9c5b6-f0ef-4a20-81ea-1d4ac25319d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4724d05b-20da-477e-a15c-2ae0d5ed9ffd","keywords":null,"link":"/sport/20180220_A_palyan_utott_meg_egy_szurkolot_Sergio_Aguero","timestamp":"2018. február. 20. 05:22","title":"A pályán ütött meg egy szurkolót Sergio Agüero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c976a48d-2926-41c1-85d7-2dd2f5e89b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","shortLead":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","id":"20180220_lopott_auto_lopott_mercedes_csengersima","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c976a48d-2926-41c1-85d7-2dd2f5e89b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f187e4-d37b-4ff5-bcd9-289305facf64","keywords":null,"link":"/cegauto/20180220_lopott_auto_lopott_mercedes_csengersima","timestamp":"2018. február. 20. 14:16","title":"Csengersimánál csak úgy potyognak a lopott autók – ezúttal egy Mercedes terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna Plázát is. Ötödik éve bővül a boltos forgalom, megéri forgatni az üzlethelyiségeket.","shortLead":"Praktikerbe Aldi, CBA-ba Lidl, Tescóba Media Markt költözött, eladták az Eurocentert, a Pólust, a Camponát és az Aréna...","id":"20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201f7fb4-6d68-4ec2-aeca-ac082a0cecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac99d9b7-b44d-41cf-86c2-0bd0300fbe84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180219_Kitort_a_bolthelyiseghaboru_tobb_plaza_is_gazdat_cserelt","timestamp":"2018. február. 19. 10:22","title":"Kitört a bolthelyiség-háború, több pláza is gazdát cserélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai pártcsaládjának frakcióvezetője félreérthetetlenül üzent Orbánnak is.","shortLead":"A Fidesz európai pártcsaládjának frakcióvezetője félreérthetetlenül üzent Orbánnak is.","id":"20180220_manfred_weber_menekultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c9fed-ead4-4212-9ee8-855f607e381e","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_manfred_weber_menekultek","timestamp":"2018. február. 20. 17:17","title":"Manfred Weber mondataiból talán az Orbán-kormány is érteni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","shortLead":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","id":"20180219_Konnyebb_lesz_elektromos_autohoz_jutni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05bd0b2-d649-44de-897b-b45a4921812a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Konnyebb_lesz_elektromos_autohoz_jutni","timestamp":"2018. február. 19. 09:16","title":"Könnyebb lesz elektromos autóhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]