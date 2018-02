[{"available":true,"c_guid":"393610fd-60e1-4d69-9961-92b713ebc716","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Második helyen zárta a rövidprogramot Gabriella Papadakis és Guillaume Cizeron párosa jégtáncban. A franciák annak ellenére szerepeltek ilyen jól, hogy Papadakisnak némi gondja akadt a ruhájával.\r

","shortLead":"Második helyen zárta a rövidprogramot Gabriella Papadakis és Guillaume Cizeron párosa jégtáncban. A franciák annak...","id":"20180219_kikapcsolta_parja_a_ruhajat_mellet_villantott_a_jegtancos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393610fd-60e1-4d69-9961-92b713ebc716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba04f719-4a26-4519-ac8c-78ca22a45aa9","keywords":null,"link":"/sport/20180219_kikapcsolta_parja_a_ruhajat_mellet_villantott_a_jegtancos","timestamp":"2018. február. 19. 07:22","title":"Kikapcsolta párja a ruháját, mellet villantott a jégtáncos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f19c72-010a-4c42-8ff7-3360b9b1d4a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradónak nyilatkozott az a nő, aki segített az állaton, és magához vette. Nála viszont csak pár hétig maradhat, ezért most gazdát keresnek neki.","shortLead":"Az RTL Híradónak nyilatkozott az a nő, aki segített az állaton, és magához vette. Nála viszont csak pár hétig maradhat...","id":"20180218_kidobtak_egy_kutyat_egy_dunakeszi_panelhaz_elso_emeleterol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f19c72-010a-4c42-8ff7-3360b9b1d4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3551644-9dd6-4157-a668-0b6f65aee571","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_kidobtak_egy_kutyat_egy_dunakeszi_panelhaz_elso_emeleterol","timestamp":"2018. február. 18. 20:50","title":"Kidobtak egy kutyát egy dunakeszi panelház első emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a3b0-1b2b-4a62-b116-78699e74f9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan háromgyerekes családot állítottak pellengérre, akik nem is akarnak szavazni a választáson - írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Egy olyan háromgyerekes családot állítottak pellengérre, akik nem is akarnak szavazni a választáson - írja a Magyar...","id":"20180218_Lopott_keppel_hergelnek_a_hataron_tuliak_szavazati_joga_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a3b0-1b2b-4a62-b116-78699e74f9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a39711-ced3-4618-b22d-7434545633ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Lopott_keppel_hergelnek_a_hataron_tuliak_szavazati_joga_ellen","timestamp":"2018. február. 18. 14:54","title":"Lopott képpel hergelnek a határon túliak szavazati joga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94e9e9a-8c57-45aa-8011-a120bf5810d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180218_Ime_az_ember_aki_a_legjobban_elvezte_Orban_evertekelo_beszedet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b94e9e9a-8c57-45aa-8011-a120bf5810d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e75b73e-2c52-48fa-88cb-af4d435b22a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Ime_az_ember_aki_a_legjobban_elvezte_Orban_evertekelo_beszedet","timestamp":"2018. február. 18. 16:05","title":"Íme az ember, aki a legjobban élvezte Orbán évértékelő beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy nyilvános vécét sem használhatok ennyiből – mondta a Kisalföldnek az Olga nevű nő.","shortLead":"Egy nyilvános vécét sem használhatok ennyiből – mondta a Kisalföldnek az Olga nevű nő.","id":"Igy_Igy_kap_120_forintos_emelt_nyugdijat_a_magyar_allamtol_egy_ottovenyi_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1579b563-99e4-4180-9b6d-ee68782c62ad","keywords":null,"link":"/enesacegem/Igy_Igy_kap_120_forintos_emelt_nyugdijat_a_magyar_allamtol_egy_ottovenyi_no","timestamp":"2018. február. 18. 12:25","title":"Így kap 120 forintos, emelt nyugdíjat a magyar államtól egy öttövényi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 15 éves Anthony Borges az egyik túlélője a floridai lövöldözésnek, amelyben 17 ember hunyt el. ","shortLead":"A 15 éves Anthony Borges az egyik túlélője a floridai lövöldözésnek, amelyben 17 ember hunyt el. ","id":"20180219_Floridai_meszarlas_A_sajat_testevel_vedte_tarsait_az_iskolas_ot_lovest_kapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda43851-55db-4fad-bb85-07efa60a9f23","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Floridai_meszarlas_A_sajat_testevel_vedte_tarsait_az_iskolas_ot_lovest_kapott","timestamp":"2018. február. 19. 14:30","title":"Floridai mészárlás: A saját testével védte társait az iskolás, öt lövést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88269a30-dc69-4567-9f56-d6d38bc92faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mennyiségű hó hullhat kedd délutántól a Dunántúlon. ","shortLead":"Jelentős mennyiségű hó hullhat kedd délutántól a Dunántúlon. ","id":"20180219_erkezik_a_havazas_a_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88269a30-dc69-4567-9f56-d6d38bc92faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640b14b9-c814-4f29-94f0-940f685481e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_erkezik_a_havazas_a_fel_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. február. 19. 13:29","title":"Érkezik a havazás, a fél országra figyelmeztetést adtak ki – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c35024-ec94-494f-8f79-c0b6984472ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába teljesített jól a gazdaságunk a válság után, ezzel ellőttük a patronokat, hosszú távon fenntartható fejlődést célzó tervek még mindig nincsenek – nyilatkozta Jaksity György.","shortLead":"Hiába teljesített jól a gazdaságunk a válság után, ezzel ellőttük a patronokat, hosszú távon fenntartható fejlődést...","id":"20180220_Jaksity_tortenelmi_eselyt_hagyott_ki_a_magyar_gazdasag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c35024-ec94-494f-8f79-c0b6984472ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc8aafb-d37d-468a-b165-ad2a3440196a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Jaksity_tortenelmi_eselyt_hagyott_ki_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. február. 20. 10:26","title":"Jaksity: Történelmi esélyt hagyott ki a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]