[{"available":true,"c_guid":"e79f82f6-18ff-48a8-bc5e-96de41b0a846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márpedig úgy néz ki, hogy a Gibson nagy bajban van.","shortLead":"Márpedig úgy néz ki, hogy a Gibson nagy bajban van.","id":"20180219_Most_akkor_tenyleg_haldoklik_a_rock_Csodbe_mehet_a_legendas_gitarmarka_Gibson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e79f82f6-18ff-48a8-bc5e-96de41b0a846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b94433-cb94-4957-a171-c1505e4f38fd","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Most_akkor_tenyleg_haldoklik_a_rock_Csodbe_mehet_a_legendas_gitarmarka_Gibson","timestamp":"2018. február. 19. 17:35","title":"Most akkor tényleg haldoklik a rock? Csődbe mehet a legendás gitármárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állítólag az ügynek nincs köze a harmadik legnagyobb bank botrányához.","shortLead":"Állítólag az ügynek nincs köze a harmadik legnagyobb bank botrányához.","id":"20180219_Kiderult_miert_vettek_orizetbe_a_lett_jegybank_elnoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaeb3c5-6e66-4638-993c-18eabce688ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Kiderult_miert_vettek_orizetbe_a_lett_jegybank_elnoket","timestamp":"2018. február. 19. 14:12","title":"Kiderült, miért vették őrizetbe a lett jegybank elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ea8979-4f10-4ead-a2bb-458500a4457a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán és India felújítja stratégiai együttműködését, hogy így ellensúlyozza Kína növekvő befolyását a világban.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán és India felújítja stratégiai együttműködését, hogy így ellensúlyozza Kína...","id":"20180219_Gigaszok_kuzdeleme_negy_nagy_megint_osszeallt_hogy_lenyomja_a_torekvo_otodiket_a_vilagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8ea8979-4f10-4ead-a2bb-458500a4457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4cc632-9dfa-422a-8fc5-224837c29b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Gigaszok_kuzdeleme_negy_nagy_megint_osszeallt_hogy_lenyomja_a_torekvo_otodiket_a_vilagban","timestamp":"2018. február. 19. 13:11","title":"Gigászok küzdelme: négy nagy megint összeállt, hogy lenyomja a törekvő ötödiket a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac","c_author":"Szabó M. István","category":"gazdasag","description":"Kedden, első fokon újra kell kezdeni a békéscsabai folklórban a kék bogyó nevével emlegetett, az illegális potencianövelő szerek piacának végét jelentő pert.","shortLead":"Kedden, első fokon újra kell kezdeni a békéscsabai folklórban a kék bogyó nevével emlegetett, az illegális...","id":"20180219_potencianovelo_viagra_csempeszet_per_itelet_bunszovetkezet_birosag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2cbf48-1418-471e-a41d-8a311fda3afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_potencianovelo_viagra_csempeszet_per_itelet_bunszovetkezet_birosag","timestamp":"2018. február. 19. 15:00","title":"Visszakapta a bíró a csabai potencianövelős ügyét, pedig miatta bukott a jogerős ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748669c1-276c-4e9b-913a-fd838a333c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egymillió fontot (mintegy 350 millió forintot) adományozott egy brit alapnak, amely a munkahelyi zaklatás visszaszorításáért küzdő civil szervezeteknek oszt adományokat.","shortLead":"A színésznő egymillió fontot (mintegy 350 millió forintot) adományozott egy brit alapnak, amely a munkahelyi zaklatás...","id":"20180219_Emma_Watson_egy_vagyont_koltott_a_munkahelyi_zaklatas_visszaszoritasara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748669c1-276c-4e9b-913a-fd838a333c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb08d7f8-ef41-4470-bf1f-26168a806e78","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Emma_Watson_egy_vagyont_koltott_a_munkahelyi_zaklatas_visszaszoritasara","timestamp":"2018. február. 19. 16:56","title":"Emma Watson egy vagyont költött a munkahelyi zaklatás visszaszorítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nagyon szeretné a főpolgármester, akár tizenegy hétre is elmehetne szabadságra.","shortLead":"Ha nagyon szeretné a főpolgármester, akár tizenegy hétre is elmehetne szabadságra.","id":"20180220_Iden_56_nap_szabadsaga_lehet_Tarlos_Istvannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e9296d-deae-419f-87cc-279e5c75ddce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Iden_56_nap_szabadsaga_lehet_Tarlos_Istvannak","timestamp":"2018. február. 20. 18:15","title":"Idén 56 nap szabadsága lehet Tarlós Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78865dd1-f0a2-4b57-b325-5a1efd2ec8f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Somogyban, Vasban, Zalában és Baranyában is operatív törzs irányítja a havazás miatt szükségessé vált bevetéseket a katasztrófavédelemnél.","shortLead":"Somogyban, Vasban, Zalában és Baranyában is operatív törzs irányítja a havazás miatt szükségessé vált bevetéseket...","id":"20180220_havazas_kozlekedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78865dd1-f0a2-4b57-b325-5a1efd2ec8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea47c9b-8848-4377-bc92-5892c0f76457","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_havazas_kozlekedes","timestamp":"2018. február. 20. 11:12","title":"Sok hó esett már, de egyelőre nem okoz káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton és a Közös Ország Mozgalom vitákat szervez több választókerületben, hogy kiderüljön, ki a legesélyesebb jelölt. A főváros XVIII. kerületében indul Kucsák László Fidesz-képviselő is, azt mondta, nem kapott meghívót. De kapott.","shortLead":"Gulyás Márton és a Közös Ország Mozgalom vitákat szervez több választókerületben, hogy kiderüljön, ki a legesélyesebb...","id":"20180221_A_Fidesz_politikusa_azt_mondta_azert_nem_vitazott_mert_nem_hivtak_meg_de_ez_nem_igaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba2e28-4707-4bb3-8cba-74a9ad040932","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_A_Fidesz_politikusa_azt_mondta_azert_nem_vitazott_mert_nem_hivtak_meg_de_ez_nem_igaz","timestamp":"2018. február. 21. 10:16","title":"A Fidesz politikusa azt mondta, azért nem vitázott, mert nem hívták meg, de ez nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]