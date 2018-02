[{"available":true,"c_guid":"ae258b6e-0e5d-49b3-98b2-cb2f4b6ebdc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szükség nagy úr lehet. ","shortLead":"A szükség nagy úr lehet. ","id":"20180220_Kobraver_hadgyakorlat_katona","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae258b6e-0e5d-49b3-98b2-cb2f4b6ebdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4d6316-016a-497e-9ac6-386412d180a9","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Kobraver_hadgyakorlat_katona","timestamp":"2018. február. 20. 14:59","title":"Kobravérrel, sült kígyóval élhetik túl a katonák a dzsungelt – videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef025a45-7132-446b-8ef6-22a468d2056f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvodások kérdéseire válaszolt az egykori Oasis-énekes, aki manapság szólóban nyomul. Nem hazudtolta meg önmagát.","shortLead":"Óvodások kérdéseire válaszolt az egykori Oasis-énekes, aki manapság szólóban nyomul. Nem hazudtolta meg önmagát.","id":"20180220_Liam_Gallagher_A_rocksztar_az_ablakon_at_nezi_a_felhos_eget_es_hatalmasakat_fingik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef025a45-7132-446b-8ef6-22a468d2056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8108dac-38db-4050-95b6-f6b3338014ce","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Liam_Gallagher_A_rocksztar_az_ablakon_at_nezi_a_felhos_eget_es_hatalmasakat_fingik","timestamp":"2018. február. 20. 16:57","title":"Liam Gallagher: A rocksztár az ablakon át nézi a felhős eget, és hatalmasakat fingik (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0ab97f-81c7-4b7e-adee-210854a0832d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé drasztikusan tanítja a fotózást egy kis modul: egy kis áram rázza meg a felhasználót, ha le kell nyomni az exponáló gombot.","shortLead":"Kissé drasztikusan tanítja a fotózást egy kis modul: egy kis áram rázza meg a felhasználót, ha le kell nyomni...","id":"20180221_prosthetic_photographer_projekt_mesterseges_intelligenciaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0ab97f-81c7-4b7e-adee-210854a0832d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345adfa3-5758-4879-8801-474212a713c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180221_prosthetic_photographer_projekt_mesterseges_intelligenciaval","timestamp":"2018. február. 21. 10:00","title":"Önt kicsit megrázza árammal ez a készülék, hogy jobb fényképet csináljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton és a Közös Ország Mozgalom vitákat szervez több választókerületben, hogy kiderüljön, ki a legesélyesebb jelölt. A főváros XVIII. kerületében indul Kucsák László Fidesz-képviselő is, azt mondta, nem kapott meghívót. De kapott.","shortLead":"Gulyás Márton és a Közös Ország Mozgalom vitákat szervez több választókerületben, hogy kiderüljön, ki a legesélyesebb...","id":"20180221_A_Fidesz_politikusa_azt_mondta_azert_nem_vitazott_mert_nem_hivtak_meg_de_ez_nem_igaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeba2e28-4707-4bb3-8cba-74a9ad040932","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_A_Fidesz_politikusa_azt_mondta_azert_nem_vitazott_mert_nem_hivtak_meg_de_ez_nem_igaz","timestamp":"2018. február. 21. 10:16","title":"A Fidesz politikusa azt mondta, azért nem vitázott, mert nem hívták meg, de ez nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35580fa8-fdb6-4a3b-81ee-7945e74fa9d1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A demokráciát szerető emberek cselekedjenek elveik szerint, akkor is, ha világszerte válságba került a demokrácia. Két legendás egykori demokratikus ellenzéki gondolkodó, Adam Michnik és Kis János Budapesten beszélgetett a 90 éves Kornai János tiszteletére rendezett eseménysorozat alkalmából.\r

\r

\r

","shortLead":"A demokráciát szerető emberek cselekedjenek elveik szerint, akkor is, ha világszerte válságba került a demokrácia. Két...","id":"20180221_Orban_rossz_embereket_nyom_a_hatalomba_Kaczynski_pedig_idiotakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35580fa8-fdb6-4a3b-81ee-7945e74fa9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba216560-4a32-421b-b2e2-21f3f777d0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Orban_rossz_embereket_nyom_a_hatalomba_Kaczynski_pedig_idiotakat","timestamp":"2018. február. 21. 07:00","title":"Adam Michnik: Orbán rossz embereket nyom a hatalomba, Kaczynski pedig idiótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748669c1-276c-4e9b-913a-fd838a333c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egymillió fontot (mintegy 350 millió forintot) adományozott egy brit alapnak, amely a munkahelyi zaklatás visszaszorításáért küzdő civil szervezeteknek oszt adományokat.","shortLead":"A színésznő egymillió fontot (mintegy 350 millió forintot) adományozott egy brit alapnak, amely a munkahelyi zaklatás...","id":"20180219_Emma_Watson_egy_vagyont_koltott_a_munkahelyi_zaklatas_visszaszoritasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748669c1-276c-4e9b-913a-fd838a333c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb08d7f8-ef41-4470-bf1f-26168a806e78","keywords":null,"link":"/elet/20180219_Emma_Watson_egy_vagyont_koltott_a_munkahelyi_zaklatas_visszaszoritasara","timestamp":"2018. február. 19. 16:56","title":"Emma Watson egy vagyont költött a munkahelyi zaklatás visszaszorítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy síita milícia vonult a kurdok segítségére, és nagy árat fog fizetni ezért - mondta Erdogan török elnök.","shortLead":"Egy síita milícia vonult a kurdok segítségére, és nagy árat fog fizetni ezért - mondta Erdogan török elnök.","id":"20180220_A_torokok_visszavertek_a_kurdoknak_segito_szir_csapatokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f518477-d2fd-450d-ac9e-b36d3bc4ada8","keywords":null,"link":"/vilag/20180220_A_torokok_visszavertek_a_kurdoknak_segito_szir_csapatokat","timestamp":"2018. február. 20. 20:39","title":"A törökök visszaverték a kurdoknak segítő szír csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"35 százalékos termelési növekedést produkált a szektor Magyarországon.","shortLead":"35 százalékos termelési növekedést produkált a szektor Magyarországon.","id":"20180219_Igy_huzott_el_a_magyar_epitoipar_a_tobbi_unios_tagallametol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a81080-b9de-4daf-b633-74544c319206","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180219_Igy_huzott_el_a_magyar_epitoipar_a_tobbi_unios_tagallametol","timestamp":"2018. február. 19. 13:26","title":"Így húzott el a magyar építőipar a többi uniós tagállamétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]