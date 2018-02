[{"available":true,"c_guid":"06d46956-29c3-4967-b878-608095c6e86b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig egy nap alatt átnyomták a parlamenten a javaslatot, amely segít az államnak egy óriási teniszstadiont építeni a Margitszigetre.","shortLead":"Alig egy nap alatt átnyomták a parlamenten a javaslatot, amely segít az államnak egy óriási teniszstadiont építeni...","id":"20180220_Megszavaztak_tenyleg_teniszstadion_epul_a_Margitszigeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06d46956-29c3-4967-b878-608095c6e86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a6d1e-defe-4b3e-b1e7-11be5a75218d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180220_Megszavaztak_tenyleg_teniszstadion_epul_a_Margitszigeten","timestamp":"2018. február. 20. 16:27","title":"Megszavazták: tényleg teniszstadion épül a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6607edea-b4af-4cc3-a07c-ede76cd2ad95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni divathéten nagyon elszállt a képzelőerő.","shortLead":"A londoni divathéten nagyon elszállt a képzelőerő.","id":"20180220_Vegre_itt_a_kondomruha","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6607edea-b4af-4cc3-a07c-ede76cd2ad95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c87df59-dbac-4988-896c-294c5164b1b8","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Vegre_itt_a_kondomruha","timestamp":"2018. február. 20. 09:57","title":"Végre, itt a kondomruha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53f3e7d-fc8a-429c-a182-9dd6a29f23e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az első, és valószínűleg nem is az utolsó kissé ellentmondásos hirdetése a OnePlusnak az alábbi, amelyben elméletben, majd gyakorlatban is a földre küldi a konkurens termékeket.","shortLead":"Nem az első, és valószínűleg nem is az utolsó kissé ellentmondásos hirdetése a OnePlusnak az alábbi, amelyben...","id":"20180221_a_oneplus5t_a_leggyorsabb_allitja_egy_hirdetesben_a_oneplus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53f3e7d-fc8a-429c-a182-9dd6a29f23e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673f6905-3e36-495c-9b4b-41c00ef66f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180221_a_oneplus5t_a_leggyorsabb_allitja_egy_hirdetesben_a_oneplus","timestamp":"2018. február. 21. 17:00","title":"Videó: Megkédőjelezhető hirdetésben szapulja a OnePlus a konkurenseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban azt jelentette be, hogy a termékeiről eltűnik a Norbi név, a továbbiakban Update-ként lesznek kaphatók. Most más téren is változtat.","shortLead":"Korábban azt jelentette be, hogy a termékeiről eltűnik a Norbi név, a továbbiakban Update-ként lesznek kaphatók. Most...","id":"20180220_visszavonulot_fuj_schobert_norbi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33b7f70-46f6-49bf-b820-9424f745d02a","keywords":null,"link":"/elet/20180220_visszavonulot_fuj_schobert_norbi","timestamp":"2018. február. 20. 07:49","title":"Visszavonulót fúj Schobert Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit tehet az, akinek azonnal kezdenie kéne az új munkahelyén, de még tart a felmondási ideje? Milyen indoklást fogadnak el a felmondáshoz? Ennek a legfontosabb tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit tehet az, akinek azonnal kezdenie kéne az új munkahelyén, de még tart a felmondási ideje? Milyen indoklást fogadnak...","id":"20180220_Mit_tehet_a_dolgozo_ha_egy_nappal_sem_akar_tovabb_maradni_a_munkahelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3011ef1e-00ec-497f-a1a1-28dbfc2f5a86","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180220_Mit_tehet_a_dolgozo_ha_egy_nappal_sem_akar_tovabb_maradni_a_munkahelyen","timestamp":"2018. február. 20. 14:11","title":"Mit tehet a dolgozó, ha egy nappal sem akar tovább maradni a munkahelyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf51784-0f4c-4587-a967-6894989bac4d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Január végén alig pár óra leforgása alatt 210 pályázatot adtak be a hazai vállalkozások, még az összesen 38 milliárd forintos keretösszeg sem lesz elegendő a fejlesztést tervező vállalatoknak. A keretösszeg 90 százalékát már oda is ítélték.","shortLead":"Január végén alig pár óra leforgása alatt 210 pályázatot adtak be a hazai vállalkozások, még az összesen 38 milliárd...","id":"20180221_Tizbol_kilenc_unios_forintra_mar_lecsaptak__ezek_a_palyazatok_allnak_nyitva_most_a_kvvk_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf51784-0f4c-4587-a967-6894989bac4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a5a258-a3a2-472a-8200-b7894e8295c2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180221_Tizbol_kilenc_unios_forintra_mar_lecsaptak__ezek_a_palyazatok_allnak_nyitva_most_a_kvvk_elott","timestamp":"2018. február. 21. 12:46","title":"Tízből kilenc uniós forintra már lecsaptak – ezek a pályázatok állnak nyitva most a kkv-k előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f379593-efcf-4fb6-a518-53ea396d563c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komplikációmentes várandósság esetén legalább heti három alkalommal ajánlott 30-45 percet mozgással töltenie a kismamának. \r

\r

","shortLead":"Komplikációmentes várandósság esetén legalább heti három alkalommal ajánlott 30-45 percet mozgással töltenie...","id":"20180220_Erdemes_terhesen_is_sportolni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f379593-efcf-4fb6-a518-53ea396d563c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a02e14-1961-457f-a4b0-4de3d17228a5","keywords":null,"link":"/elet/20180220_Erdemes_terhesen_is_sportolni","timestamp":"2018. február. 20. 09:05","title":"Sportolni terhesen? Érdemes, de nem mindegy, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Rig Lajos azt szerette volna megtudni, mikor lesz ingyenes a bárányhimlő elleni védőoltás.","shortLead":"A jobbikos Rig Lajos azt szerette volna megtudni, mikor lesz ingyenes a bárányhimlő elleni védőoltás.","id":"20180221_retvari_bence_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da06d0f-090c-48c1-87e1-5d42413cc868","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_retvari_bence_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. február. 21. 19:02","title":"Kurzust tarthatna Rétvári abból, hogyan ne válaszoljunk a feltett kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]