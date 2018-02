A vád szerint egy 27 éves férfi a X. kerületben szólalkozott össze a sértettel, majd ennek során egy késsel többször megszúrta a másik férfit, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A sértett 2016. július 5-én a délelőtti óráktól kezdve több alkalommal betért egy X. kerületi dohányboltba, hogy alkoholt vegyen magának. Az elfogyasztott alkohol hatására ezután több olyan emberbe is belekötött, akiről úgy tudta, hogy valamilyen drogot fogyaszt, mivel rendkívül zavarta az, hogy az utcán és a köztereken nyíltan kábítószert árulnak és fogyasztanak. Az egyik ilyen jelenetet látta a vádlott is, aki egy több fős társaság tagjaként odalépett a sértetthez, majd közöttük heves szóváltás alakult ki, mert a sértett meg volt győződve arról, hogy a vádlottnak is köze van kábítószerekhez, és ezt szóvá tette neki, illetve felszólította, hogy emiatt hagyja el a környéket. Egy közeli villamosmegállóban a két férfi között kialakult konfliktus már dulakodásba torkollott. A sértett végül elindult a másik irányba, a vádlott azonban utána ment, majd amikor utolérte a férfit, a kezében tartott késsel kétszer megszúrta, illetve többször ököllel meg is ütötte őt. Az ütések és szúrások hatására a sértett a földre esett, a vádlott azonban még ekkor is folytatta a bántalmazását, a késsel több helyen megsebesítette.

A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes állapotba került, a kiérkező mentők őt kórházba szállították. Az elkövetőt a Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.