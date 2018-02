[{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért nem találtak semmit róla, amikor tartózkodási engedélyt kért – állítja Demeter Márta. ","shortLead":"Ezért nem találtak semmit róla, amikor tartózkodási engedélyt kért – állítja Demeter Márta. ","id":"20180221_Rossz_neven_kerestek_Pharaont_a_magyar_hatosagok_a_korozesi_rendszerben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b954f67d-f04d-4849-8462-e00a9592e6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Rossz_neven_kerestek_Pharaont_a_magyar_hatosagok_a_korozesi_rendszerben","timestamp":"2018. február. 21. 12:43","title":"Rossz néven keresték Pharaont a magyar hatóságok a körözési rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc692ce1-1dc3-429c-b73e-7640286b71f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapott túl nehéz kérdést a legfőbb ügyész Harangozó Tamás MSZP-s képviselőtől, de arra sem válaszolt. \r

","shortLead":"Nem kapott túl nehéz kérdést a legfőbb ügyész Harangozó Tamás MSZP-s képviselőtől, de arra sem válaszolt. \r

","id":"20180222_Kitert_a_valasz_elol_Polt_Elios_ugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc692ce1-1dc3-429c-b73e-7640286b71f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa557359-9a5b-4a66-96b7-0fece3a98dbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Kitert_a_valasz_elol_Polt_Elios_ugyben","timestamp":"2018. február. 22. 15:36","title":"Polt \"vakmerő\" Péter: az ügyészségnek nem célja az OLAF-nyomozás meghiúsítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0ca006-a277-40ba-bc61-2aa47bb6f9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szibériai hideget várnak a tél utolsó hetében Magyarországon. A Budapest Bike Maffia ez alkalommal is igyekszik összehangolni az önkéntesek munkáját, hogy senki se fagyjon meg az utcákon.","shortLead":"Szibériai hideget várnak a tél utolsó hetében Magyarországon. A Budapest Bike Maffia ez alkalommal is igyekszik...","id":"20180221_A_civil_maffia_az_extrem_hidegre_keszul_es_minden_segitseget_orommel_fogad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0ca006-a277-40ba-bc61-2aa47bb6f9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10c6a09-fc27-4a67-9a3a-142539542a4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_A_civil_maffia_az_extrem_hidegre_keszul_es_minden_segitseget_orommel_fogad","timestamp":"2018. február. 21. 16:20","title":"A civil \"maffia\" az extrém hidegre készül, és minden segítséget örömmel fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf51784-0f4c-4587-a967-6894989bac4d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Január végén alig pár óra leforgása alatt 210 pályázatot adtak be a hazai vállalkozások, még az összesen 38 milliárd forintos keretösszeg sem lesz elegendő a fejlesztést tervező vállalatoknak. A keretösszeg 90 százalékát már oda is ítélték.","shortLead":"Január végén alig pár óra leforgása alatt 210 pályázatot adtak be a hazai vállalkozások, még az összesen 38 milliárd...","id":"20180221_Tizbol_kilenc_unios_forintra_mar_lecsaptak__ezek_a_palyazatok_allnak_nyitva_most_a_kvvk_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf51784-0f4c-4587-a967-6894989bac4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a5a258-a3a2-472a-8200-b7894e8295c2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180221_Tizbol_kilenc_unios_forintra_mar_lecsaptak__ezek_a_palyazatok_allnak_nyitva_most_a_kvvk_elott","timestamp":"2018. február. 21. 12:46","title":"Tízből kilenc uniós forintra már lecsaptak – ezek a pályázatok állnak nyitva most a kkv-k előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő, aki a 168 Órának adott interjút, azt ígéri, hogy, ha megerősödik, ősszel visszatér a Nemzeti Színházba.","shortLead":"A színésznő, aki a 168 Órának adott interjút, azt ígéri, hogy, ha megerősödik, ősszel visszatér a Nemzeti Színházba.","id":"20180222_Torocsik_Mari_Ugy_erzem_magam_mint_aki_megragtak_es_kikoptek_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a83f789-e9a9-4034-a8b8-bf38959bcb35","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Torocsik_Mari_Ugy_erzem_magam_mint_aki_megragtak_es_kikoptek_interju","timestamp":"2018. február. 22. 11:43","title":"Törőcsik Mari: \"Úgy érzem magam, mint akit megrágtak és kiköptek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59b75ee-679b-40bd-9add-1b3ebeb82807","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másképp nem tudnak felkészülni a hétfő reggeli vásárlói rohamra.","shortLead":"Másképp nem tudnak felkészülni a hétfő reggeli vásárlói rohamra.","id":"20180223_Ejfelkor_kezdodik_a_Tesco_alkalmazottainak_munkaideje_a_vasarnapi_boltzar_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59b75ee-679b-40bd-9add-1b3ebeb82807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d855fbb7-2906-40bd-9014-50b3a16ba60a","keywords":null,"link":"/kkv/20180223_Ejfelkor_kezdodik_a_Tesco_alkalmazottainak_munkaideje_a_vasarnapi_boltzar_miatt","timestamp":"2018. február. 23. 10:46","title":"Éjfélkor kezdődik a Tesco alkalmazottainak munkaideje a vasárnapi boltzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Császármetszéssel adott életet kisfiának, a hallgatók pedig végig \"ott lehettek\".","shortLead":"Császármetszéssel adott életet kisfiának, a hallgatók pedig végig \"ott lehettek\".","id":"20180222_Elo_adasban_szult_egy_amerikai_radios_musorvezeto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75858764-eddb-4ca0-b0cf-5384cbdfc3e2","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Elo_adasban_szult_egy_amerikai_radios_musorvezeto","timestamp":"2018. február. 22. 14:53","title":"Élő adásban szült egy amerikai rádiós műsorvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbce425-d132-42bb-b97a-f13a8d5a03b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 éves korában érte a halál.","shortLead":"99 éves korában érte a halál.","id":"20180221_Meghalt_Billy_Graham","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce425-d132-42bb-b97a-f13a8d5a03b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2214d8b-65bd-46dc-ac9a-9fdc07cdf43e","keywords":null,"link":"/elet/20180221_Meghalt_Billy_Graham","timestamp":"2018. február. 21. 15:01","title":"Meghalt a legendás amerikai hitszónok, Billy Graham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]