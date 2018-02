Sneider Tamás jobbikos képviselő arra volt kíváncsi, mit tesz a kormány azért, hogy ne ússzák meg a felelősségre vonást az Elios-ügy felelősei, illetve megtérítsék az okozott kárt. „Együttműködik Magyarország Kormánya az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF), vagy esetleg a Habony–Rogán-páros dolgozik egy újabb kampányon, amelyben az OLAF-tól védjük meg a közpénzeket?” – olvasható az ellenzéki politikus írásbeli kérdésében.

Fónagy János, az NFM parlamenti államtitkára válaszolt, de nagyrészt nem a feltett kérdésekre. Ráadásul a válaszából ismert fordulatok ismerősek lehetnek más kormánypárti politikusok korábbi nyilatkozataiból.

„Magyarországon 2004 óta van lehetőség a közvilágítás fejlesztésére uniós forrásból. Az OLAF vizsgálata a Bajnai-kormány idején elindított, és később is folytatott közvilágítási program pályázati felhívásait érinti. Ezeket a magyar hatóságok a z OLAF felvetéseit is figyelembe véve, 2015-16-ban egyszer már vizsgálták. Most az OLAF újabb vizsgálatot kér. Ahogy a korábbi, úgy a mostani vizsgálatot is – ideértve az érintett önkormányzatok véleményének meghallgatását is – támogatjuk. Az a helyes, ha a magyar hatóságok az OLAF minden felvetését kivizsgálják. A pályázati konstrukciót hasznosnak tartjuk, mert több vidéki településen is lehetővé tette a közvilágítás korszerűsítését. Az OLAF jelentés egy brüsszeli kampányjelentés, Brüsszel beavatkozása a magyar választási kampányba. 2014-ben is a választások előttre időzítették az ezzel kapcsolatos híreket, most ugyanezt teszik. Orbán Viktort próbálják támadni vele, pedig az OLAF-jelentéssel érintett időszak nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt a tulajdonos” – fogalmazott Fónagy János.

A Magyar Nemzet múlt héten írta meg: sorvezetőt kaptak a politikusok, hogy mit kell mondaniuk akkor, ha valaki az Eliosról és az OLAF-jelentésről kérdezi őket.

Az erről szóló levelet Gulyás Gergely frakcióvezető küldte szét. Arra figyelmezteti a politikusokat, különösen az egyéni választókerületekben induló képviselőjelölteket, hogy minden esetben ott megfogalmazott üzenetekhez tartsák magukat. Eszerint azt kell mondaniuk, hogy

– az Elios-jelentés egy brüsszeli kampányjelentés, Brüsszel beavatkozása a magyar választási kampányba.

– 2014-ben is a választások előttre időzítették az ezzel kapcsolatos híreket, most ugyanezt teszik. Ezt az ügyet egyszer már kivizsgálták, most csak megismétlik a vádaskodásokat.

– Orbán Viktort próbálják támadni vele, pedig az OLAF-jelentéssel érintett időszak nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt a tulajdonos.

Ha pedig valaki tovább kérdezget, azt kell mondani, hogy:

Még egyszer megismétlem, a vizsgált időszak nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt az Elios többségi tulajdonosa.