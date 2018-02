[{"available":true,"c_guid":"9eb66a5b-a514-47f6-b83c-cce4fbebaeb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katalóniában csökkent azok száma, akik támogatják, hogy az autonóm közösség Spanyolországtól független állammá váljon – derült ki a katalán vélemény-tanulmányi központ (CEO) felméréséből.","shortLead":"Katalóniában csökkent azok száma, akik támogatják, hogy az autonóm közösség Spanyolországtól független állammá váljon –...","id":"20180223_kataloniaban_csokkent_a_fuggetlenseg_tamogatottsaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb66a5b-a514-47f6-b83c-cce4fbebaeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570a503b-ce6f-43eb-94ba-7748b7153476","keywords":null,"link":"/vilag/20180223_kataloniaban_csokkent_a_fuggetlenseg_tamogatottsaga","timestamp":"2018. február. 23. 15:23","title":"Elszálltak a függetlenségi álmok Katalóniában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66654f60-9495-47fd-94a5-b7400a10b1fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő BitTorrent szerint a héten minden hibát kijavítanak, a Google biztonsági szakembere viszont kissé szkeptikus.","shortLead":"A fejlesztő BitTorrent szerint a héten minden hibát kijavítanak, a Google biztonsági szakembere viszont kissé...","id":"20180223_utorrent_sebezhetoseg_javitas_letoltese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66654f60-9495-47fd-94a5-b7400a10b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3f9911-f1dd-4d74-954d-eb5afa58db81","keywords":null,"link":"/tudomany/20180223_utorrent_sebezhetoseg_javitas_letoltese","timestamp":"2018. február. 23. 08:03","title":"Töltse le mihamarabb: már érkezik a kritikus javítás mindenki kedvenc torrentprogramjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai bevándorlási hivatal (USCIS) nyilvánosságra hozta új alapokmányát, amelyből kihagyta azt a passzust, miszerint az Egyesült Államok a bevándorlók országa. \r

","shortLead":"Az amerikai bevándorlási hivatal (USCIS) nyilvánosságra hozta új alapokmányát, amelyből kihagyta azt a passzust...","id":"20180223_Amerika_tobbe_nem_a_bevandorlok_orszaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436858a5-5bb1-4980-a805-6850d1217577","keywords":null,"link":"/vilag/20180223_Amerika_tobbe_nem_a_bevandorlok_orszaga","timestamp":"2018. február. 23. 14:20","title":"Amerika többé nem a bevándorlók országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gazdasági hatása is van a floridai iskolai mészárlásnak. Több amerikai cég megszakítja üzleti kapcsolatait az Országos Fegyver Szövetséggel (NRA). Köztük a 15 legnagyobb amerikai bank egyike és az autókölcsönzéssel foglalkozó legnagyobb vállalat.","shortLead":"Gazdasági hatása is van a floridai iskolai mészárlásnak. Több amerikai cég megszakítja üzleti kapcsolatait az Országos...","id":"20180224_Nagyvallalatok_buntetik_az_amerikai_fegyverlobbit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e19c887-cfac-4dcb-9422-2b67be590b46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Nagyvallalatok_buntetik_az_amerikai_fegyverlobbit","timestamp":"2018. február. 24. 08:52","title":"Nagyvállalatok büntetik az amerikai fegyverlobbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f69000a-36ea-4869-ac00-aa53aa67eb20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az igazi önkéntes soha nem áll le: Irma 93 évesen utazott el Afrikába, hogy árváknak segítsen.","shortLead":"Az igazi önkéntes soha nem áll le: Irma 93 évesen utazott el Afrikába, hogy árváknak segítsen.","id":"20180223_Ez_a_nagymama_93_evesen_is_jobba_teszi_a_vilagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f69000a-36ea-4869-ac00-aa53aa67eb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9659a5b3-cdbe-435c-9ee0-1214dda631ff","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Ez_a_nagymama_93_evesen_is_jobba_teszi_a_vilagot","timestamp":"2018. február. 23. 13:32","title":"Ez a nagymama 93 évesen is jobbá teszi a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afd2520-5fce-481f-9d85-47604dc8cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A net lassan minden részét behálózó álhírek ellen kívánnak fellépni saját gyártású játékukkal Cambridge-i Egyetem kutatói, nem is akárhogy: először nekünk is hazugságokat terjesztő propagandistáknak kell állnunk, hogy megtapasztaljuk, miként reagál a világ, ha akár egyetlen fals állítást is igazságként próbálunk elterjeszteni. Tanulságos lecke, nem mellesleg ingyen.","shortLead":"A net lassan minden részét behálózó álhírek ellen kívánnak fellépni saját gyártású játékukkal Cambridge-i Egyetem...","id":"20180223_bad_news_alhir_jatek_fake_news_jatek_propaganda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7afd2520-5fce-481f-9d85-47604dc8cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525de3cc-37f0-4c22-a565-1183f191e309","keywords":null,"link":"/tudomany/20180223_bad_news_alhir_jatek_fake_news_jatek_propaganda","timestamp":"2018. február. 23. 12:03","title":"Ebben a játékban csak hazudni kell, hogy nyerjen – aztán meg szörnyülködhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint meghosszabbítják Zuschlag János előzetes letartóztatást, akit a NAV pénzügyi nyomozói vettek őrizetbe, még januárban. A kormánypárti Magyar Idők azt írta, Zuschlag és társai négy pártot akartak létrehozni adatlopással. ","shortLead":"A gyanú szerint meghosszabbítják Zuschlag János előzetes letartóztatást, akit a NAV pénzügyi nyomozói vettek őrizetbe...","id":"20180223_Zuschlag_hekkerrel_szerezhetett_adatokat_hogy_kamupartokat_inditson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3157306-6d2a-494d-b2da-de61ecc095f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Zuschlag_hekkerrel_szerezhetett_adatokat_hogy_kamupartokat_inditson","timestamp":"2018. február. 23. 11:06","title":"Zuschlag hekkerrel szerezhetett adatokat, hogy kamupártokat indítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da14894f-24ab-4b5f-a43b-784e5b581621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180223_Photoshoppolt_migransokkal_riogat_Harrach_Tamas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da14894f-24ab-4b5f-a43b-784e5b581621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78017719-09a7-4f21-a37f-e2b9a2b472aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Photoshoppolt_migransokkal_riogat_Harrach_Tamas","timestamp":"2018. február. 23. 16:40","title":"A panelek közé photoshoppolt migránsokkal riogat Harrach Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]