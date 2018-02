[{"available":true,"c_guid":"27892dfd-f907-4b50-8aac-d07175062b96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Békéscsaba és Kondoros között 2021 elejére kell elkészülnie az M44-esnek, Tiszakürt és Kondoros között pedig elvileg már a jövő év második felére elkészül. ","shortLead":"Békéscsaba és Kondoros között 2021 elejére kell elkészülnie az M44-esnek, Tiszakürt és Kondoros között pedig elvileg...","id":"20180222_ha_minden_igaz_2021tol_bekescsaba_is_elerheto_lesz_gyorsforgalmi_uton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27892dfd-f907-4b50-8aac-d07175062b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e085e87a-6189-4b38-9590-a34e0d9787b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_ha_minden_igaz_2021tol_bekescsaba_is_elerheto_lesz_gyorsforgalmi_uton","timestamp":"2018. február. 22. 16:51","title":"Ha minden igaz, 2021-től Békéscsaba is elérhető lesz gyorsforgalmi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ba9b73-6386-4d17-a5c5-8b7d1ff836ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma reggel a McLaren is leleplezte idei fejlesztésű Forma–1-es autóját, mely a csapat klasszikus színét kapta meg.","shortLead":"Ma reggel a McLaren is leleplezte idei fejlesztésű Forma–1-es autóját, mely a csapat klasszikus színét kapta meg.","id":"20180223_retinaszaggato_narancskek_lett_a_hondamentesitett_uj_mclaren_f1auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ba9b73-6386-4d17-a5c5-8b7d1ff836ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51944c4-0773-4558-8c14-a9f9d629b331","keywords":null,"link":"/cegauto/20180223_retinaszaggato_narancskek_lett_a_hondamentesitett_uj_mclaren_f1auto","timestamp":"2018. február. 23. 09:38","title":"Retinaszaggató narancs-kék lett a Honda-mentesített új McLaren F1-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"650 ügyben fizetett kártérítést a kabinet, közel 640 millió forintban.","shortLead":"650 ügyben fizetett kártérítést a kabinet, közel 640 millió forintban.","id":"20180222_Rabok_szazainak_fizetett_a_kormany_tobb_szazmilliot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2699ba-7bc8-49e1-89a6-e484ca809f34","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Rabok_szazainak_fizetett_a_kormany_tobb_szazmilliot","timestamp":"2018. február. 22. 15:10","title":"Rabok százainak fizetett a kormány több százmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4efeddd-2ea2-44a4-ae91-b8ab00108ded","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bad Wolves rockos dalváltozata időközben megjelent.","shortLead":"A Bad Wolves rockos dalváltozata időközben megjelent.","id":"20180223_Zombie_Cranberries_Dolores_ORiordan_Bad_Wolves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4efeddd-2ea2-44a4-ae91-b8ab00108ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcac931e-df2a-4786-8885-b4ab5032b087","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Zombie_Cranberries_Dolores_ORiordan_Bad_Wolves","timestamp":"2018. február. 23. 13:53","title":"Ebben a Zombie-feldolgozásban énekelt volna a Cranberries énekesnője (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ce9886-ae5e-4635-bf9a-cca68e876e1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel ezelőtt akadályozta meg több férfi, hogy Nyakó István szocialista politikus elsőként leadhassa a vasárnapi nyitvatartásra vonatkozó népszavazási kérdését, az ügyben pótmagánvádra büntetőeljárás folyik. ","shortLead":"Két évvel ezelőtt akadályozta meg több férfi, hogy Nyakó István szocialista politikus elsőként leadhassa a vasárnapi...","id":"20180223_Buntetoeljaras_folyik_a_kopaszugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6ce9886-ae5e-4635-bf9a-cca68e876e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a33155-4b63-4334-9979-0554ccc15400","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Buntetoeljaras_folyik_a_kopaszugyben","timestamp":"2018. február. 23. 14:05","title":"Büntetőeljárás folyik a \"kopaszügyben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e493faa3-fdc2-4287-bc48-ed24d7d5a121","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező Model X a jelek szerint sem erőben, sem tapadásban nem szenved hiányt. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező Model X a jelek szerint sem erőben, sem tapadásban nem szenved hiányt. ","id":"20180224_a_nap_videoja_igy_huz_el_egy_tesla_egy_43_tonnas_kamiont_a_hoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e493faa3-fdc2-4287-bc48-ed24d7d5a121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d977d-b7ec-49c4-b175-b60955bcc766","keywords":null,"link":"/cegauto/20180224_a_nap_videoja_igy_huz_el_egy_tesla_egy_43_tonnas_kamiont_a_hoban","timestamp":"2018. február. 24. 07:41","title":"A nap videója: így húz el egy Tesla önerőből egy 43 tonnás kamiont a hóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciusban osztják az első NOK-lakásokat.","shortLead":"Márciusban osztják az első NOK-lakásokat.","id":"20180223_Egy_honap_mulva_koltozhetnek_a_lakaslotto_nyertesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08598a0b-ac2f-4995-82a5-d9f4b79d6b79","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180223_Egy_honap_mulva_koltozhetnek_a_lakaslotto_nyertesei","timestamp":"2018. február. 23. 10:23","title":"Tavasszal már költözhetnek is a lakáslottó első nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gazdasági hatása is van a floridai iskolai mészárlásnak. Több amerikai cég megszakítja üzleti kapcsolatait az Országos Fegyver Szövetséggel (NRA). Köztük a 15 legnagyobb amerikai bank egyike és az autókölcsönzéssel foglalkozó legnagyobb vállalat.","shortLead":"Gazdasági hatása is van a floridai iskolai mészárlásnak. Több amerikai cég megszakítja üzleti kapcsolatait az Országos...","id":"20180224_Nagyvallalatok_buntetik_az_amerikai_fegyverlobbit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e19c887-cfac-4dcb-9422-2b67be590b46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Nagyvallalatok_buntetik_az_amerikai_fegyverlobbit","timestamp":"2018. február. 24. 08:52","title":"Nagyvállalatok büntetik az amerikai fegyverlobbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]