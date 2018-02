[{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jean-Philippe Rameau A gáláns indiák című darabjával veszi kezdetét kedden a Régizene Fesztivál a Müpában, ahol március 11-ig nem mindennapi koncerteket hallhat a közönség a 17-18. század zenés színpadának világából.","shortLead":"Jean-Philippe Rameau A gáláns indiák című darabjával veszi kezdetét kedden a Régizene Fesztivál a Müpában, ahol március...","id":"20180224_Koncertek_inyenceknek_a_Regizene_Fesztivalon_a_Mupaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c487de21-6603-49f1-bcbf-b2438abca3f7","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Koncertek_inyenceknek_a_Regizene_Fesztivalon_a_Mupaban","timestamp":"2018. február. 24. 12:12","title":"Koncertek ínyenceknek a Régizene Fesztiválon a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30b880f-5ea8-4839-a536-433d21d8bf64","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az illegális munkavállalás elleni fellépés keretében 671 272 külföldi munkást tartóztattak le az elmúlt négy hónapban Szaúd-Arábiában - közölte a SPA szaúdi hírügynökség.","shortLead":"Az illegális munkavállalás elleni fellépés keretében 671 272 külföldi munkást tartóztattak le az elmúlt négy hónapban...","id":"20180225_Tudja_hol_jarunk_Ahol_600_ezer_illegalis_vendegmunkast_kapcsoltak_le_negy_honap_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30b880f-5ea8-4839-a536-433d21d8bf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75410753-94f0-457a-b362-691a2c500e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Tudja_hol_jarunk_Ahol_600_ezer_illegalis_vendegmunkast_kapcsoltak_le_negy_honap_alatt","timestamp":"2018. február. 25. 18:07","title":"Tudja, hol járunk? Ahol 600 ezer illegális vendégmunkást kapcsoltak le négy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b6cad-efc1-4fe3-ba96-8eab53a6ad86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar nyugdíjasok többségének egyetlen bevételi forrása az állami ellátás.","shortLead":"A magyar nyugdíjasok többségének egyetlen bevételi forrása az állami ellátás.","id":"20180225_Elkeserito_szamok_a_nyugdijasok_tobb_mint_fele_nem_vagy_alig_tud_megelni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976b6cad-efc1-4fe3-ba96-8eab53a6ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee80c8e-dfe7-4a26-aa68-af8f7a3dc8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Elkeserito_szamok_a_nyugdijasok_tobb_mint_fele_nem_vagy_alig_tud_megelni","timestamp":"2018. február. 25. 16:51","title":"Elkeserítő számok: a nyugdíjasok több mint fele nem vagy alig tud megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az e-ügyintézés adatai mellett ügyvédi titkok is bekerülhetnek a január óta működő kormányzati adattrezorba. ","shortLead":"Az e-ügyintézés adatai mellett ügyvédi titkok is bekerülhetnek a január óta működő kormányzati adattrezorba. ","id":"201808__gigantikus_adattrezor__allami_nagy_testver__felho__begyujtes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7b2e16-a181-42d2-9d56-02d820aa3d0b","keywords":null,"link":"/itthon/201808__gigantikus_adattrezor__allami_nagy_testver__felho__begyujtes","timestamp":"2018. február. 25. 15:00","title":"Titkos garázdálkodás: gyanús szorgalommal gyűjt be mindenkiről adatokat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca9bfe7-e3b4-43a3-9ff6-f7449a7907b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint bruttó százezer forinttal kevesebbet keres egy Aldi-pénztárosnál egy egyetemet végzett, PhD-vel rendelkező kezdő közalkalmazott. ","shortLead":"Több mint bruttó százezer forinttal kevesebbet keres egy Aldi-pénztárosnál egy egyetemet végzett, PhD-vel rendelkező...","id":"201804__kozalkalmazotti_berek__anomaliak__hivatastudat__tobb_tudas_kevesebb_ber","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dca9bfe7-e3b4-43a3-9ff6-f7449a7907b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0cb6c-d792-4711-b06a-fd356c1df202","keywords":null,"link":"/gazdasag/201804__kozalkalmazotti_berek__anomaliak__hivatastudat__tobb_tudas_kevesebb_ber","timestamp":"2018. február. 24. 16:00","title":"Őrült bérek országa: tanulj magyar, szegény lesz belőled!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6638ab98-8d5a-458b-a7e5-cde7a34eb61a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A film a bemutatóját követő második hétvégén is nagyot ment: eddig csak egyetlen filmnek volt még akkora bevétele Észak-Amerikában a második hétvégén, mint a fekete szuperhősfilmnek.","shortLead":"A film a bemutatóját követő második hétvégén is nagyot ment: eddig csak egyetlen filmnek volt még akkora bevétele...","id":"20180225_Tarol_a_Fekete_Parduc_az_eszak_amerikai_mozikban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6638ab98-8d5a-458b-a7e5-cde7a34eb61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3506fd-8867-475b-a3e6-2ebfb49e887b","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Tarol_a_Fekete_Parduc_az_eszak_amerikai_mozikban","timestamp":"2018. február. 25. 18:33","title":"Tarol a Fekete Párduc az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"A Kínai Kommunista Párt azt javasolja, hogy az ország alkotmányából vegyék ki azt a paragrafust, amely szerint egy személy legfeljebb két mandátumnyi időt tölthet az államfői székben. A javaslatot valószínűleg elfogadják, így Hszi Csin-ping 2023 után is hatalomban maradhat.\r

","shortLead":"A Kínai Kommunista Párt azt javasolja, hogy az ország alkotmányából vegyék ki azt a paragrafust, amely szerint...","id":"20180225_Kina__orok_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9024aa-7483-45fa-b2b5-001df1f4fd1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180225_Kina__orok_elnok","timestamp":"2018. február. 25. 11:26","title":"Kína – örök elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","shortLead":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","id":"20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475f2dec-dc28-49f4-8747-98dea996ef21","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","timestamp":"2018. február. 25. 17:15","title":"Márki-Zay Péter kezdhet nagyon izgulni, közel az álomhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]