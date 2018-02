[{"available":true,"c_guid":"d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nekropoliszt, több tucatnyi kőszarkofággal Kairótól délre, Tuna al-Gabal közelében tárták fel egyiptomi régészek.\r

","shortLead":"A nekropoliszt, több tucatnyi kőszarkofággal Kairótól délre, Tuna al-Gabal közelében tárták fel egyiptomi régészek.\r

","id":"20180225_Tobb_mint_ketezer_eves_temetkezesi_helyet_fedeztek_fel_Egyiptomban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6c2c47-b2ea-41fd-b3d5-2a5b51065f94","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Tobb_mint_ketezer_eves_temetkezesi_helyet_fedeztek_fel_Egyiptomban","timestamp":"2018. február. 25. 14:59","title":"Több mint kétezer éves temetkezési helyet fedeztek fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1364249-6f06-42ba-86aa-182b2a3075b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyugalom, nem tervezési hiba miatt, hanem szándékosan lett ilyen ez az amúgy igen sikeres francia kocsi.","shortLead":"Nyugalom, nem tervezési hiba miatt, hanem szándékosan lett ilyen ez az amúgy igen sikeres francia kocsi.","id":"20180225_tudta_ennek_a_renaultnak_mas_tavolsagra_vannak_a_kerekei_bal_es_jobb_oldalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1364249-6f06-42ba-86aa-182b2a3075b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ec6bb8-4fea-44ca-bc99-8cfcd6f8ef9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180225_tudta_ennek_a_renaultnak_mas_tavolsagra_vannak_a_kerekei_bal_es_jobb_oldalon","timestamp":"2018. február. 25. 08:21","title":"Tudta? Ennek a Renaultnak más távolságra vannak a kerekei bal és jobb oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 31 éves férfi ismeretlen okból lelőtte vele egykorú menyasszonyát és annak idősebb fiúgyermekét Missouriban.","shortLead":"Egy 31 éves férfi ismeretlen okból lelőtte vele egykorú menyasszonyát és annak idősebb fiúgyermekét Missouriban.","id":"20180224_Alvast_szinlelt_a_negyeves_kislany_mialatt_apja_vegzett_a_csalad_tobbi_tagjaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48787d40-b0c5-4c59-8c7a-53caa9750e55","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Alvast_szinlelt_a_negyeves_kislany_mialatt_apja_vegzett_a_csalad_tobbi_tagjaval","timestamp":"2018. február. 24. 18:03","title":"Alvást színlelt a négyéves kislány, mialatt apja végzett a család többi tagjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártók által végzett fejlesztések egyik legfontosabb irányvonala, hogy önvezető autót mutassanak be a cégek. A felhasználók viszont mindig a legkritikusabb tesztcsapatot jelentik, akik sokszor azzal trollkodnak, hogy mennyire könnyű átverni egy ilyen rendszert.","shortLead":"A gyártók által végzett fejlesztések egyik legfontosabb irányvonala, hogy önvezető autót mutassanak be a cégek...","id":"20180224_onvezeto_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b075e6-50fd-4b23-82ea-db1dcbaca814","keywords":null,"link":"/cegauto/20180224_onvezeto_auto","timestamp":"2018. február. 24. 10:36","title":"Hogyan lehet egy csomag tésztával átverni az autók önvezető módját? – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78541587-434a-4e7e-9610-521b0b405c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napközbeni rekordgyanús részvételi számok is azt mutatták, a hódmezővásárhelyiek valamiért nagyon akarnak szavazni. A kérdés az volt, kire: estére kiderült, hogy leginkább azok járultak az urnákhoz, akik változást akarnak. Márki-Zay Péter független jelölt végül fölényesen győzött, abban a városban, ahol a mostani ellenzék emberemlékezet óta nem rúgott labdába. Az esemény krónikáját, illetve a vasárnap esti reakciókat itt mind megtalálja.","shortLead":"A napközbeni rekordgyanús részvételi számok is azt mutatták, a hódmezővásárhelyiek valamiért nagyon akarnak szavazni...","id":"20180225_Sosem_szavaztak_meg_ennyien_Hodmezovasarhelyen_mindenki_az_eredmenyt_varja__ELO","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78541587-434a-4e7e-9610-521b0b405c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbc37c8-5c87-4d97-810d-3aca86274255","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Sosem_szavaztak_meg_ennyien_Hodmezovasarhelyen_mindenki_az_eredmenyt_varja__ELO","timestamp":"2018. február. 25. 19:00","title":"Bejött az összefogás: az ellenzék legyőzte a Fideszt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180225_Buheramegoldassal_rogzitettek_egy_eliosos_lampat_Hodmezovasarhelyen__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0911fa97-d9b7-470d-b874-58688fba8abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Buheramegoldassal_rogzitettek_egy_eliosos_lampat_Hodmezovasarhelyen__foto","timestamp":"2018. február. 25. 18:42","title":"Buheramegoldással rögzítettek egy eliosos lámpát Hódmezővásárhelyen - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely mellett két másik településen, Kiskunhalason és Rózsafán is időközi önkormányzati választást tartottak.","shortLead":"Hódmezővásárhely mellett két másik településen, Kiskunhalason és Rózsafán is időközi önkormányzati választást tartottak.","id":"20180225_Rozsafa_talan_meguszta_az_ojabb_botranyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1879e750-06d0-47d4-a142-03d513d533f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Rozsafa_talan_meguszta_az_ojabb_botranyt","timestamp":"2018. február. 25. 22:46","title":"Rózsafa talán megúszta az újabb botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10fa6e84-406f-46f9-989b-f0ab13ad1d5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenes volt a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) razziája a Magyarországi Szcientológia Egyháznál, ezért a Budai Központi Kerületi Bíróság hatályon kívül helyezte az akciót megalapozó határozatot – derül ki a szcientológai egyház által a hvg.hu-hoz eljuttatott bírósági határozatból.","shortLead":"Jogellenes volt a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) razziája a Magyarországi Szcientológia Egyháznál, ezért a Budai Központi...","id":"20180224_Exkluziv_jogellenes_a_szcientologiai_egyhaz_elleni_razzia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10fa6e84-406f-46f9-989b-f0ab13ad1d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c2ec66-341f-49c4-8a64-218795b63ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20180224_Exkluziv_jogellenes_a_szcientologiai_egyhaz_elleni_razzia","timestamp":"2018. február. 24. 11:52","title":"Exkluzív: jogellenes a szcientológiai egyház elleni razzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]