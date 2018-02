[{"available":true,"c_guid":"ac1d5010-da0d-4c85-a6a7-0d638a5e6f5a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Hegedűs Zsuzsa extitkára is elindul a polgármester-választáson, Rózsafán. Pedig bűnvádi eljárás indult ellene a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítványban végzett munkájával is összefüggő ügyben. Ráadásul, a helyiek gyanúja szerint a falu számlái sincsenek rendben, ha ő nyer, minden marad a régiben, pusztul tovább a település, mint az utóbbi négy évben, amikor Bogdán több száz kilométerről irányította Rózsafát. Négyszer annyi jelölt van, mint amennyi hely.","shortLead":"Hegedűs Zsuzsa extitkára is elindul a polgármester-választáson, Rózsafán. Pedig bűnvádi eljárás indult ellene a Minden...","id":"20180225_Nem_csak_Hodmezovasarhelyen_hanem_Hegedus_Zsuzsa_megvadolt_titkaranak_falujaban_is_ma_valasztanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1d5010-da0d-4c85-a6a7-0d638a5e6f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3ca90d-cb1a-4f3a-9d5a-6ab974cde277","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Nem_csak_Hodmezovasarhelyen_hanem_Hegedus_Zsuzsa_megvadolt_titkaranak_falujaban_is_ma_valasztanak","timestamp":"2018. február. 25. 12:34","title":"A csibeosztó főtanácsadó megvádolt extitkárának faluja is választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7bc69b-9b19-4b3f-b0b3-e41d04294db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter győzelme után pár órával az MTI Országos Sajtószolgálata kiadta az este kétségtelenül legszórakoztatóbb szövegét. Változtatás nélkül közöljük, mert így az igazi. Egyet mondunk: pannonpuli.hu","shortLead":"Márki-Zay Péter győzelme után pár órával az MTI Országos Sajtószolgálata kiadta az este kétségtelenül legszórakoztatóbb...","id":"20180225_Olvassa_el_a_vasarnap_ejszaka_legviccesebb_kozlemenyet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7bc69b-9b19-4b3f-b0b3-e41d04294db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e110d38-1965-471e-a935-513127ef780a","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Olvassa_el_a_vasarnap_ejszaka_legviccesebb_kozlemenyet","timestamp":"2018. február. 25. 23:53","title":"Olvassa el a vasárnap éjszaka legviccesebb közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

","shortLead":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László...","id":"20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612c4e8-4836-49b4-a0cc-62234539eb95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","timestamp":"2018. február. 24. 10:45","title":"Még több lakás épülhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caed66c-4d08-42b4-a999-d903eadf8ca1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A korábban radikálisan tandíjellenes Orbán által bejelentett durván magas képzési díjak után hangos hallgatói demonstrációsorozat rázta meg a fővárost és a vidéki egyetemi városokat, de mára mintha csend lenne az egyetemek körül. Ez azonban csak látszatnyugalom, a miniszterelnök által kirendelt kancellárok által irányított intézményekben ma senki nem mer ugrálni. A felsőoktatás és a szakképzés átszabása tévút, az csak a vállalatok, vállalkozások rövid távú érdekeit szolgálja. Interjú Polónyi István oktatáskutatóval. ","shortLead":"A korábban radikálisan tandíjellenes Orbán által bejelentett durván magas képzési díjak után hangos hallgatói...","id":"20180224_Polonyi_istvan_oktatas_felsooktatas_tandij_szakkepzes_diakok_hallgatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3caed66c-4d08-42b4-a999-d903eadf8ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b656aed5-69b0-4dc0-bb61-76e8097dc507","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Polonyi_istvan_oktatas_felsooktatas_tandij_szakkepzes_diakok_hallgatok","timestamp":"2018. február. 24. 12:30","title":"Polónyi István: \"Hamis tényekre épül az oktatáspolitika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kézi vezérléssel és egyszerű másolással működik jelenleg a kormányzati propaganda – számolt be a magyar média helyzetéről sugárzott riportban az al-Dzsazira katari televízió angol adása szombat reggel. Az ukáz szerint sorosozni kell.","shortLead":"Kézi vezérléssel és egyszerű másolással működik jelenleg a kormányzati propaganda – számolt be a magyar média...","id":"20180224_AlDzsazira_iranyitott_hirgyartas_a_magyar_kozmediaban_Soros_migrans_ballib_a_kulcsszavak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6497bbba-7103-4e9d-957d-dad4eac1a79d","keywords":null,"link":"/itthon/20180224_AlDzsazira_iranyitott_hirgyartas_a_magyar_kozmediaban_Soros_migrans_ballib_a_kulcsszavak","timestamp":"2018. február. 24. 11:24","title":"Al-Dzsazira: irányított hírgyártás a magyar közmédiában. Soros, migráns, ballib a kulcsszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jean-Philippe Rameau A gáláns indiák című darabjával veszi kezdetét kedden a Régizene Fesztivál a Müpában, ahol március 11-ig nem mindennapi koncerteket hallhat a közönség a 17-18. század zenés színpadának világából.","shortLead":"Jean-Philippe Rameau A gáláns indiák című darabjával veszi kezdetét kedden a Régizene Fesztivál a Müpában, ahol március...","id":"20180224_Koncertek_inyenceknek_a_Regizene_Fesztivalon_a_Mupaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c487de21-6603-49f1-bcbf-b2438abca3f7","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Koncertek_inyenceknek_a_Regizene_Fesztivalon_a_Mupaban","timestamp":"2018. február. 24. 12:12","title":"Koncertek ínyenceknek a Régizene Fesztiválon a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lezuhant egy szikláról az Avoriaz-i síközpont közelében.","shortLead":"Lezuhant egy szikláról az Avoriaz-i síközpont közelében.","id":"20180225_Meghalt_egy_12_eves_fiu_a_Francia_Alpokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4477273-4726-4263-88f0-8f071e86601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ef8499-57bd-4c4f-b341-fb401a11a89e","keywords":null,"link":"/vilag/20180225_Meghalt_egy_12_eves_fiu_a_Francia_Alpokban","timestamp":"2018. február. 25. 17:59","title":"Meghalt egy 12 éves fiú a Francia-Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f37b748-2a5a-4a4e-a1f1-e315a26e32ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszavonul a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártó cége, a Kraft Heinz Co igazgatótanácsából Warren Buffett amerikai milliárdos.","shortLead":"Visszavonul a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártó cége, a Kraft Heinz Co igazgatótanácsából Warren Buffett amerikai...","id":"20180224_Buffett_tavozik_a_ketchuporiastol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f37b748-2a5a-4a4e-a1f1-e315a26e32ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18391db-608f-461a-b41d-a4cc03a966ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Buffett_tavozik_a_ketchuporiastol","timestamp":"2018. február. 24. 08:47","title":"Buffett távozik a ketchupóriástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]