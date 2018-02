[{"available":true,"c_guid":"41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly lépésre szánták el magukat az EU-hatóságok: bezáratják azt a lettországi pénzintézetet, az ABLV Bankot, amely amerikai vádak szerint Észak-Koreához köthető, sokmillió dolláros pénzmosási akcióban vállalt komoly szerepet. Az ABLV-ügy mellett az is megrengette Lettországot, hogy vesztegetési kísérlettel vádolják Ilmars Rimsevics lett központi banki elnököt.","shortLead":"Komoly lépésre szánták el magukat az EU-hatóságok: bezáratják azt a lettországi pénzintézetet, az ABLV Bankot, amely...","id":"20180225_Lettorszag__tovabb_hompolyog_a_bankbotrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767afb75-0f64-42dd-9d60-120871ab0999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Lettorszag__tovabb_hompolyog_a_bankbotrany","timestamp":"2018. február. 25. 09:55","title":"Lettország – tovább hömpölyög a bankbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban a migránsok legnagyobb része digitális analfabéta. Ha azt akarják, hogy beilleszkedjenek, akkor meg kell őket tanítani a számítógép használatára. Ezen a kézenfekvő ötleten alapul az a migráns iskola, mely Párizs 18-ik kerületében működik - közpénzből.","shortLead":"Franciaországban a migránsok legnagyobb része digitális analfabéta. Ha azt akarják, hogy beilleszkedjenek, akkor meg...","id":"20180225_Itt_mar_van_kozpenzbol_mukodo_iskola_a_migransoknak_a_digitalis_analfabetizmus_lekuzdesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496e2e-522b-4919-975a-8e86ba668a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Itt_mar_van_kozpenzbol_mukodo_iskola_a_migransoknak_a_digitalis_analfabetizmus_lekuzdesere","timestamp":"2018. február. 25. 13:12","title":"Itt már van közpénzből működő iskola a migránsoknak a digitális analfabetizmus leküzdésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d5a21d-3eb6-40ba-b84b-4ae494664684","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Hadilábon áll a tényekkel, és inkább sztárjainak kínál csillogást Steven Spielberg új filmje a Pentagon-iratok kiszivárogtatásáról. Egyben a kormányzati hazugságok leleplezésének szükségességéről és a sajtószabadság fontosságáról küld üzenetet Donald Trumpnak és minden illiberális politikusnak.","shortLead":"Hadilábon áll a tényekkel, és inkább sztárjainak kínál csillogást Steven Spielberg új filmje a Pentagon-iratok...","id":"201808__a_pentagon_titkai__daniel_ellsberg__awatergate_elojateka__az_elso_kiszivarogtato","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d5a21d-3eb6-40ba-b84b-4ae494664684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a74eee7-dbbe-4f3d-93c4-05473ccd642e","keywords":null,"link":"/elet/201808__a_pentagon_titkai__daniel_ellsberg__awatergate_elojateka__az_elso_kiszivarogtato","timestamp":"2018. február. 25. 17:30","title":"Az első kiszivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"Balogh Csaba (Barcelona)","category":"tudomany","description":"A hazai piacra is behozza windowsos számítógépeit a világszerte elsősorban telefonjairól és hálózati eszközeiről ismert Huawei.","shortLead":"A hazai piacra is behozza windowsos számítógépeit a világszerte elsősorban telefonjairól és hálózati eszközeiről ismert...","id":"20180226_huawei_windowsos_pc_laptop_szamitogep_notebook_magyarorszagon_megjelenesi_ido_huawei_matebook_x_pro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e001b4-7279-4bdd-a87f-352045e40eb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_huawei_windowsos_pc_laptop_szamitogep_notebook_magyarorszagon_megjelenesi_ido_huawei_matebook_x_pro","timestamp":"2018. február. 26. 00:13","title":"Számítógépen gondolkodik? Van egy jó hírünk, új laptopgyártó jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34826131-525b-4207-9a94-b1a93d0a7105","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új, személyre szabott repülőtéri szolgáltatást indít a Budapest Airport a 2A Terminálon. A diszkrét bud:vip szolgáltatást igénybe vevő induló és érkező utasok számos kényelmi szolgáltatást élvezhetnek, az új dedikált VIP várótól a repülőgéphez és a repülőgéptől biztosított luxustranszferen át a külön utasbiztonsági csatornáig.","shortLead":"Új, személyre szabott repülőtéri szolgáltatást indít a Budapest Airport a 2A Terminálon. A diszkrét bud:vip...","id":"20180224_A_Budapest_Airport_elinditotta_elso_VIP_szolgaltatasat_Kisero_hordar_uj_varo_is_jar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34826131-525b-4207-9a94-b1a93d0a7105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda95815-10c6-4eca-8103-e95e4c2d16e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_A_Budapest_Airport_elinditotta_elso_VIP_szolgaltatasat_Kisero_hordar_uj_varo_is_jar","timestamp":"2018. február. 24. 15:48","title":"A Budapest Airport elindította első VIP szolgáltatását. Kísérő, hordár, új váró is jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ceb5ba6-3f73-4e0e-9e6d-f7cfe467b39a","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A vagyonokat és a hatalmat harminc-negyven évenként újraosztják ugyan, de a függési rendszer megmarad – mondja legújabb filmszerepéről Hegedűs D. Géza, aki szerint a kiskirályok sorsa is az, hogy egyszer lejár az idejük.","shortLead":"A vagyonokat és a hatalmat harminc-negyven évenként újraosztják ugyan, de a függési rendszer megmarad – mondja legújabb...","id":"201805__hegedus_d_geza__pusztito_szerelemrol_meszarszekrol__jobbagyi_viszony","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ceb5ba6-3f73-4e0e-9e6d-f7cfe467b39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e4d048-049e-450d-943c-d95657b456ac","keywords":null,"link":"/elet/201805__hegedus_d_geza__pusztito_szerelemrol_meszarszekrol__jobbagyi_viszony","timestamp":"2018. február. 25. 16:00","title":"Hegedűs D. Géza: Megmaradt itt a középkori, jobbágyi viszonyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c47bd88-867f-4b19-ba0f-9870f79cb290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város keleti részében történt a detonáció, a beszámolók szerint még a robbanástól több utcányira is megremegtek a házak. Az eset a rendőrség szerint nem terrorcselekmény. ","shortLead":"A város keleti részében történt a detonáció, a beszámolók szerint még a robbanástól több utcányira is megremegtek...","id":"20180225_robbanas_leicesterben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c47bd88-867f-4b19-ba0f-9870f79cb290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8771f2-1cc6-4548-8bb6-f057fcfd446f","keywords":null,"link":"/vilag/20180225_robbanas_leicesterben","timestamp":"2018. február. 25. 21:22","title":"Nem terrorcselekmény a leicesteri robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f8d1c3-e13a-4ba2-be13-509538cc1925","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jacob Rees-Mogg a Brexit elszánt harcosa, olyan konzervatív, aki egyik gyermekének sem cserélte a pelenkáját, mert ha ezt tenné, megsértené a dadust.","shortLead":"Jacob Rees-Mogg a Brexit elszánt harcosa, olyan konzervatív, aki egyik gyermekének sem cserélte a pelenkáját, mert ha...","id":"201808_jacob_reesmogg_brexitbajnok_brit_politikus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4f8d1c3-e13a-4ba2-be13-509538cc1925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e853afb2-0496-4af7-adfb-eebfec967244","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808_jacob_reesmogg_brexitbajnok_brit_politikus","timestamp":"2018. február. 24. 08:30","title":"A dúsgazdag, aki leválthatja Theresa Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]