[{"available":true,"c_guid":"7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","shortLead":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","id":"20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475f2dec-dc28-49f4-8747-98dea996ef21","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","timestamp":"2018. február. 25. 17:15","title":"Márki-Zay Péter kezdhet nagyon izgulni, közel az álomhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előreláthatólag néhány napon belül újra lesz ellátás a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház csecsemő- és gyermekosztályán - közölte az intézmény honlapján.","shortLead":"Előreláthatólag néhány napon belül újra lesz ellátás a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház csecsemő- és gyermekosztályán...","id":"20180224_Satoraljaujhelyi_korhaz_Napokon_belul_ujra_lesz_ellatas_a_gyermekosztalyon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a4a4b5-885b-45f5-b25f-8a270648c8c9","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Satoraljaujhelyi_korhaz_Napokon_belul_ujra_lesz_ellatas_a_gyermekosztalyon","timestamp":"2018. február. 24. 17:17","title":"Sátoraljaújhelyi kórház: Napokon belül újra lesz ellátás a gyermekosztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Krím félsziget annektálása óta több milliárd köbmétert termelhettek ki az ottani gázlelőhelyeket megszerző orosz cégek. A kitermelési jogokkal rendelkező ukrán cég pereskedik.","shortLead":"A Krím félsziget annektálása óta több milliárd köbmétert termelhettek ki az ottani gázlelőhelyeket megszerző orosz...","id":"20180224_Feje_tetejere_allt_a_vilag_most_az_ukranok_szerint_lopjak_a_gazt_az_oroszok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246196dc-bd97-4b30-aa95-d18a44edbe61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Feje_tetejere_allt_a_vilag_most_az_ukranok_szerint_lopjak_a_gazt_az_oroszok","timestamp":"2018. február. 24. 17:30","title":"Feje tetejére állt a világ, most az ukránok szerint lopják a gázt az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ceb5ba6-3f73-4e0e-9e6d-f7cfe467b39a","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A vagyonokat és a hatalmat harminc-negyven évenként újraosztják ugyan, de a függési rendszer megmarad – mondja legújabb filmszerepéről Hegedűs D. Géza, aki szerint a kiskirályok sorsa is az, hogy egyszer lejár az idejük.","shortLead":"A vagyonokat és a hatalmat harminc-negyven évenként újraosztják ugyan, de a függési rendszer megmarad – mondja legújabb...","id":"201805__hegedus_d_geza__pusztito_szerelemrol_meszarszekrol__jobbagyi_viszony","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ceb5ba6-3f73-4e0e-9e6d-f7cfe467b39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e4d048-049e-450d-943c-d95657b456ac","keywords":null,"link":"/elet/201805__hegedus_d_geza__pusztito_szerelemrol_meszarszekrol__jobbagyi_viszony","timestamp":"2018. február. 25. 16:00","title":"Hegedűs D. Géza: Megmaradt itt a középkori, jobbágyi viszonyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada0c363-079f-4db4-a3e8-b699665284ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét bebizonyosodott, hogy a részeg embernek többnyire szerencséje van. A British Transport Police tette közzé azt a felvételt, ahol az látszik, hogy Essex egyik állomásán áthajt a vonat egy a síneken tébláboló férfin. Spoiler: túlélte.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott, hogy a részeg embernek többnyire szerencséje van. A British Transport Police tette közzé azt...","id":"20180224_Miert_vonzodnak_a_reszeg_emberek_a_vasuti_sinekhez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada0c363-079f-4db4-a3e8-b699665284ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25050bf2-8d54-4660-bd06-95220c819ad9","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Miert_vonzodnak_a_reszeg_emberek_a_vasuti_sinekhez","timestamp":"2018. február. 24. 12:55","title":"Miért vonzódnak a részeg emberek a vasúti sínekhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112ce524-4c65-46f3-a09e-c2ce2275b2fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Dől a pénz az űrkutatással foglalkozó magáncégekbe. Az államiaknál sokkal rugalmasabb vállalatok lassan kiszorítják a piacról a régi idők „dinoszauruszait”.","shortLead":"Dől a pénz az űrkutatással foglalkozó magáncégekbe. Az államiaknál sokkal rugalmasabb vállalatok lassan kiszorítják...","id":"201808__ujraketaverseny__musk_alma__magyar_eselyek__urangyalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112ce524-4c65-46f3-a09e-c2ce2275b2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8c8681-9db3-44dc-8baf-36351eb3a4fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808__ujraketaverseny__musk_alma__magyar_eselyek__urangyalok","timestamp":"2018. február. 25. 12:30","title":"Musk, Bezos, Beck és a többiek: Űrvagányok klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

","shortLead":"A tavalyinál is több lakás épülhet idén, és erős lehet ebből a szempontból a jövő év is - mondta Balogh László...","id":"20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612c4e8-4836-49b4-a0cc-62234539eb95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Meg_tobb_lakas_epulhet_iden","timestamp":"2018. február. 24. 10:45","title":"Még több lakás épülhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3c5f21-3d6a-4e9f-8124-b522fb1a62d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erkölcsi győztesek szerinte az emberek.","shortLead":"Az erkölcsi győztesek szerinte az emberek.","id":"20180225_Karacsony_Gergely_maris_eredmenyt_hirdetett_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3c5f21-3d6a-4e9f-8124-b522fb1a62d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f42d10-97fd-4e72-9f1d-6c02b5c75674","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Karacsony_Gergely_maris_eredmenyt_hirdetett_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. február. 25. 13:15","title":"Karácsony Gergely máris eredményt hirdetett Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]