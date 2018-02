[{"available":true,"c_guid":"ea6ce4dd-ba90-410c-ac74-78976d482644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető autók jobban látják egymást, ha fehér színűek, és ez hatással lehet a jövőbeli kocsik fényezésére.","shortLead":"Az önvezető autók jobban látják egymást, ha fehér színűek, és ez hatással lehet a jövőbeli kocsik fényezésére.","id":"20180226_barmilyen_szinu_autot_valaszthatunk_amig_az_a_szin_a_feher","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ce4dd-ba90-410c-ac74-78976d482644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c226d67-b0d8-4b3b-aeed-5718aec8a62d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_barmilyen_szinu_autot_valaszthatunk_amig_az_a_szin_a_feher","timestamp":"2018. február. 26. 06:41","title":"Bármilyen színű autót választhatunk, amíg az a szín a fehér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77e8501-c9cd-4641-82fb-b377af5a1703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A segélyszervezet több munkatársától megvált, miután a szabályokat megsértve szexuális szolgáltatásokat fizettek.","shortLead":"A segélyszervezet több munkatársától megvált, miután a szabályokat megsértve szexuális szolgáltatásokat fizettek.","id":"20180226_A_Voroskeresztnek_elfogadhatatlan_fizetni_a_szexert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77e8501-c9cd-4641-82fb-b377af5a1703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b980143-3dac-4415-9173-ffb45b4048b1","keywords":null,"link":"/elet/20180226_A_Voroskeresztnek_elfogadhatatlan_fizetni_a_szexert","timestamp":"2018. február. 26. 11:09","title":"A Vöröskeresztnek elfogadhatatlan fizetni a szexért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vörös színbe borul a római Colosseum szombat este a világban üldözött és meggyilkolt keresztényekre emlékeztetve, amihez a szíriai Aleppo és az iraki Moszul templomai is csatlakoztak a Vatikánnal együtt. ","shortLead":"Vörös színbe borul a római Colosseum szombat este a világban üldözött és meggyilkolt keresztényekre emlékeztetve...","id":"20180224_Roma_Aleppo_es_Moszul_a_keresztenyek_uldozese_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cba9d2b-b9a3-4414-8f8c-153cdcfcc558","keywords":null,"link":"/vilag/20180224_Roma_Aleppo_es_Moszul_a_keresztenyek_uldozese_ellen","timestamp":"2018. február. 24. 14:38","title":"Róma, Aleppó és Moszul a keresztények üldözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c762ed-6fff-4be2-8fb8-00e602345ac2","c_author":"Kovács Gellért","category":"elet","description":"Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró harmadik közös munkája értékes, szép film. Odaadással és szívből teljesíti, amit a tavalyi Gulág-emlékév megkívánt tőle. Örök tél. Kritika.","shortLead":"Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró harmadik közös munkája értékes, szép film. Odaadással és szívből...","id":"20180224_Orok_tel_Kobli_Norbert_Szasz_Attila_Gera_Marina_Dobrosi_Laura_Kiss_Diana_Magdolna_Kurta_Nike_Farkas_Franciska_Csanyi_Sandor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c762ed-6fff-4be2-8fb8-00e602345ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c52b1d-86e4-4ed7-af32-89fb1de2cd3c","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Orok_tel_Kobli_Norbert_Szasz_Attila_Gera_Marina_Dobrosi_Laura_Kiss_Diana_Magdolna_Kurta_Nike_Farkas_Franciska_Csanyi_Sandor","timestamp":"2018. február. 24. 20:00","title":"Ennél okosabban aligha lehetne mesélni a málenkij robotról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669578ec-d681-451c-a667-4ba6479f1824","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz pontosan, miért is csinálta ezt műsort a harmincfős csapat.","shortLead":"Elképzelni is nehéz pontosan, miért is csinálta ezt műsort a harmincfős csapat.","id":"20180226_motoros_boston_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669578ec-d681-451c-a667-4ba6479f1824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ea5af8-9d1c-489a-b1e5-992f8f5e99c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_motoros_boston_rendorseg","timestamp":"2018. február. 26. 10:21","title":"Videó: lövöldözésig fajult egy csapat motoros ámokfutása egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kell váltani az ország legszervezettebb kisebbségét a Fideszt az MSZP-Párbeszéd szerint, az apátia falát sikerült áttörni. Aki 2022-re játszik, annak nincs keresnivalója a pártszövetség által szervezett március 15-i ünneplésen. Az eddig külön indulásról beszélő demokratikus ellenzéki pártoknak változtatniuk kéne a stratégiájukon. A Jobbikkal nem lesz szervezett együttműködés, erről beszélni akadémikus kérdés \"a mai napon még\".\r

\r

","shortLead":"Le kell váltani az ország legszervezettebb kisebbségét a Fideszt az MSZP-Párbeszéd szerint, az apátia falát sikerült...","id":"20180226_Karacsony_Legyen_aprilis_8an_az_egesz_orszag_Hodmezovasarhely","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77302158-fa44-41f2-9a35-679734289c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Karacsony_Legyen_aprilis_8an_az_egesz_orszag_Hodmezovasarhely","timestamp":"2018. február. 26. 11:02","title":"Karácsony: \"Legyen április 8-án az egész ország Hódmezővásárhely!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatót az AWS nyerte, egy furcsa rockzenét játszó, mit játszó, zúzó zenekar, ők mennek az Eurovízióra, de ennél sokkal fontosabb hétvégi történés, hogy fellegvárában kapott ki a Fidesz. A kettőt együtt próbálta bemutatni Andy Vajna rádiójában Sebestyén Balázs és csapata.","shortLead":"A magyar válogatót az AWS nyerte, egy furcsa rockzenét játszó, mit játszó, zúzó zenekar, ők mennek az Eurovízióra, de...","id":"20180226_Sebestyen_Balazsek_az_Eurovizios_valogatoval_elemeztek_a_Fidesz_hodmezovasarhelyi_vereseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f9121-104d-4ca8-a3b7-3aea8db46127","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Sebestyen_Balazsek_az_Eurovizios_valogatoval_elemeztek_a_Fidesz_hodmezovasarhelyi_vereseget","timestamp":"2018. február. 26. 13:38","title":"Sebestyén Balázsék az eurovíziós válogatóval elemezték a Fidesz hódmezővásárhelyi vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f25d5bc-a2e4-4124-aed9-f8dee52e1f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dal 2018 végső döntőjébe Dánielfy Gergely, az AWS, Király Viktor és a yesyes jutott be. ","shortLead":"A Dal 2018 végső döntőjébe Dánielfy Gergely, az AWS, Király Viktor és a yesyes jutott be. ","id":"20180224_Az_AWS_nyerte_A_Dalt_ok_fogjak_kepviselni_hazankat_az_Eurovizion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f25d5bc-a2e4-4124-aed9-f8dee52e1f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ca29e-1791-4d2d-967c-dae930b225b3","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Az_AWS_nyerte_A_Dalt_ok_fogjak_kepviselni_hazankat_az_Eurovizion","timestamp":"2018. február. 24. 22:30","title":"Az AWS nyerte A Dalt, ők fogják képviselni hazánkat az Eurovízión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]