„Nem nyilatkozom” – mondta egy hódmezővásárhelyi taxi, amikor lehúzta az ablakot, de folytatta:

„Azért fél itt még mindenki, ott van a Damoklész kardja felettünk, higgye el, János mindenhova beépült, az emberei mindenütt ott vannak még mindig, és lehet, hogy ott is maradnak”.

A vasárnap esti ünneplésnek már nem sok nyomát lehetett látni hétfő délelőtt a város központi terén sem. Mindenki sietett a dolgára, de néhányan V betűt mutattak, amikor megszólítottuk őket. A jobban ráérők többsége, már aki hajlandó volt szóba elegyedni, a taxishoz hasonlóan úgy gondolja, hogy nem lesznek nagy változások a városban a parlamenti választások előtt.

© Túry Gergely

„Nem számítottam erre az eredményre” – mondta mosolyogva az egyik postás. „A nagy részvételből sem gondoltam még, hogy nyerni fognak, hiszen óriási mozgósítás volt a Fidesz részéről. A projekteket szerintem tovább fogják vinni, azt nem merik megcsinálni, hogy azokat leállítják.

Az más kérdés, hogy ki, hogyan fog keresztbe tenni az új polgármesternek”

– fejtegette a postás, biciklijét a Városháza falának támasztva.

Van, akinek nem tetszik, ami történt

Ide ígérte magát 9 órára Márki-Zay Péter, aki első, még nem hivatalos „munkanapján” a választási iroda vezetőjét és a jegyzőt kereste fel. „Nem értem, hogyan történhetett” – hallatszódott a jegyző irodájának csukott ajtaján át. Majd Fehér István lépett ki rajta, aki a helyi romák „szóvivője”, másfél évtizede kvázi összekötő az önkormányzat és a városban élő roma családok között.

„Én nagyon csalódott vagyok, mert elárulta tegnapi ünnepi beszédében az új polgármester, hogy ő tulajdonképpen a Jobbikhoz tartozik. Nekünk az soha nem volt jó. Volt már itt gárda, meg sereg, szerintem nagyon rosszul döntöttek most a vásárhelyiek.

Arról nem is beszélve, hogy most majd nem jönnek a fejlesztések. Nekünk jó volt a kapcsolatunk Lázárral, már tíz évvel ezelőtt is. Van egy jó együttműködésünk, segített bennünket a cigány családok elhelyezésében. Évekkel ezelőtt ledózerolták a telepet, ahol áldatlan körülmények között éltek a cigány családok, majd olyan elhelyezést biztosítottak, hogy ki tudják fizetni a számlákat. Azzal nem segítettek volna, hogy ha olyan lakásokba költöztették volna őket, hogy a magas rezsit ne bírják kifizetni. Most is le tudtunk ülni, hogy ne adják el a fejünk fölül a lakásokat, csak annak adják el a bérleti jogot, aki benne lakik. Én nagyon remélem, hogy ez most is így fog maradni. Nem értem, hogyan történhetett meg ez” – magyarázta Fehér István már az utcán, ahol beszélgetésünk véget ért.

Fehár István © Szlavkovits Rita

Az óvatosan optimisták

A helyiek többsége azonban bízik abban, hogy már a parlamenti választásokra is hatással lesz a vasárnapi hódmezővásárhelyi polgármester-választás.

„Jó irányba megy ez, kellett már egy kis változás a városban. Munkahely kell mindenkinek, együtt kell működni, azt kész”

– ezt arra mondta egy férfi, hogy sokakban kétség merült fel, együtt fognak-e működni a testület többségét adó fideszes képviselők az új polgármesterrel. „Az önkormányzatnál a hatvan-hetven százalék számított erre a bukásra, tudtak a helyi ügyekről. De nagy változás április 8-ig nem lesz. Kis átállást kell csinálni. Lehet, hogy majd Jani – így emlegetik a város erős emberét, Lázár Jánost - is betart egy kicsit. Az tuti, hogy van olyan konokság abban az emberben, hogy betart. Annyi segítője van, hogy menni fog. De higgye el, hogy a hivatalban is az alkalmazottak fele rettegett. Meg mit keresett itt a közgyűlésen? Most majd nem biztos, hogy engedik. Majd ha akar valamit, akkor a gyűlés előtt megmondhatja” – mondta szinte egy szuszra egy nyugdíjas.

Persze akadt olyan vásárhelyi is, aki úgy gondolja, hogy nagyon rosszul választott a város. Egy idős férfi szerint kaotikus állapotok lesznek a városban, dől majd a szemét, aztán majd a vásárhelyiek söprögethetik. Egy másik, szintén idősebb férfi azt várja Márki-Zay Pétertől, hogy küldjön Erzsébet-utalványt, mint a kormány.

Márki-Zay Péter látogatása a hivatalban © Szlavkovics Rita

"Átfogó elemzés"

Egy középkorú férfi a szél elől egy kapualjba vitt, hogy ott beszélgessünk. Szerinte sem lesz semmi változás a parlamenti választásokig. „2014-ben, amikor lecsökkent az Országgyűlés létszáma, akkor úgy ügyeskedtek, hogy a körzeteket úgy alakítsák, hogy az erős baloldaliakat idecsatolták. Így került Makó Hódmezővásárhelyhez, hogy gyengítsék a baloldali Makót, a két körzet összevonásával ez sikerült is. Hát most bajban lesznek, mert Hódmezővásárhely fellázadt” – fejtegette a férfi. „Köztudott volt, hogy a beruházások hogyan mentek, a csókosok zsebét tömték. Nekem a két fiam bánta a helyi viszonyokat, itt minimálbéren voltak. Most a Dunántúlra kellett elmenniük, hogy normális állást találjanak” – magyarázta a férfi, hogy még a családja is megsínylette, hogy Lázár János keze mindenhova elért. „Azt, hogy hogyan fog működni a testület, majd meglátjuk. Attól függ, hogy János mennyire fog erősködni. Márki okos ember, nem báb, nem 'bólogató János'. A közgyűlésen is mindig lehetett látni, hogy Hegedűs Zoltán – az eddigi fideszes alpolgármester, akit Márki-Zay legyőzött a választáson - mindig oldalra nézett, hogy jót mond-e? Ez a Márki egy autonóm egyéniség. Ha Lázár bevállalja, hogy erővel kezd nyomulni, s megpróbál szembe fordulni, akkor botrány lesz, mint Rapcsák János idejében, amikor a testület fellázadt a polgármester ellen. Abból nagy botrány volt. Ha meg mégsem akar János botrányt, és elengedi ezeknek a képviselőknek a kezét, akkor azok meg törleszkedni fognak az új polgármesterhez. Nem tudom megmondani, hogy most együttműködnek-e majd, vagy sem. Attól függ, hogy a gazdájuk mennyire engedi el a pórázt. Van két képviselő, aki soha nem fog beállni Márki mellé, két olyan képviselő van, aki eléggé szorosan függ Lázártól, na, ők soha nem fogják támogatni az új polgármestert” – rögtönzött kimerítő elemzést a politika iránt láthatóan nagy érdeklődést mutató férfi.

Szombaton iktatják be Márki-Zayt

Miközben Hódmezővásárhelyen a helyiek nagy része azt latolgatja, vajon Lázár János mennyire fog az elkövetkezőkben befolyást gyakorolni a város életére, addig Márki-Zay Péter a jegyzővel tárgyalt, egyelőre technikai kérdésekről. A héten már elkezdődik a hivatali ügyek átadása, majd szombaton lesz az új polgármester beiktatása. Márki már most arra hívta fel a figyelmet, hogy keressék őt fel személyesen azok, akik azt tapasztalják, hogy politikai nézeteik miatt támadások érik.