[{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kapcsolódó Facebook-eseményhez már több százan csatlakoztak. ","shortLead":"A kapcsolódó Facebook-eseményhez már több százan csatlakoztak. ","id":"20180226_Peticioban_kovetelik_vissza_sajat_McDonalds_ettermuket_a_bekescsabaiak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b22ed-33db-4824-828c-057697312e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180226_Peticioban_kovetelik_vissza_sajat_McDonalds_ettermuket_a_bekescsabaiak","timestamp":"2018. február. 26. 19:52","title":"Petícióban követelik vissza saját McDonald’s éttermüket a békéscsabaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddf003e-b4f6-44ef-8b25-47dc02cc632d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A #metoo mozgalomnak köszönhetően átértékelte a saját helyzetét és tapasztalatait a nevével fémjelzett botrány áldozata.\r

","shortLead":"A #metoo mozgalomnak köszönhetően átértékelte a saját helyzetét és tapasztalatait a nevével fémjelzett botrány...","id":"20180226_Monica_Lewinsky_most_mar_nem_erzi_egyedul_magat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ddf003e-b4f6-44ef-8b25-47dc02cc632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f79ea1-aa67-4480-9fac-04bae5612d78","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Monica_Lewinsky_most_mar_nem_erzi_egyedul_magat","timestamp":"2018. február. 26. 08:54","title":"Monica Lewinsky most már nem érzi egyedül magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jászai Mari tér és az Oktogon között szünetel a közlekedés, pótlóbusz közlekedik helyette. ","shortLead":"A Jászai Mari tér és az Oktogon között szünetel a közlekedés, pótlóbusz közlekedik helyette. ","id":"20180226_Nem_jar_egy_szakaszon_a_4es_6os","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd311ce-0fbd-4d02-b9d0-29c10c4c6f31","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Nem_jar_egy_szakaszon_a_4es_6os","timestamp":"2018. február. 26. 15:37","title":"Nem jár egy szakaszon a 4-es, 6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a804a1b2-ae4a-4dc1-a335-c5a6fa6dd3e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfellebbezték a Vas megyei 1-es számú választókerület választási bizottságának azt a nem jogerős határozatát, amelyben a testület Czeglédy Csabát független jelöltként nyilvántartásba vette az április 8-i parlamenti választásra – közölte a helyi választási iroda vezetője hétfőn az MTI-vel.","shortLead":"Megfellebbezték a Vas megyei 1-es számú választókerület választási bizottságának azt a nem jogerős határozatát...","id":"20180226_Megfellebbeztek_az_elozetesben_levo_Czegledy_jeloltseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a804a1b2-ae4a-4dc1-a335-c5a6fa6dd3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1f8304-4176-4fce-9ff5-713cf513a1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Megfellebbeztek_az_elozetesben_levo_Czegledy_jeloltseget","timestamp":"2018. február. 26. 12:51","title":"Megfellebbezték az előzetesben lévő Czeglédy jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mögöttes technológia továbbfejlesztésének hála, lényegesen jobb minőségű 3D-s objektumok lesznek láthatók ezentúl a Facebook hírfolyamában. Az újítás elsősorban a különféle márkaoldalak részéről tűnik hasznosnak: általuk már a közösségi oldalon részletesebb képet kaphatunk például a megvásárolni kívánt cipőről vagy táskáról.","shortLead":"A mögöttes technológia továbbfejlesztésének hála, lényegesen jobb minőségű 3D-s objektumok lesznek láthatók ezentúl...","id":"20180226_facebook_3d_forgathato_posztok_hirfolyam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2633bb74-984d-4898-9176-9f7a3670b351","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_facebook_3d_forgathato_posztok_hirfolyam","timestamp":"2018. február. 26. 16:03","title":"Furcsa, forgatható posztok lepik el a Facebookot, de nem csak emiatt fog örülni ennek a hírnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8385d81-3d5e-4e6d-9272-692f2bd99512","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elsősorban azok kerülhetnek rendőrkézre, akik a mostani rendkívül hideg idő ellenére sem hajlandóak szállón tölteni az éjszakát. ","shortLead":"Elsősorban azok kerülhetnek rendőrkézre, akik a mostani rendkívül hideg idő ellenére sem hajlandóak szállón tölteni...","id":"20180226_Orizetbe_veszik_a_hajlektalanokat_Brusszelben_ha_a_nagy_hidegben_az_utcan_ejszakaznak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8385d81-3d5e-4e6d-9272-692f2bd99512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c376734-c9ce-4f73-8c2a-d96f9cf13129","keywords":null,"link":"/vilag/20180226_Orizetbe_veszik_a_hajlektalanokat_Brusszelben_ha_a_nagy_hidegben_az_utcan_ejszakaznak","timestamp":"2018. február. 26. 19:25","title":"Őrizetbe veszik a hajléktalanokat Brüsszelben, ha a nagy hidegben az utcán éjszakáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737324f0-974b-44e5-97c2-ffb1466cff80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szridevi Kapúr elveszítette eszméletét és belefulladt egy dubaji szálloda fürdőkádjának vízébe. ","shortLead":"Szridevi Kapúr elveszítette eszméletét és belefulladt egy dubaji szálloda fürdőkádjának vízébe. ","id":"20180226_Veletlenul_megfulladt_az_egyik_leghiresebb_indiai_szineszno","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=737324f0-974b-44e5-97c2-ffb1466cff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f97709-8094-4244-a4e7-eefd4978be4c","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Veletlenul_megfulladt_az_egyik_leghiresebb_indiai_szineszno","timestamp":"2018. február. 26. 16:15","title":"Véletlenül megfulladt az egyik leghíresebb indiai színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b246fcd7-e163-47fd-a92f-db6c410d1efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb átdolgozott legendát mutatott be az idei Mobile World Congress nulladik napján a Nokia. A Mátrix-ból is ismert új 8810-es bár alaposan eltér elődjétől, legszerethetőbb tulajdonságából semmit nem engedett: ez is szétcsúsztatható.","shortLead":"Újabb átdolgozott legendát mutatott be az idei Mobile World Congress nulladik napján a Nokia. A Mátrix-ból is ismert új...","id":"20180226_nokia_8810_matrix_telefon_2018_mwc_4g","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b246fcd7-e163-47fd-a92f-db6c410d1efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3da417-cb6d-4017-adcc-fe9c91128051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_nokia_8810_matrix_telefon_2018_mwc_4g","timestamp":"2018. február. 26. 10:03","title":"Visszahozza legendás, mátrixos telefonját a Nokia: 30 ezer forintért vihető a felokosított 8810-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]