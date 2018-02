Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f602a74f-94b6-462f-9287-92aff5b3eb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán egy beszédéből is idézett a főbiztos, Szijjártó lemondásra szólította fel. ","shortLead":"Orbán egy beszédéből is idézett a főbiztos, Szijjártó lemondásra szólította fel. ","id":"20180226_Lerasszistazta_Orbant_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f602a74f-94b6-462f-9287-92aff5b3eb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdadf78-9852-42d6-aa6e-f242177a0628","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Lerasszistazta_Orbant_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","timestamp":"2018. február. 26. 15:15","title":"Lerasszistázta Orbánt az ENSZ emberi jogi főbiztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riporter konkrétan rákérdezett, hogy vajon mikor szexelt az új-zélandi miniszterelnök, hogy kiszámolja, mikor születhet meg a gyereke.","shortLead":"A riporter konkrétan rákérdezett, hogy vajon mikor szexelt az új-zélandi miniszterelnök, hogy kiszámolja, mikor...","id":"20180226_Noi_miniszterelnokkel_nem_keszult_meg_ilyen_fajdalmasan_kinos_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c3cebf-aa3a-4ad0-838c-7b9dd585f644","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Noi_miniszterelnokkel_nem_keszult_meg_ilyen_fajdalmasan_kinos_interju","timestamp":"2018. február. 26. 09:44","title":"Női miniszterelnökkel nem készült még ilyen fájdalmasan kínos interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1470d021-228e-4eb0-9924-2a4a18598213","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban ismét többfelé várható havazás, az erős szélben hófúvás. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön, a tavasz első napján néhol mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet, azután viszont melegedés kezdődik, a hét végén helyenként plusz 9 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban ismét többfelé várható havazás, az erős szélben hófúvás. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön...","id":"20180225_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra__mi_varhato_a_jovo_heten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1470d021-228e-4eb0-9924-2a4a18598213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7b04e4-b7cf-42af-911a-e9beccaa6115","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra__mi_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2018. február. 25. 15:43","title":"Itt van a tél, itt van újra - mi várható a jövő héten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vesztegetéssel és hatalommal való visszaéléssel vádolják a bukott elnököt.","shortLead":"Vesztegetéssel és hatalommal való visszaéléssel vádolják a bukott elnököt.","id":"20180227_Harminc_ev_bortont_is_kaphat_DelKorea_volt_elnoke_korrupcioert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2c14c3-3830-4c8d-bebe-92f9b9fead5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_Harminc_ev_bortont_is_kaphat_DelKorea_volt_elnoke_korrupcioert","timestamp":"2018. február. 27. 07:40","title":"Harminc év börtönt is kaphat Dél-Korea volt elnöke korrupcióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztályon lévő egyetlen főorvosnak családi ügyek miatt kellett kihagynia pár napot, ezért zárt be három napra az osztály. ","shortLead":"Az osztályon lévő egyetlen főorvosnak családi ügyek miatt kellett kihagynia pár napot, ezért zárt be három napra...","id":"20180226_Satoraljaujhelyi_korhaz_ujraindult_a_gyermekosztaly_de_azert_felvennenek_meg_valakit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a540fdc-9e42-4af6-a721-7e0b4214b332","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Satoraljaujhelyi_korhaz_ujraindult_a_gyermekosztaly_de_azert_felvennenek_meg_valakit","timestamp":"2018. február. 26. 16:41","title":"Sátoraljaújhelyi kórház: újraindult a gyermekosztály, de azért felvennének még valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f387ed5f-07d8-46ed-a4b7-d41beddb0653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ősszel jelenik meg a volt first lady Becoming című memoárkötete a Penguin Random House kiadónál.","shortLead":"Ősszel jelenik meg a volt first lady Becoming című memoárkötete a Penguin Random House kiadónál.","id":"20180226_Novemberben_jelenik_meg_Michelle_Obama_memoarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f387ed5f-07d8-46ed-a4b7-d41beddb0653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0bf751-f379-4924-a6c8-53ad1023bb16","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Novemberben_jelenik_meg_Michelle_Obama_memoarja","timestamp":"2018. február. 26. 10:44","title":"Michelle Obama milliókat fog keresni az őszinteségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a47c77-1e3c-4b11-8c1d-8d60cdd3de2f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Civilből polgármester pár hét alatt: Márki-Zay Péter 14 százalékos előnnyel verte meg Hódmezővásárhelyen a fideszes jelöltet, és ezzel hitet adott mindenkinek, aki kormányváltást szeretne áprilisban. Ez már elég nagy csoda, és most várja a lehetetlen küldetés: egy Fidesz-többségű közgyűlést irányítani ellenzékiként. Az ünneplő tömeg gyűrűjében készítettünk miniinterjút éjjel a győztessel.","shortLead":"Civilből polgármester pár hét alatt: Márki-Zay Péter 14 százalékos előnnyel verte meg Hódmezővásárhelyen a fideszes...","id":"20180226_MarkiZay_A_felelem_lekuzdese_volt_a_legfontosabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49a47c77-1e3c-4b11-8c1d-8d60cdd3de2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64097e-ba5d-41ac-ba06-a99c1c1d927a","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_MarkiZay_A_felelem_lekuzdese_volt_a_legfontosabb","timestamp":"2018. február. 26. 09:47","title":"Márki-Zay mámoros interjúja: a Fidesz az ország bármely városában legyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalásokat kezdeményez az LMP, keresik az MSZP-t és a Jobbikot is, akár egy választási együttműködés is szóba jöhet.","shortLead":"Tárgyalásokat kezdeményez az LMP, keresik az MSZP-t és a Jobbikot is, akár egy választási együttműködés is szóba jöhet.","id":"20180226_Visszaleptetesekrol_is_kesz_targyalni_az_LMP_akar_a_Jobbikkal_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabbd470-9d2d-41a4-9a54-2e09a9006975","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Visszaleptetesekrol_is_kesz_targyalni_az_LMP_akar_a_Jobbikkal_is","timestamp":"2018. február. 26. 11:53","title":"Visszaléptetésekről is kész tárgyalni az LMP, akár a Jobbikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]