[{"available":true,"c_guid":"575fe64e-08f1-4946-9a84-6059dd585e00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az emberrel nem csak az a gond, hogy nincs rajta bukósisak. ","shortLead":"Ezzel az emberrel nem csak az a gond, hogy nincs rajta bukósisak. ","id":"20180227_Video_meztelen_quadost_uldoztek_egy_autopalyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=575fe64e-08f1-4946-9a84-6059dd585e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17283943-71cf-4cc1-9f4f-a3bbbc2824c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_Video_meztelen_quadost_uldoztek_egy_autopalyan","timestamp":"2018. február. 27. 14:21","title":"Videó: meztelen quadost üldöztek a szembesávban egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669578ec-d681-451c-a667-4ba6479f1824","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz pontosan, miért is csinálta ezt műsort a harmincfős csapat.","shortLead":"Elképzelni is nehéz pontosan, miért is csinálta ezt műsort a harmincfős csapat.","id":"20180226_motoros_boston_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669578ec-d681-451c-a667-4ba6479f1824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ea5af8-9d1c-489a-b1e5-992f8f5e99c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_motoros_boston_rendorseg","timestamp":"2018. február. 26. 10:21","title":"Videó: lövöldözésig fajult egy csapat motoros ámokfutása egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cdb709-521e-40a0-be21-f0849c6e6ca6","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz-vereség után egyelőre nem egyértelmű, visszafelé sült-e el a permanens negatív kampány, a sorosozás-migránsozás, vagy a későbbiekben eléri célját és elriasztja a választókat, így az elkötelezett fideszes többség behúzhatja az országgyűlési választásokat. De az is látszik, hogy van élet a brutális anyagi fölényben lévő kormánymédia-hálózaton túl, nincs minden lefutva.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz-vereség után egyelőre nem egyértelmű, visszafelé sült-e el a permanens negatív kampány...","id":"20180226_Hodmezovasarhely_utan_mehet_a_kukaba_a_sorosozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1cdb709-521e-40a0-be21-f0849c6e6ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41293c32-297c-4b4f-8149-c95bda90084e","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Hodmezovasarhely_utan_mehet_a_kukaba_a_sorosozas","timestamp":"2018. február. 26. 18:15","title":"Hódmezővásárhely után: mehet a kukába a sorosozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbef66fe-6132-4229-8cb6-59cb78c4c8aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ez az igazi festői környezet. És csak 30 millió forintba kerül – a fenntartása évente.","shortLead":"Ez az igazi festői környezet. És csak 30 millió forintba kerül – a fenntartása évente.","id":"20180226_Elado_a_Rubens_altal_megorokitett_belga_kastely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbef66fe-6132-4229-8cb6-59cb78c4c8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924a5b87-0fea-41d9-8920-4b4a9525ac88","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180226_Elado_a_Rubens_altal_megorokitett_belga_kastely","timestamp":"2018. február. 26. 13:54","title":"Vevőre vár a Rubens által megörökített belga kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8ee25-765a-47b0-9d7e-bae904512c60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bajai vízszolgáltató szerint nem ártalmas az egészségre az a büdös, sötét víz, amit a helyiek kapnak.","shortLead":"A bajai vízszolgáltató szerint nem ártalmas az egészségre az a büdös, sötét víz, amit a helyiek kapnak.","id":"20180227_Milliardokbol_javitottak_a_vizhalozatot_Bajan_most_budos_sotet_viz_jon_a_csapbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a8ee25-765a-47b0-9d7e-bae904512c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da7707-4a33-4758-8622-c0b1dda4fec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Milliardokbol_javitottak_a_vizhalozatot_Bajan_most_budos_sotet_viz_jon_a_csapbol","timestamp":"2018. február. 27. 11:48","title":"Milliárdokból javították a vízhálózatot Baján, most büdös, sötét víz jön a csapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem sikertörténet.","shortLead":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem...","id":"20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd919ccc-8a19-4860-95e8-c18b9b96e198","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","timestamp":"2018. február. 26. 13:13","title":"Ki az, aki ilyenkor fürdik egyet a Balatonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b736c398-d944-473f-ae9a-cf16d87441db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdasági miniszter ki sem nyitotta a cégek ajánlatait – csak a finnek lehetnek részei a sikertörténetnek.","shortLead":"A gazdasági miniszter ki sem nyitotta a cégek ajánlatait – csak a finnek lehetnek részei a sikertörténetnek.","id":"20180226_Amerikat_is_meghoditana_a_kimondhatatlan_nevu_finn_vodka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b736c398-d944-473f-ae9a-cf16d87441db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b6a1e-be2e-4ff9-877a-f14032ddb054","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Amerikat_is_meghoditana_a_kimondhatatlan_nevu_finn_vodka","timestamp":"2018. február. 26. 11:56","title":"Amerikát is meghódítaná a kimondhatatlan nevű finn vodka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2baff1-8db9-4662-81b9-cb1486e56cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő a Google hibakereső fórumában válaszolt egy felhasználói felvetésre, a többiek öröme azonban korainak bizonyult.","shortLead":"A fejlesztő a Google hibakereső fórumában válaszolt egy felhasználói felvetésre, a többiek öröme azonban korainak...","id":"20180227_google_androd_p_ejszakai_mod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d2baff1-8db9-4662-81b9-cb1486e56cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb3591a-893f-4ac9-859e-3733e2e2c3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_google_androd_p_ejszakai_mod","timestamp":"2018. február. 27. 18:03","title":"Korai volt az öröm, mégsem kerül bele az Androidba a sokak által vágyott funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]