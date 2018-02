Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone és a Huawei közösen létesítette a világ első olyan telefonhívását, amelyről már azt mondják, hogy az 5G technológia minden elemét alkalmazták. A teszthálózaton futó hívás Spanyolországban jött létre, a Mobile World Congress szakkiállítás apropóján.","shortLead":"A Vodafone és a Huawei közösen létesítette a világ első olyan telefonhívását, amelyről már azt mondják, hogy az 5G...","id":"20180227_5g_telefonhivas_mwc_vodafone_huawei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77311216-4c09-4e16-980d-e7a77f2b0217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cacf2ae-6fed-460a-9b38-5c69d75e3c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_5g_telefonhivas_mwc_vodafone_huawei","timestamp":"2018. február. 27. 17:03","title":"Mérföldkő: megtörtént a világ első 5G-s telefonhívása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e20b469-6f7c-4047-80d9-78392e4c8381","c_author":"Balogh Csaba (Barcelona)","category":"tudomany","description":"Használatra kész a European Aviation Network nevű hálózat – jelentette be a barcelonai Mobile World Congress szakkiállításon a Deutsche Telekom. A rendszer összekapcsolja a műholdas és mobilhálózati kommunikációt, amelyből a felhasználók csak annyit fognak észrevenni, hogy mobiljukat nemcsak, hogy nem kell majd kikapcsolniuk a repülőn, de az alkalmazásokat és netes funkciókat úgy tudják használni utazás közben is, mintha a Földön lennének vele. Akár videótelefonálásra is.","shortLead":"Használatra kész a European Aviation Network nevű hálózat – jelentette be a barcelonai Mobile World Congress...","id":"20180226_deutsche_telekom_european_aviation_network_halozat_mobilhalozat_muholdas_internet_lte_internet_a_levegoben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e20b469-6f7c-4047-80d9-78392e4c8381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9751ffb5-0dbd-46d3-87b4-f05d23e50e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_deutsche_telekom_european_aviation_network_halozat_mobilhalozat_muholdas_internet_lte_internet_a_levegoben","timestamp":"2018. február. 26. 19:03","title":"Változás jön: szabadon lehet majd netezni a repülőgépeken, még a levegőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28950ebe-cb20-403b-8f7a-0cc43e2b3fa2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Ha nem olvasott még elemzéseket, de nagyon szeretné tudni, miért kezdődik ma minden magyar politikai elemzés Hódmezővásárhely nevével, nézze meg videónkat.","shortLead":"Ha nem olvasott még elemzéseket, de nagyon szeretné tudni, miért kezdődik ma minden magyar politikai elemzés...","id":"20180226_Mi_ez_a_nagy_felhajtas_Hodmezovasarhelyen_Van_egy_perce__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28950ebe-cb20-403b-8f7a-0cc43e2b3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71ad0ef-f19b-4932-9c26-9af41761b7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Mi_ez_a_nagy_felhajtas_Hodmezovasarhelyen_Van_egy_perce__video","timestamp":"2018. február. 26. 20:06","title":"Mi ez a nagy felhajtás Hódmezővásárhelyen? Van egy perce? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0c33ed-8c19-42a9-a5c7-d56e6ee1438f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak darabot kell neki találni, amit rendezhet.","shortLead":"Már csak darabot kell neki találni, amit rendezhet.","id":"20180227_Targyalnak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszloval_a_visszatereserol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0c33ed-8c19-42a9-a5c7-d56e6ee1438f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9401c25f-b8e4-4fe4-bb0f-ad50d5f9100f","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Targyalnak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszloval_a_visszatereserol","timestamp":"2018. február. 27. 14:35","title":"Tárgyalnak a szexuális zaklatással vádolt Marton Lászlóval a visszatéréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f02044-185c-45de-82e7-792a9c401a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Barcelonában zajló Mobile World Congress eseményen mutatta be először a számítógépes és telefonos vírusvédelmi megoldásairól ismerhető ESET első olyan antivírusszoftverét, amelyet kifejezetten televíziókra optimalizáltak.","shortLead":"A Barcelonában zajló Mobile World Congress eseményen mutatta be először a számítógépes és telefonos vírusvédelmi...","id":"20180228_okosteve_virusirto_antivirus_virusvedelem_eset_smart_tv_security","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f02044-185c-45de-82e7-792a9c401a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899b32b8-1a07-4a85-b03c-dab286a5cd63","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_okosteve_virusirto_antivirus_virusvedelem_eset_smart_tv_security","timestamp":"2018. február. 28. 07:02","title":"Ha van otthon tv-je, erről azért tudjon: elérkeztünk oda, hogy már a tévére is kell vírusirtó programot telepíteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7aa33-2538-4e44-a73f-8b4948a9d14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat javított a Samsung tavaly év eleji csúcstelefonján, a Galaxy S8-on. Tegnap bemutatták a Galaxy S9-et, és a változásokat egy infografikán érzékeltette a gyártó.","shortLead":"Sokat javított a Samsung tavaly év eleji csúcstelefonján, a Galaxy S8-on. Tegnap bemutatták a Galaxy S9-et, és...","id":"20180227_samsung_galaxy_s8_s9_kulonbsegek_infografika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf7aa33-2538-4e44-a73f-8b4948a9d14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83201725-c694-48a9-a43b-7edc563a782d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_samsung_galaxy_s8_s9_kulonbsegek_infografika","timestamp":"2018. február. 26. 21:00","title":"Infografika: ez a különbség a Galaxy S8 és a Galaxy S9 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96395083-3c64-4a94-bc82-703a0d96624d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Bejelentették Jaggerék az No Filter európai turné újabb állomásait. A magyar rajongóknak minimum Prágáig kell utazni, hogy élőben hallhassák a Stonest.\r

\r

","shortLead":"Bejelentették Jaggerék az No Filter európai turné újabb állomásait. A magyar rajongóknak minimum Prágáig kell utazni...","id":"20180226_Budapestre_most_sem_jon_a_Rolling_Stones_de_azert_a_rajongok_keszulhetnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96395083-3c64-4a94-bc82-703a0d96624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159ba2c8-eb1c-4953-8d4d-6d19c3d25a00","keywords":null,"link":"/kultura/20180226_Budapestre_most_sem_jon_a_Rolling_Stones_de_azert_a_rajongok_keszulhetnek","timestamp":"2018. február. 26. 15:41","title":"Budapestre most sem jön a Rolling Stones, de azért a rajongók készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36690a23-0be4-4171-868c-0e34cd2156f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"25 napos elzárásra ítéltek egy szentpétervári ellenzéki aktivistát, aki januárban egy hatalmas felfújt kacsát helyezett ki lakása ablakába, miközben az utcán az oroszországi korrupció ellen tüntettek az ismert orosz blogger, Alekszej Navalnij támogatói. Artyom Goncsarenkót a gyülekezési törvény megsértésével vádolták. ","shortLead":"25 napos elzárásra ítéltek egy szentpétervári ellenzéki aktivistát, aki januárban egy hatalmas felfújt kacsát helyezett...","id":"20180226_Borton_egy_gumikacsaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36690a23-0be4-4171-868c-0e34cd2156f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c225e346-7f75-4488-81fa-e30654228146","keywords":null,"link":"/vilag/20180226_Borton_egy_gumikacsaert","timestamp":"2018. február. 26. 17:49","title":"Börtön egy gumikacsáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]