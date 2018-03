Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94246a0b-fe32-41b5-88d7-9986c14cde8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszatért a kórházba, újra dolgozik.","shortLead":"Visszatért a kórházba, újra dolgozik.","id":"20180228_salgotarjani_foorvos_migransozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94246a0b-fe32-41b5-88d7-9986c14cde8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0903999-308e-4a1e-ba3e-dd8e6b7cb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_salgotarjani_foorvos_migransozas","timestamp":"2018. február. 28. 08:50","title":"Egyetlen mondatban reagált a lemigráncsozott sátoraljaújhelyi főorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A traumát túlélőknél a legfontosabb kérdés az, hogy miként integrálható az énképbe a trauma tapasztalata, hogyan dolgozható fel, hogy lehet értelmet találni a szenvedésben. ","shortLead":"A traumát túlélőknél a legfontosabb kérdés az, hogy miként integrálható az énképbe a trauma tapasztalata, hogyan...","id":"20180227_Mindent_atszinezo_szemuveg_mi_tortenik_ha_traumat_elunk_at","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef3f247-9d66-459a-841a-e12d8c53c980","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180227_Mindent_atszinezo_szemuveg_mi_tortenik_ha_traumat_elunk_at","timestamp":"2018. február. 27. 12:15","title":"Mindent átszínező szemüveg: ez történik velünk, ha traumát élünk át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek csomagját is kifosztották már az elmúlt napok, hetek során Ferihegyen, ugyanakkor a rendőrségnek nincs tudomása arról, hogy bűnszervezet működne a háttérben.","shortLead":"Többek csomagját is kifosztották már az elmúlt napok, hetek során Ferihegyen, ugyanakkor a rendőrségnek nincs tudomása...","id":"20180227_A_rendorseg_szerint_nincs_olyan_hogy_repteri_poggyaszmaffia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efc310d-dec0-4b22-8df9-5280315415d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_A_rendorseg_szerint_nincs_olyan_hogy_repteri_poggyaszmaffia","timestamp":"2018. február. 27. 11:45","title":"A rendőrség szerint nincs olyan, hogy reptéri poggyászmaffia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1a60c5-26a0-4f04-82a6-c7c92b525131","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság ismét kimondta: jogellenes a szerencsejáték-törvény.","shortLead":"Az Európai Bíróság ismét kimondta: jogellenes a szerencsejáték-törvény.","id":"20180228_Ujabb_pofon_az_Andy_Vajnanak_irt_kaszinotorveny_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1a60c5-26a0-4f04-82a6-c7c92b525131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e74fb6-e89f-4cd7-904c-9596af4fab90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_Ujabb_pofon_az_Andy_Vajnanak_irt_kaszinotorveny_miatt","timestamp":"2018. február. 28. 11:16","title":"Újabb pofon az Andy Vajnának írt kaszinótörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb488def-a1d0-4837-a7b2-34b4dc68512d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180227_Budai_Gyulanal_meg_renduletelnul_forog_tovabb_a_Soroslemez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb488def-a1d0-4837-a7b2-34b4dc68512d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636dc51-e8fe-4dfe-bbe3-f14847f43146","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Budai_Gyulanal_meg_renduletelnul_forog_tovabb_a_Soroslemez","timestamp":"2018. február. 27. 12:19","title":"Budai Gyulánál még rendületlenül forog tovább a Soros-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053d84a6-cea0-44c9-b5ab-1f507f943c28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl sok a vadnyúl, tenni kell valamit.","shortLead":"Túl sok a vadnyúl, tenni kell valamit.","id":"20180228_Virussal_keszul_legyilkolni_a_nyulakat_UjZeland","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=053d84a6-cea0-44c9-b5ab-1f507f943c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f60c56-c83a-46b1-9163-9e3c84217396","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Virussal_keszul_legyilkolni_a_nyulakat_UjZeland","timestamp":"2018. február. 28. 09:15","title":"Vírussal készül legyilkolni a nyulakat Új-Zéland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b04d19f-678f-4b08-8c19-226cf31a2cc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat adatai szerint utoljára 2013 márciusában volt a Kékestetőn 1 méteres a hóvastagság, előtte évtizedekig nem.","shortLead":"A meteorológiai szolgálat adatai szerint utoljára 2013 márciusában volt a Kékestetőn 1 méteres a hóvastagság, előtte...","id":"20180227_mar_egy_meter_a_ho_vastagsaga_kekesteton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b04d19f-678f-4b08-8c19-226cf31a2cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f15c2e-7fc2-4a8c-8748-5660de47520a","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_mar_egy_meter_a_ho_vastagsaga_kekesteton","timestamp":"2018. február. 27. 21:57","title":"Már egy méter a hó vastagsága Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási lehetőségért.","shortLead":"Már 31 milliárd dolláros ajánlat is érkezett a Sky-ért, a médiapiac legfontosabb szereplői sorban állnak a vásárlási...","id":"20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44bc6210-cfb3-4635-8ff9-fbe4e6534eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce928714-8cd1-48e4-909f-00819645753f","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Gigantikus_uzlet_keszul_a_mediaban_tobb_tizmilliard_dollart_kolthetnek_el_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. február. 27. 12:31","title":"Gigantikus üzlet készül a médiában, több tízmilliárd dollárt költhetnek el a legnagyobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]