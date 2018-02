Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint a short trackesek olimpiai aranyérme csak a kezdet. ","shortLead":"A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint a short trackesek olimpiai aranyérme csak a kezdet. ","id":"20180227_kosa_lajos_minden_gyereknek_meg_kellene_tanulnia_korcsolyazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b551dcd-1efd-47da-bb7a-2cb76866ae8b","keywords":null,"link":"/sport/20180227_kosa_lajos_minden_gyereknek_meg_kellene_tanulnia_korcsolyazni","timestamp":"2018. február. 27. 16:40","title":"Kósa Lajos: Minden gyerek tanuljon meg korcsolyázni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"szaki\" megpróbált valami maradandót alkotni. Végül is sikerült neki.","shortLead":"A \"szaki\" megpróbált valami maradandót alkotni. Végül is sikerült neki.","id":"20180228_sunfituning_mitsubishi_3000gt_bugatti_veyron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643e8f50-b3a8-44b4-ab07-b6bbc3399e76","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_sunfituning_mitsubishi_3000gt_bugatti_veyron","timestamp":"2018. február. 28. 06:41","title":"A nap képe: a sufnituning, ami megalázta ezt a Mitsubishit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség komoly pénzeket fizetne a fiatalok szerepeltetéséért, de ez sem érdekli a klubokat.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség komoly pénzeket fizetne a fiatalok szerepeltetéséért, de ez sem érdekli a klubokat.","id":"20180227_alig_jatszatjak_az_u20as_focistakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9eed63-2d1a-4b48-832e-05930693b226","keywords":null,"link":"/sport/20180227_alig_jatszatjak_az_u20as_focistakat","timestamp":"2018. február. 27. 18:14","title":"Ennyire érdekli a magyar fociklubokat a fiatal tehetségek fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d56639-9438-4abc-82d7-87927f22c0b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyszínt kell keresni Magyarország leglátogatottabb köztéri tárlatának. A Liget Projekt miatt kell költöznie.","shortLead":"Új helyszínt kell keresni Magyarország leglátogatottabb köztéri tárlatának. A Liget Projekt miatt kell költöznie.","id":"20180227_arc_kiallitast_kizarjak_a_varosligetbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d56639-9438-4abc-82d7-87927f22c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53399ac-ad66-4a8f-949e-f6868c6d6dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_arc_kiallitast_kizarjak_a_varosligetbol","timestamp":"2018. február. 27. 16:14","title":"Az ARC kiállítás az új Néprajzi Múzeum első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke amiatt is aggódik, hogy bár karácsonyra ígértek nekik választ a 4-es metró ügyében, arról sincs semmi hír. ","shortLead":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke amiatt is aggódik, hogy bár karácsonyra ígértek nekik...","id":"20180228_valodi_nyomozast_surget_elios_ugyben_ingeborg_grassle","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4c86f8-5751-4c55-b2a0-6fd174c987c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_valodi_nyomozast_surget_elios_ugyben_ingeborg_grassle","timestamp":"2018. február. 28. 05:15","title":"Valódi nyomozást sürget Elios-ügyben Ingeborg Grässle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a0a523-ea40-4f04-8ace-b1c0645aae4d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forbes magazin újra elkészítette a listát, amelyet továbbra is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka vezet.","shortLead":"A Forbes magazin újra elkészítette a listát, amelyet továbbra is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka vezet.","id":"20180228_hosszu_katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a0a523-ea40-4f04-8ace-b1c0645aae4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a548e9d-9563-4588-a971-c4a3d95eebc2","keywords":null,"link":"/sport/20180228_hosszu_katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes","timestamp":"2018. február. 28. 09:26","title":"Kitalálja, ki a legértékesebb magyar sportoló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe552080-1fd9-40ec-8bd6-16ee29fc6c13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Konténerekben elhelyezett, önkiszolgáló boltokkal próbálkozik az Auchan, aki nemrég sarki üzletek nyitásáról is döntött. ","shortLead":"Konténerekben elhelyezett, önkiszolgáló boltokkal próbálkozik az Auchan, aki nemrég sarki üzletek nyitásáról is...","id":"20180228_Automata_boltokat_nyit_az_Auchan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe552080-1fd9-40ec-8bd6-16ee29fc6c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce506c2-b98e-4b02-8c67-d82e2a4bc1b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180228_Automata_boltokat_nyit_az_Auchan","timestamp":"2018. február. 28. 10:04","title":"Automata boltokat nyit az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad83dae-f885-4a25-8b88-bb3cdc2a9338","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem adtak be ajánlatot – állította az egyik olyan cég vezetője, amely a hivatalos papírok szerint az Elios versenytársa volt egy közbeszerzésen.","shortLead":"Soha nem adtak be ajánlatot – állította az egyik olyan cég vezetője, amely a hivatalos papírok szerint az Elios...","id":"20180227_Kamuellenfelet_irhattak_be_az_Eliosnak_hogy_ugy_tunjon_van_verseny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ad83dae-f885-4a25-8b88-bb3cdc2a9338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d4fdcb-01a4-4f21-b704-bd45f22ab843","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Kamuellenfelet_irhattak_be_az_Eliosnak_hogy_ugy_tunjon_van_verseny","timestamp":"2018. február. 27. 09:44","title":"Letagadta az Elios versenytársa, hogy indult a közbeszerzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]