Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"442e9036-0610-41d5-b7b5-5ef6b611ed49","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem hivatalos távon, 400 yard vegyesen úszott jobbat nála.","shortLead":"Nem hivatalos távon, 400 yard vegyesen úszott jobbat nála.","id":"20180228_megdontotte_hosszu_katinka_nyolceves_rekordjat_katie_ledecky","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442e9036-0610-41d5-b7b5-5ef6b611ed49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6175bc96-f74b-4dee-af46-b56a48fcc89b","keywords":null,"link":"/sport/20180228_megdontotte_hosszu_katinka_nyolceves_rekordjat_katie_ledecky","timestamp":"2018. február. 28. 13:01","title":"Megdöntötte Hosszú Katinka nyolcéves rekordját Katie Ledecky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c9681-9f20-490e-9ed1-de7ef78d13a0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Kotta és közönség nélkül, elsősorban a maga szórakoztatására énekli a világ legjobb popdalait egy kanadai kórus. A Choir!Choir!Choir! névre hallgató, folyton változó összetételű, több száz fős énekkar úgy énekel Beatles-, David Bowie- és Radiohead-számokat, hogy attól jó értelemben kirázza az embert a hideg. Ez a kórus sokkal több annál, mint egy szimpla közös éneklés.","shortLead":"Kotta és közönség nélkül, elsősorban a maga szórakoztatására énekli a világ legjobb popdalait egy kanadai kórus...","id":"20180227_Semmi_meno_nincs_abban_hogy_egy_korusban_enekelsz_megis_ez_eleted_egyik_legjobb_elmenye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027c9681-9f20-490e-9ed1-de7ef78d13a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98dd8d9-3e30-4cf8-bcf5-37e898446379","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Semmi_meno_nincs_abban_hogy_egy_korusban_enekelsz_megis_ez_eleted_egyik_legjobb_elmenye","timestamp":"2018. február. 27. 20:00","title":"Ha boldog akar lenni, nyissa ki a száját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szokásosnál jóval hidegebb időjárás miatt már az első két napja sem volt zökkenőmentes a Formula–1-es mezőny első hivatalos kollektív tesztelésének, szerdán azonban meg sem tudták kezdeni a munkát a csapatok, mivel havazik Barcelonában.","shortLead":"A szokásosnál jóval hidegebb időjárás miatt már az első két napja sem volt zökkenőmentes a Formula–1-es mezőny első...","id":"20180228_f1_teszt_havazas_barcelonaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4d4daf-584d-4e07-8a18-7b9e61f7e097","keywords":null,"link":"/sport/20180228_f1_teszt_havazas_barcelonaban","timestamp":"2018. február. 28. 12:39","title":"Ricciardo énekel, a szerelők hóembert építenek – így szórakoztatják magukat a behavazott F1-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f45b40-409a-493c-802b-cb38b1f7b823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180228_Vona_lassan_mondva_vagja_Orban_szemebe_hogy_hazudnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f45b40-409a-493c-802b-cb38b1f7b823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e378c6-ac85-4a48-a430-9d4a25140132","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Vona_lassan_mondva_vagja_Orban_szemebe_hogy_hazudnak","timestamp":"2018. február. 28. 17:57","title":"Vona lassan mondva vágja Orbán szemébe, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e68376-2ad4-4450-8b55-c24aceb2f63d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180301_Brusszel_az_ENSZ_es_Soros_mar_a_Zsigmond_teren_jarnak__fotoval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e68376-2ad4-4450-8b55-c24aceb2f63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cf6e78-5710-4820-9092-3401b39be8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Brusszel_az_ENSZ_es_Soros_mar_a_Zsigmond_teren_jarnak__fotoval","timestamp":"2018. március. 01. 11:50","title":"Brüsszel, az ENSZ és Soros már a Zsigmond téren járnak – fotóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke amiatt is aggódik, hogy bár karácsonyra ígértek nekik választ a 4-es metró ügyében, arról sincs semmi hír. ","shortLead":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke amiatt is aggódik, hogy bár karácsonyra ígértek nekik...","id":"20180228_valodi_nyomozast_surget_elios_ugyben_ingeborg_grassle","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4c86f8-5751-4c55-b2a0-6fd174c987c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_valodi_nyomozast_surget_elios_ugyben_ingeborg_grassle","timestamp":"2018. február. 28. 05:15","title":"Valódi nyomozást sürget Elios-ügyben Ingeborg Grässle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755eccad-7a88-4430-93d5-c39de0d55516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amikor kiadnak egy új csúcstelefont, egy sor hivatalos háttérkép is érkezik hozzá. Így van ez a frissen bemutatkozott Galaxy S9 és Galaxy S9+ esetében is.","shortLead":"Amikor kiadnak egy új csúcstelefont, egy sor hivatalos háttérkép is érkezik hozzá. Így van ez a frissen bemutatkozott...","id":"20180227_samsung_galaxys9_hatterkepei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755eccad-7a88-4430-93d5-c39de0d55516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90af13b-b952-4e88-a593-d951d5620ae9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_samsung_galaxys9_hatterkepei","timestamp":"2018. február. 27. 19:00","title":"Ha kíváncsi rájuk, itt elérheti a Galaxy S9-ek vadonatúj háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cascós káresemények legjelentősebb részét ilyenek hozzák össze. ","shortLead":"A cascós káresemények legjelentősebb részét ilyenek hozzák össze. ","id":"20180228_Igy_torik_az_autoikat_a_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad71955-9b0d-485d-b4ac-2a557f2195b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_Igy_torik_az_autoikat_a_magyarok","timestamp":"2018. február. 28. 14:21","title":"Így törik autóikat a magyarok: az a fránya jobbkéz-szabály és a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]