A metróban szemérmetlenül vizelő migráns fényképe sokkolja egész Párizst - ezzel a címmel tett ki egy anyagot csütörtökön az Origo. A cikk alatti felvezető is durva állításokat fogalmaz meg, de mint azt a 444 is kiszúrta, a képen szereplő férfi nemhogy nem migráns, a fotó még csak nem is Párizsban készült.

© Origo

A képre nagyítva azonnal kiszúrható az angol, "Do not lean on door" felirat, de azon a metrókocsi falára ragasztott térkép is látható, mely vélhetően New Yorkot ábrázolja. A képnek így vajmi köze lehet Párizshoz, de haladjunk tovább, van még, ahonnan ez jött.

A vizelős képet követően az Index terjedelmes véleménycikkben számolt be a kormányközelivé lett Origón a szokásosnál is erősebbé vált csúcsztatásokról. A portál előbb Merkel szavait "idézve" adott hírt egy németországi történésről, olyan durva szavakat is a politikus szájába adva, amelyeket amúgy egyáltalán nem használt a kancellár. Merkel bár valóban említést tesz no-go zónákról, a Washington Post cikkét olvasva például már egész más kontextusban beszél ezekről. De nemcsak itt van a gond: az Origo durván fel is habosítva hozta a hírt, utcákat uraló líbiai bandákkal, rettegésben élő rendőrökkel, és egyéb nyalánkságokkal "kiegészítve".

Talán a legdurvább ferdítés az a felhasznált fotó, amelyen egy csoport keveredik összetűzésbe egy másikkal. Ehhez a következő szöveget társította a kormánymédia: "Több németországi városban már migránsok uralkodnak az utcákon".

© Origo

Az Index kis utánajárással megtalálta a fotóhoz tartozó forrást. Mint írták, az olasz székhelyű Nurphoto hírügynökség képéről van szó, mely valójában Párizsban készült, a képen pedig nem bevándorlók, hanem a Fleury-Merogis börtön személyzete látható, amint demonstrációba kezdett az intézmény előtt január 18-án. Vagyis: semmi köze Németországhoz, pláne nem a migránshelyzethez.

Ugyanebben a cikkben, de már egy másik fotón ugyancsak a migránshelyzetet hozza fel az Origo, a látottak azonban valójában megint csak másra vonatkoznak. A "Több német városban elképesztő állapotok uralkodnak" képaláírással közölt fotó ugyanis Párizsban készült, egy februári havazás után. Utóbbit a fotót készítő Benjamin Filarskitól tudta meg az Index.