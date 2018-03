Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e95c863f-f3c3-4244-9822-27d88e666a54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónapon belül a második támadást követték el az ungvári iroda ellen, az épület nagy része kiégett.","shortLead":"Egy hónapon belül a második támadást követték el az ungvári iroda ellen, az épület nagy része kiégett.","id":"20180227_Felgyujtottak_a_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_kozponti_irodajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95c863f-f3c3-4244-9822-27d88e666a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bc2044-a336-49c8-8dad-a0a2c95e1fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_Felgyujtottak_a_Karpataljai_Magyar_Kulturalis_Szovetseg_kozponti_irodajat","timestamp":"2018. február. 27. 07:36","title":"Felgyújtották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is négy százalék alatti a munkanélküliség Magyarországon.","shortLead":"Továbbra is négy százalék alatti a munkanélküliség Magyarországon.","id":"20180227_Tortenelmi_melyponton_maradt_a_munkanelkuliseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1520927a-c936-44d3-a9f4-817e9206d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5748c97-e668-4139-9609-513418a5fb53","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Tortenelmi_melyponton_maradt_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. február. 27. 09:18","title":"Történelmi mélyponton maradt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4fc872-7089-41b5-a2ed-d06fad809e67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 10 Pro a gyártó aktuálisan legerősebb és más szempontból is legjobb mobilja – normál körülmények között legalábbis. Most az is kiderült, mennyire bírja a karcolást, a tüzet és az erőhatásokat.","shortLead":"A Huawei Mate 10 Pro a gyártó aktuálisan legerősebb és más szempontból is legjobb mobilja – normál körülmények között...","id":"20180227_huawei_mate_10_pro_strapateszt_karcolas_egetes_hajlitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4fc872-7089-41b5-a2ed-d06fad809e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53563db4-631c-43f2-a017-09d129e3211d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_huawei_mate_10_pro_strapateszt_karcolas_egetes_hajlitas","timestamp":"2018. február. 27. 15:03","title":"Nézzük, mennyire bírja a strapát a Huawei legjobb telefonja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egyetlen járatot sem kellett törölni, de a repülőgépek kötelező jégtelenítése miatt 10-20 perces késések vannak.","shortLead":"Egyetlen járatot sem kellett törölni, de a repülőgépek kötelező jégtelenítése miatt 10-20 perces késések vannak.","id":"20180227_havazas_miatt_kesnek_a_gepek_ferihegyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c995f035-c7c8-419a-b5ed-541db7954d3f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180227_havazas_miatt_kesnek_a_gepek_ferihegyen","timestamp":"2018. február. 27. 17:30","title":"A ferihegyi menetrendbe is belekavar a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Golyóálló mellényeket, sisakokat vásárolt az Országgyűlési Őrség 2017 végén, így már egész takaros kommandós arzenál áll Kövér László és a Parlament védelmezőinek rendelkezésére.\r

\r

","shortLead":"Golyóálló mellényeket, sisakokat vásárolt az Országgyűlési Őrség 2017 végén, így már egész takaros kommandós arzenál...","id":"20180227_Kover_orsege_mar_a_vedekezesre_is_gondol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4f6003-e48e-4c10-8b02-cb74fef5af44","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Kover_orsege_mar_a_vedekezesre_is_gondol","timestamp":"2018. február. 27. 14:51","title":"Kövér őrsége már a védekezésre is gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Feltűnően aktívak, olykor milliárdos befektetésekbe fognak azok a kormányhoz köthető vállalkozók, akik az idestova egy éve lezárt letelepedési kötvénnyel üzleteltek.","shortLead":"Feltűnően aktívak, olykor milliárdos befektetésekbe fognak azok a kormányhoz köthető vállalkozók, akik az idestova...","id":"20180228_Meg_mindig_hoz_penzt_a_letelepedesi_kotveny_a_kozvetitoknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530dda9c-e812-4365-859e-7307581b1a0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_Meg_mindig_hoz_penzt_a_letelepedesi_kotveny_a_kozvetitoknek","timestamp":"2018. február. 28. 16:10","title":"Még mindig hoz pénzt a letelepedési kötvény a közvetítőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a0d3c9-7eec-4199-870c-0313475bf830","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180227_Egyszerre_gyonyoru_es_felelmetes_a_jegbirodalomma_valtozott_Balatonpart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a0d3c9-7eec-4199-870c-0313475bf830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00965a7f-1a17-4dfc-b56b-f0bd014d676f","keywords":null,"link":"/elet/20180227_Egyszerre_gyonyoru_es_felelmetes_a_jegbirodalomma_valtozott_Balatonpart","timestamp":"2018. február. 27. 08:10","title":"Fotók: Egyszerre gyönyörű és félelmetes a jégbirodalommá változott Balaton-part","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3911bc72-0b9e-4648-94e7-6b86d98064f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérte tőzsdézni – ezt most a saját bőrükön is érezhetik a norvégok.","shortLead":"Megérte tőzsdézni – ezt most a saját bőrükön is érezhetik a norvégok.","id":"20180227_Tobbet_tud_Norvegia_a_joletre_kolteni_mint_amennyi_a_magyar_eves_GDP","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3911bc72-0b9e-4648-94e7-6b86d98064f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98486825-b284-4b9e-92f2-7a97f8f06572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Tobbet_tud_Norvegia_a_joletre_kolteni_mint_amennyi_a_magyar_eves_GDP","timestamp":"2018. február. 27. 12:56","title":"Többet tud Norvégia a jólétre költeni, mint amennyi a magyar éves GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]