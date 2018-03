Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"498e3d63-527c-4868-a18a-034e6ab2a967","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazil útlevelekbe kért nyugati vízumokat magának. Valószínű, hogy a Kim család egy lehetséges menekülő útvonalat készített elő magának. ","shortLead":"Brazil útlevelekbe kért nyugati vízumokat magának. Valószínű, hogy a Kim család egy lehetséges menekülő útvonalat...","id":"20180228_Kim_Dzsong_Un_minden_jel_szerint_utlevelet_hamisitott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498e3d63-527c-4868-a18a-034e6ab2a967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541f78de-0284-451a-8ac4-d9854afd2ecd","keywords":null,"link":"/vilag/20180228_Kim_Dzsong_Un_minden_jel_szerint_utlevelet_hamisitott","timestamp":"2018. február. 28. 12:02","title":"Kim Dzsong Un minden jel szerint útlevelet hamisított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57e10bc-a1d4-4653-b3d1-54adc1fde925","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fazekas-Zur Krisztina második gyermeke júniusban születik.","shortLead":"Fazekas-Zur Krisztina második gyermeke júniusban születik.","id":"20180228_varandosan_is_edz_fazekas_zur_krisztina","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57e10bc-a1d4-4653-b3d1-54adc1fde925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5090838e-b2c0-43be-9faa-fb71d2be511e","keywords":null,"link":"/sport/20180228_varandosan_is_edz_fazekas_zur_krisztina","timestamp":"2018. február. 28. 06:25","title":"Várandósan sem hanyagolja az edzéseket az olimpiai bajnok kajakozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülők egy helyi szórakozóhelyről tartottak haza, amikor a rendőrök kiintették őket a forgalomból.","shortLead":"Az autóban ülők egy helyi szórakozóhelyről tartottak haza, amikor a rendőrök kiintették őket a forgalomból.","id":"20180228_ittas_sofor_ittas_vezetes_ozd","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe55c284-3c50-44d8-94cd-b6fa937d501f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_ittas_sofor_ittas_vezetes_ozd","timestamp":"2018. február. 28. 16:21","title":"Átlátszó trükkel akarta átverni az ózdi rendőröket az ittas sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális államot hirdető Orbán Viktor is a szabadság pártján állónak nevezi","shortLead":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális...","id":"20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91832148-f6cf-424a-99a5-e25f281753ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 06:00","title":"A Fidesz frakcióvezetője szélsőségesen liberálisnak tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Momentumnak négy jelöltje van. Öt nap maradt.","shortLead":"A Momentumnak négy jelöltje van. Öt nap maradt.","id":"20180301_310_kepviselojeloltet_vettek_nyilvantartasba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add8f55c-d85b-4ee4-9b4e-4276bd438437","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_310_kepviselojeloltet_vettek_nyilvantartasba","timestamp":"2018. március. 01. 09:47","title":"310 képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező Budapesten is visszatérhet.","shortLead":"A rendező Budapesten is visszatérhet.","id":"20180228_Veszpremben_tart_karokkal_varjak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d312ba9-283e-49ca-918b-64cf7d73b0bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180228_Veszpremben_tart_karokkal_varjak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlot","timestamp":"2018. február. 28. 07:13","title":"Veszprémben tárt karokkal várják a szexuális zaklatással vádolt Marton Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4c6f35-0d05-477a-8036-109e431fa3c0","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A bunkó kollégát vagy főnököt talán senkinek sem kell bemutatni. Mentálisan rombolnak, fizikailag kikészítenek. De létezik-e kiút az idegesítő együttlétből? Mi a helyes stratégia: meneküljünk, vagy vágjunk vissza? A lényeg: bunkók között se legyünk bunkók!","shortLead":"A bunkó kollégát vagy főnököt talán senkinek sem kell bemutatni. Mentálisan rombolnak, fizikailag kikészítenek. De...","id":"20180228_A_seggfejek_velunk_dolgoznak_de_ki_lehet_vedeni_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4c6f35-0d05-477a-8036-109e431fa3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c842d341-9843-49db-9451-25602e5cab20","keywords":null,"link":"/elet/20180228_A_seggfejek_velunk_dolgoznak_de_ki_lehet_vedeni_oket","timestamp":"2018. február. 28. 18:00","title":"A seggfejek velünk dolgoznak, de ki lehet védeni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan szeretnének megszabadulni azoktól az információktól a neten, amelyek az illetőt egy korábbi bűncselekményéhez kötik. Ilyen kérés már egy magyar politikustól is érkezett a Google-höz. A vállalat most frissítette vonatkozó jelentését.","shortLead":"Sokan szeretnének megszabadulni azoktól az információktól a neten, amelyek az illetőt egy korábbi bűncselekményéhez...","id":"20180228_google_kereso_cikk_torlese_a_felejtes_joga_torlesek_2017","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aae1d83-32fa-4ba3-b5f8-f7d98aa62ed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_google_kereso_cikk_torlese_a_felejtes_joga_torlesek_2017","timestamp":"2018. február. 28. 09:03","title":"Eddig egy magas rangú magyar politikus kérte, hogy töröljön egy róla megjelent cikket keresőjéből a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]