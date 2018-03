Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc02ad3-e902-4591-8e89-15bbe4f01de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes állítást fogalmazott meg Bill Gates, a Microsoft társalapítója a kriptopénzek veszélyeiről.","shortLead":"Érdekes állítást fogalmazott meg Bill Gates, a Microsoft társalapítója a kriptopénzek veszélyeiről.","id":"20180301_bill_gates_felemelte_szavat_a_kriptopenz_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc02ad3-e902-4591-8e89-15bbe4f01de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98caf331-299d-48d3-8441-3b2fe005f127","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_bill_gates_felemelte_szavat_a_kriptopenz_ellen","timestamp":"2018. március. 01. 10:00","title":"Nem akárki mondja: megölik az embereket a Bitcoin és más kriptopénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984f9576-c5ef-4ea3-933a-b3c3aee85c11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helybenhagyta a Kúria szerdán a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) múlt pénteki határozatát, amelyben elutasította a Patyi András, az NVB elnöke tisztségei összeférhetetlenségének megállapítása iránti indítványt. A Kúria szerint sem gond, hogy Patyi a Közszolgálati Egyetem rektora és az Államreform Bizottság elnöke is egyben.","shortLead":"Helybenhagyta a Kúria szerdán a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) múlt pénteki határozatát, amelyben elutasította...","id":"20180228_A_Kuria_szerint_sem_gond_hogy_az_NVB_elnoke_rektor_es_az_Allamreform_Bizottsag_elnoke_is_egyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984f9576-c5ef-4ea3-933a-b3c3aee85c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f96a92-1db5-4a0a-8f20-90ce85af9efd","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_A_Kuria_szerint_sem_gond_hogy_az_NVB_elnoke_rektor_es_az_Allamreform_Bizottsag_elnoke_is_egyben","timestamp":"2018. február. 28. 18:29","title":"A Kúria szerint sem gond, hogy az NVB-elnök rektor és az Államreform Bizottság elnöke is egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43030969-81d8-4a99-b34d-9a6f69c78558","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyszerűbb és gyorsabb lesz a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a csok igénylése március 15-étől, és még több család számára lesz elérhető. Kritikusai szerint azonban az átgondolatlan támogatás már így is áremelkedést okozott, és csak a tehetősebb háromgyerekes családok jártak jól vele.\r

","shortLead":"Egyszerűbb és gyorsabb lesz a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a csok igénylése március 15-étől, és még több...","id":"20180228_A_csokosokra_is_bazirozna_a_Fidesz_aprilis_8an","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43030969-81d8-4a99-b34d-9a6f69c78558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44397890-ac23-4beb-92cd-a12685d27f9a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180228_A_csokosokra_is_bazirozna_a_Fidesz_aprilis_8an","timestamp":"2018. február. 28. 13:52","title":"A csokosok szavazatára is bazírozna a Fidesz április 8-án - második lakásra is megadják a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel kétszázezer használt autó ömlik be az országba minden évben. Nagyon mennek az átverések is. Íme két tipikus módszer.","shortLead":"Közel kétszázezer használt autó ömlik be az országba minden évben. Nagyon mennek az átverések is. Íme két tipikus...","id":"20180301_hasznalt_auto_atveresek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f1c8e-7776-4fce-b135-b164aa34f4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259c42fa-cf79-400e-b0f2-e80495df5cc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_hasznalt_auto_atveresek","timestamp":"2018. március. 01. 09:41","title":"Ezekre a jelekre kéne nagyon odafigyelni, mielőtt átvernek használt autó vásárlásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetküldő szolgáltatások közül a Viber elsőként teszi lehetővé óriási tematikus chatszobák működtetését. A közösségépítő funkcióval a csoportok gazdái még bevételhez is juthatnak.","shortLead":"Az üzenetküldő szolgáltatások közül a Viber elsőként teszi lehetővé óriási tematikus chatszobák működtetését...","id":"20180301_viber_communities_chatszobak_kozossegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bade6b-7fe7-48e5-9d76-ee5a84454ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_viber_communities_chatszobak_kozossegek","timestamp":"2018. március. 01. 20:03","title":"Új funkció jött a Viberbe – aki elég ügyes, még pénzt is kereshet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180228_Nemeth_Szilard_es_a_pozitiv_kampany_KozepMagyarorszagon_hihetetlen_rossz_allapotban_vannak_a_korhazak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086c5947-abf7-4401-8371-e88d84825ef4","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Nemeth_Szilard_es_a_pozitiv_kampany_KozepMagyarorszagon_hihetetlen_rossz_allapotban_vannak_a_korhazak","timestamp":"2018. február. 28. 12:14","title":"Németh Szilárd és a pozitív kampány: \"Közép-Magyarországon hihetetlen rossz állapotban vannak a kórházak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fb8aae-289a-4bd0-8ff1-f4e0d46551fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma nem az az elvárás, hogy valaki jó, hanem hogy megbízható bíró legyen – erről is beszél egy aktív bíró. ","shortLead":"Ma nem az az elvárás, hogy valaki jó, hanem hogy megbízható bíró legyen – erről is beszél egy aktív bíró. ","id":"20180301_Aktiv_biro_Hando_egy_biroi_talarba_oltozott_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2fb8aae-289a-4bd0-8ff1-f4e0d46551fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdd687-7f7c-49eb-9589-e63a51e8fd21","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Aktiv_biro_Hando_egy_biroi_talarba_oltozott_politikus","timestamp":"2018. március. 01. 11:45","title":"Aktív bíró: \"Handó egy bírói talárba öltözött politikus\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5ab447-c75f-40d7-871e-94e7b0b3e86f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alapjaiban változik az élet a Szigeten és a legnagyobb fesztiválokon.\r

\r

","shortLead":"Alapjaiban változik az élet a Szigeten és a legnagyobb fesztiválokon.\r

\r

","id":"20180228_Iden_mar_nem_kartyaval_a_karszalaggal_fizethetunk_a_Szigeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5ab447-c75f-40d7-871e-94e7b0b3e86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99efb54-9cd5-47d5-8c6a-5fd42631abc0","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Iden_mar_nem_kartyaval_a_karszalaggal_fizethetunk_a_Szigeten","timestamp":"2018. február. 28. 10:42","title":"Nagyon értékes lesz idén a Sziget-karszalag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]