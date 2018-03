Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil sztárfutballista lábsérülése miatt fekszik kés alá. Apja szerint legalább hat hétig nem játszhat majd. ","shortLead":"A brazil sztárfutballista lábsérülése miatt fekszik kés alá. Apja szerint legalább hat hétig nem játszhat majd. ","id":"20180228_Meg_kell_muteni_Neymart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d95ed8-a78f-4a62-903a-c07261f22ffc","keywords":null,"link":"/sport/20180228_Meg_kell_muteni_Neymart","timestamp":"2018. február. 28. 21:34","title":"Meg kell műteni Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy friss felmérés szerint a felnőtt lakosság 57 százaléka úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnök fajgyűlölő.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a felnőtt lakosság 57 százaléka úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnök fajgyűlölő.","id":"20180301_rasszistanak_tartja_rrumpot_az_amerikaiak_tobbsege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5e2ae8-3efb-476a-b414-a110a8c683cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_rasszistanak_tartja_rrumpot_az_amerikaiak_tobbsege","timestamp":"2018. március. 01. 05:24","title":"Rasszistának tartja Trumpot az amerikaiak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2043aeb5-59ad-4174-beec-9a508ef0b854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap debütált a Samsung legújabb csúcsmobilja, mostanra pedig az is kiderült, mire képes valójában.","shortLead":"Vasárnap debütált a Samsung legújabb csúcsmobilja, mostanra pedig az is kiderült, mire képes valójában.","id":"20180227_samsung_galaxy_s9_benchmark_teszt_mobile_world_congress_mwc_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2043aeb5-59ad-4174-beec-9a508ef0b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d574b3-5e5d-4ee7-b1d4-1c80728c70c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_samsung_galaxy_s9_benchmark_teszt_mobile_world_congress_mwc_2018","timestamp":"2018. február. 27. 20:03","title":"Erős lett: a teljes mezőnyt veri a Samsung Galaxy S9 a benchmark-teszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Támogatta a testület a 7. cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Támogatta a testület a 7. cikk szerinti eljárást.","id":"20180301_Az_EP_is_ledobna_az_atomot_a_lengyelekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7b40c3-d0b7-46af-9463-17987f336419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68150a0-5849-4555-85ad-36def0725fea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Az_EP_is_ledobna_az_atomot_a_lengyelekre","timestamp":"2018. március. 01. 13:57","title":"Az EP is ledobná az atomot a lengyelekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint a short trackesek olimpiai aranyérme csak a kezdet. ","shortLead":"A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint a short trackesek olimpiai aranyérme csak a kezdet. ","id":"20180227_kosa_lajos_minden_gyereknek_meg_kellene_tanulnia_korcsolyazni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b551dcd-1efd-47da-bb7a-2cb76866ae8b","keywords":null,"link":"/sport/20180227_kosa_lajos_minden_gyereknek_meg_kellene_tanulnia_korcsolyazni","timestamp":"2018. február. 27. 16:40","title":"Kósa Lajos: Minden gyerek tanuljon meg korcsolyázni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében másodfokon eljáró bíróság a felfüggesztett szabadságvesztést, de a pénzbüntetést mellőzte, a többi vádlottat pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítette. A Fővárosi Ítélőtábla szerdai ítélete jogerős.","shortLead":"Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében...","id":"20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632afda8-22f7-4e17-b869-341e6d151530","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Andrassy_uti_palotaper_Furst_Gyorgy_megussza_egy_felfuggesztettel","timestamp":"2018. február. 28. 17:10","title":"Andrássy úti palotaper: Fürst György megússza egy felfüggesztettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Klebelsberg Központ szerint „megfelelő hőmérsékletben tanulnak” a szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola diákjai.","shortLead":"A Klebelsberg Központ szerint „megfelelő hőmérsékletben tanulnak” a szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola...","id":"20180227_klikk_a_szombathelyi_iskola_18_termebol_csak_haromban_van_tul_hideg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a4a58b-ecca-4b25-a061-febc8706af16","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_klikk_a_szombathelyi_iskola_18_termebol_csak_haromban_van_tul_hideg","timestamp":"2018. február. 27. 16:56","title":"Klik: A szombathelyi iskola tizennyolc terméből csak háromban van túl hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Középtávon elképzelhető és indokolt – fogalmazott a főpolgármester.","shortLead":"Középtávon elképzelhető és indokolt – fogalmazott a főpolgármester.","id":"20180301_tarlos_budapest_is_tervezi_a_dizelek_kitiltasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031eea53-139d-4ea9-b03d-c07e645bf053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_tarlos_budapest_is_tervezi_a_dizelek_kitiltasat","timestamp":"2018. március. 01. 07:27","title":"Tarlós: Budapest is tervezi a dízelek kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]