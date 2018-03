Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válasznak beszélt az Elios-ügyről.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válasznak beszélt az Elios-ügyről.","id":"20180301_A_Nezopont_elemzoje_is_korrupcioellenes_fellepesert_kialt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a55405-c1d5-4236-ae50-dd454aa60b83","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_A_Nezopont_elemzoje_is_korrupcioellenes_fellepesert_kialt","timestamp":"2018. március. 01. 07:44","title":"A Nézőpont elemzője is korrupcióellenes fellépésért kiált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros György elleni harcról, tízezer betelepíteni kívánt migránsról beszélt Orbán a péntek reggeli rádióinterjújában. ","shortLead":"Soros György elleni harcról, tízezer betelepíteni kívánt migránsról beszélt Orbán a péntek reggeli rádióinterjújában. ","id":"20180302_Emberek_egyszer_lehet_elrontani__a_valasztoknak_uzent_Orban_a_radiobol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f54198-44fb-4776-b11b-80b7d35c4439","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Emberek_egyszer_lehet_elrontani__a_valasztoknak_uzent_Orban_a_radiobol","timestamp":"2018. március. 02. 08:06","title":"\"Emberek, egyszer lehet elrontani\" – a választóknak üzent Orbán a rádióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Little Things nevű oldal forgalma mintegy 75 százalékkal esett vissza a Facebook miatt, így végleg be kellett zárni.","shortLead":"A Little Things nevű oldal forgalma mintegy 75 százalékkal esett vissza a Facebook miatt, így végleg be kellett zárni.","id":"20180301_facebook_hirfolyam_valtozas_algoritmus_little_things","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aee4b28-08ea-4332-8f4b-cf452d2e8c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_facebook_hirfolyam_valtozas_algoritmus_little_things","timestamp":"2018. március. 01. 12:03","title":"Csődbe vitt egy 100 fős céget a Facebook nagy változtatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még 68 órát kell dolgozniuk a dél-koreaiaknak hetente, de ezt hamarosan csökkentik.","shortLead":"Most még 68 órát kell dolgozniuk a dél-koreaiaknak hetente, de ezt hamarosan csökkentik.","id":"20180301_A_nyartol_mar_csak_52_oras_lesz_a_munkahet_DelKoreaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba8a523-a294-414b-88b9-91b475aa216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866de94d-ed9a-47dc-89e0-3ae26eac0fae","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_A_nyartol_mar_csak_52_oras_lesz_a_munkahet_DelKoreaban","timestamp":"2018. március. 01. 14:06","title":"A nyártól már csak 52 órás lesz a munkahét Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d8dc78-1d47-45ae-a3fb-17f911b11790","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőrincz Tamás világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát, miután a tavalyi párizsi birkózó-világbajnokságon az elődöntőben őt legyőző orosz Alekszandr Csekirkin fennakadt a doppingvizsgálaton.","shortLead":"Lőrincz Tamás világbajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát, miután a tavalyi párizsi birkózó-világbajnokságon...","id":"20180301_doppingolt_az_ellenfele_megkapja_az_ezusermet_a_magyar_birkozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d8dc78-1d47-45ae-a3fb-17f911b11790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66cc177-7faa-4702-b66b-dd919b275c62","keywords":null,"link":"/sport/20180301_doppingolt_az_ellenfele_megkapja_az_ezusermet_a_magyar_birkozo","timestamp":"2018. március. 01. 13:02","title":"Doppingolt az ellenfele, megkapja az ezüstérmét a magyar birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ab1ec8-007c-41b2-9aa2-66decd72778b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"cegauto","description":"A sofőrnek kicsit pszichológusnak is kell lenni – állítja a napjaik nagy részét autókban töltőket bemutató sorozatunk újabb szereplője. Tallósi Lászlóval fordult már elő, hogy elvitt fagylaltozni egy lányt, aki sírva szállt be kisbuszába. Ő egyébként 1992 óta szállít utasokat Ferihegyre, illetve onnan Budapestre. Azt mondja, kell ehhez egyfajta megszállottság.","shortLead":"A sofőrnek kicsit pszichológusnak is kell lenni – állítja a napjaik nagy részét autókban töltőket bemutató sorozatunk...","id":"20180302_autom_eletem_3_emberek_szallitas_sofor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ab1ec8-007c-41b2-9aa2-66decd72778b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e396c6b-f5d6-45c4-bed4-0f2cae68919c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_autom_eletem_3_emberek_szallitas_sofor","timestamp":"2018. március. 02. 12:55","title":"\"Néha pátyolgatni kell az utasok lelkét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már inkább, mit mond a kormány arra, hogy a Fidesz egyik fellegvárában vereséget szenvedett, amire Lázár Jánosnak valamit mondania kell megint. Letekeri-e a kormány a Soros-kampányt vagy áthangszereli az ENSZ-re? Vagy mindenre rárak egy lapáttal? Lesznek-e bűnbakok és felelősök? Kövessék velünk a Kormányinfót, hogy lássuk, milyen válaszokat ad Lázár János és Kovács Zoltán ezekre a kérdésekre!\r

","shortLead":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már...","id":"20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ace4154-7d95-400c-bd64-20670de869cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","timestamp":"2018. március. 01. 13:12","title":"MSZP-képviselő tört rá Lázár Jánosra Elios-kérdésekkel a Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól egyre több helyen várható ismét havazás.","shortLead":"Délutántól egyre több helyen várható ismét havazás.","id":"20180301_a_tel_leghidegebb_ejjelen_vagyunk_tul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b51c71-e255-4daf-b2cb-beda8beb20cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_a_tel_leghidegebb_ejjelen_vagyunk_tul","timestamp":"2018. március. 01. 05:11","title":"A tél leghidegebb éjjelén vagyunk túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]