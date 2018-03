Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","id":"20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59c442-108c-4ad2-a928-1afcbff4f319","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","timestamp":"2018. március. 02. 16:45","title":"Több nőt is megtámadhatott ugyanaz a férfi Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon 30-50 percet is késhetnek a vonatok. ","shortLead":"A Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon 30-50 percet is késhetnek a vonatok. ","id":"20180301_ujabb_nehez_reggel_ez_a_vonattal_kozlekedoknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c2556a-db1f-4f39-a478-bcc2a55fd7ae","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180301_ujabb_nehez_reggel_ez_a_vonattal_kozlekedoknek","timestamp":"2018. március. 01. 06:17","title":"Újabb nehéz reggel ez a vonattal közlekedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3362a55d-8648-4c8c-b283-05a0deadd401","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növényi műanyagból készülnek a Lego-fák, 2030-ra a teljes termelést fenntartható alapokra helyeznék át.","shortLead":"Növényi műanyagból készülnek a Lego-fák, 2030-ra a teljes termelést fenntartható alapokra helyeznék át.","id":"20180301_Ilyen_Legoba_meg_soha_nem_lepett_bele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3362a55d-8648-4c8c-b283-05a0deadd401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec86ebae-ddc4-448d-b8d8-7de7498cf5a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Ilyen_Legoba_meg_soha_nem_lepett_bele","timestamp":"2018. március. 01. 16:44","title":"Ilyen Legóba még soha nem lépett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válasznak beszélt az Elios-ügyről.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel a Heti Válasznak beszélt az Elios-ügyről.","id":"20180301_A_Nezopont_elemzoje_is_korrupcioellenes_fellepesert_kialt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a55405-c1d5-4236-ae50-dd454aa60b83","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_A_Nezopont_elemzoje_is_korrupcioellenes_fellepesert_kialt","timestamp":"2018. március. 01. 07:44","title":"A Nézőpont elemzője is korrupcióellenes fellépésért kiált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen nyilvántartásba vették Czeglédy Csabát képviselőjelöltként, így már megilleti a mentelmi jog. Túl sokáig nem örülhet, az ügyészség kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését.","shortLead":"Jogerősen nyilvántartásba vették Czeglédy Csabát képviselőjelöltként, így már megilleti a mentelmi jog. Túl sokáig nem...","id":"20180301_Kiszabadult_az_elozetesbol_Czegledy_Csaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0206212b-1885-469c-adf3-0c6a3fbd14ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Kiszabadult_az_elozetesbol_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. március. 01. 16:46","title":"Kiszabadult az előzetesből Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genfi Autószalonon bemutatkozó autóról most egy elég látványos videót készített a Rimac.","shortLead":"A Genfi Autószalonon bemutatkozó autóról most egy elég látványos videót készített a Rimac.","id":"20180301_rimac_concept_two_horvat_elektromos_auto_genfi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9835f90e-050b-46cb-91a9-8559d41414cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_rimac_concept_two_horvat_elektromos_auto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 01. 17:31","title":"Itt a horvátok 1200+ lóerős elektromos autója, ami lenyomná a Teslát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f462fcae-2fe1-4861-8bf4-be87c765cf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz aláírást akart elcserélni száz másikért egy ismeretlen férfi, illetve az általa képviselt kamupárt a momentumosok aktivistáival Szigethalmon. Nem mentek bele, mint mondták, \"pont ezt a rendszert akarjuk leváltani\".","shortLead":"Száz aláírást akart elcserélni száz másikért egy ismeretlen férfi, illetve az általa képviselt kamupárt a momentumosok...","id":"20180301_Fulon_csipett_egy_kamupartot_a_Momentum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f462fcae-2fe1-4861-8bf4-be87c765cf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ede6c4-28d7-490f-90d3-c0049f98c977","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Fulon_csipett_egy_kamupartot_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 01. 17:25","title":"Fülön csípett egy kamupártot a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy fegyelmezettebben fizet.","shortLead":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy...","id":"20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050536f4-4d67-4999-9bc5-e9fc43d3d461","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","timestamp":"2018. március. 01. 10:46","title":"Jelzáloghitelek Magyarországon: a felszín alatt tragikus a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]