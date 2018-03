Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37437660-0d6e-4f08-9b61-291a6788186b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán most az ENSZ-ről konzultál, amelynek Magyarország is tagja, és semmilyen joghatósága nincsen az országok felett.","shortLead":"Orbán most az ENSZ-ről konzultál, amelynek Magyarország is tagja, és semmilyen joghatósága nincsen az országok felett.","id":"20180301_Megvan_a_kormany_uj_ellensege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37437660-0d6e-4f08-9b61-291a6788186b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ea265b-aa71-4450-b35c-801976198c60","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Megvan_a_kormany_uj_ellensege","timestamp":"2018. március. 01. 10:18","title":"Megvan a kormány új ellensége: a bábeli torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b10b6f-3b65-4878-85a5-4db0a8354f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is a Soros-terv a választás tétje.","shortLead":"Továbbra is a Soros-terv a választás tétje.","id":"20180301_Fidesz_nem_tekerik_le_a_sorosozast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b10b6f-3b65-4878-85a5-4db0a8354f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddd0d9-55a5-4c3a-b14c-11834dd55aea","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Fidesz_nem_tekerik_le_a_sorosozast","timestamp":"2018. március. 01. 08:35","title":"Fidesz: nem tekerik le a sorosozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955d212-d153-40d4-8080-174028645349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túlnyerték magukat a Tesla Hungary létrehozói: hírük olyan sokakhoz eljutott, hogy vélhetően a jelentések hatására a Facebook moderátorai is felfigyeltek rá.","shortLead":"Túlnyerték magukat a Tesla Hungary létrehozói: hírük olyan sokakhoz eljutott, hogy vélhetően a jelentések hatására...","id":"20180302_tesla_hungary_facebook_oldal_torles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6955d212-d153-40d4-8080-174028645349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0912d20-1c81-4fb9-afe4-d06fd8c39e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_tesla_hungary_facebook_oldal_torles","timestamp":"2018. március. 02. 14:23","title":"Letörölte a Facebook a 60 ezer magyart átverő teslás oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14956d7-8796-481a-ab01-dedd58ca03ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásos sorosozás után egészen döbbenetes nyilatkozatot tett Orbán Viktor a miskolci látogatása alatt. Arról beszélt, Miskolcon már látták mi lesz abból, ha bevándorlók érkezenk, pedig ők Magyarország területéről jöttek.","shortLead":"A szokásos sorosozás után egészen döbbenetes nyilatkozatot tett Orbán Viktor a miskolci látogatása alatt. Arról...","id":"20180301_Video_Orban_nyiltan_fenyegeti_Miskolcot_es_migransozza_a_romakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c14956d7-8796-481a-ab01-dedd58ca03ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b5ee6b-8028-4fec-8445-bb6fd24a8899","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Video_Orban_nyiltan_fenyegeti_Miskolcot_es_migransozza_a_romakat","timestamp":"2018. március. 01. 22:28","title":"Videó: Orbán nyíltan fenyegeti Miskolcot, és migránsozza a romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac722b-7d48-4a87-9626-ec4368b85c5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Német sajtóértesülések szerint Miamiban és Vietnam fővárosában, Hanoiban is rendeznek futamot a jövő évtől a Formula–1-ben. Visszatérhet az Argentin Nagydíj is.","shortLead":"Német sajtóértesülések szerint Miamiban és Vietnam fővárosában, Hanoiban is rendeznek futamot a jövő évtől...","id":"20180301_f1_uj_helyszinek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac722b-7d48-4a87-9626-ec4368b85c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb58d87-5cf1-4f54-aecc-dbd597285488","keywords":null,"link":"/sport/20180301_f1_uj_helyszinek","timestamp":"2018. március. 01. 11:45","title":"Olyan helyszínekre vihetik az F1-et, ahol még sosem volt nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Megnéztük azt a levelet, amelyben Hódmezővásárhely észrevételeket fűzött az OLAF megkeresésére még októberben, és amiről Lázár János úgy vélekedett, hogy az OLAF azt úgy sem fogja beépíteni a végső jelentésébe. Az nyolc megállapításából négyre reagáltak, most kiderült, hogy ezek zöme elírásra figyelmeztette az európai hivatalt. Például, hogy nem 2011. május 05-én, hanem 04-én írták alá a szerződést, vagy nem pontosan írták le egy cég nevét.","shortLead":"Megnéztük azt a levelet, amelyben Hódmezővásárhely észrevételeket fűzött az OLAF megkeresésére még októberben, és...","id":"20180302_OLAF_valasz_level_hodmezovasarhely_Elios","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c960717a-f36d-44a8-ab90-848c9f5c4d54","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_OLAF_valasz_level_hodmezovasarhely_Elios","timestamp":"2018. március. 02. 17:31","title":"Itt az OLAF-nak írt hódmezővásárhelyi válasz, nincs benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülés miatt több mint egy hónapig nem játszhat a Barcelona magyar válogatott kosárlabdázója.\r

","shortLead":"Térdsérülés miatt több mint egy hónapig nem játszhat a Barcelona magyar válogatott kosárlabdázója.\r

","id":"20180302_Hanga_Adamnak_tobb_mint_egy_honapot_pihennie_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b226c8f-5315-4ca3-9b66-c5abeeeb7197","keywords":null,"link":"/sport/20180302_Hanga_Adamnak_tobb_mint_egy_honapot_pihennie_kell","timestamp":"2018. március. 02. 20:42","title":"Hanga Ádámra legalább egy hónap kényszerpihenő vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897b3f1d-0441-4f75-838c-c9f862f79d9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi ígéreteknek megfelelően új és a mai kornak megfelelő köntösbe bújik a tamagocsi: március közepén érkezik a Bandai Namco játékának okostelefonos változata.","shortLead":"A korábbi ígéreteknek megfelelően új és a mai kornak megfelelő köntösbe bújik a tamagocsi: március közepén érkezik...","id":"20180301_marcius_kozepen_erkezik_a_my_tamagotchi_forever_app","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897b3f1d-0441-4f75-838c-c9f862f79d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe46d0-4ade-4846-a2c7-d75110de5d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_marcius_kozepen_erkezik_a_my_tamagotchi_forever_app","timestamp":"2018. március. 01. 13:00","title":"Szerette a tamagocsit? Hamarosan megérkezik a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]