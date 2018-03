Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d7858fa-9213-47cb-bf8e-a8dee7292541","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Alig egy napot volt szabad Czeglédy Csaba, a hvg.hu információi szerint pénteken este újra őrizetbe vették. A csalással vádolt, de a választáson független képviselőként induló Czeglédy mentelmi jogát péntek délután függesztette fel a választási bizottság, este már várták szombathelyi lakásánál, és egy másik, de a korábbi gyanúval összefüggő bűncselekményre hivatkozva visszavitték a szegedi börtönbe.","shortLead":"Alig egy napot volt szabad Czeglédy Csaba, a hvg.hu információi szerint pénteken este újra őrizetbe vették. A csalással...","id":"20180302_Visszavittek_Ujra_orizetbe_vettek_Czegledy_Csabat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7858fa-9213-47cb-bf8e-a8dee7292541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63327d-4a3c-4f63-98cb-a079e84a2a74","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Visszavittek_Ujra_orizetbe_vettek_Czegledy_Csabat","timestamp":"2018. március. 02. 22:45","title":"Egy napig volt szabad: Újra őrizetbe vették Czeglédy Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401b6be-1b83-4060-992c-630e7104aa9a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Magyar Power 50 – a hazai művészeti színtér legbefolyásosabb szereplői / Amikor a folyamat az üzenet – Közös ügyek a Ludwigban / Támadom a szponzorom – a bojkott elviselhetetlen könnyűsége / Hitler-Wagen, a guruló műalkotás – a Führer Mercedese / Műtárgyak a vádlottak padján? – a múzeumok és a zaklatási ügyek / Az elitizmus zsákutcája – beszélgetés a hatalom esztétikájáról / Sármoffenzíva – királyi művészetpártolás Norvégiában

","shortLead":"Magyar Power 50 – a hazai művészeti színtér legbefolyásosabb szereplői / Amikor a folyamat az üzenet – Közös ügyek...","id":"20180302_Megjelent_a_Muerto_2018_marciusi_lapszama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b401b6be-1b83-4060-992c-630e7104aa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aeda178-3647-4c11-88b3-7090851f167e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180302_Megjelent_a_Muerto_2018_marciusi_lapszama","timestamp":"2018. március. 02. 15:06","title":"Megjelent a Műértő 2018 márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d4c2ae-4471-4b0f-ae64-7d796d5749e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Íme a vadászkastély közelről, amelyet a Lázár család földjei ölelnek körül.","shortLead":"Íme a vadászkastély közelről, amelyet a Lázár család földjei ölelnek körül.","id":"20180302_Fotok_Bejutottak_a_kastelykertbe_ahol_Lazar_Janost_sejtik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d4c2ae-4471-4b0f-ae64-7d796d5749e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6df9bc-986d-4ed2-9cb6-9385233c38f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Fotok_Bejutottak_a_kastelykertbe_ahol_Lazar_Janost_sejtik","timestamp":"2018. március. 02. 14:51","title":"Fotók: Bejutottak a kastélykertbe, ahol Lázár Jánost sejtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy Csaba szerint jogszerűen nem lehet újból őrizetbe venni a folyamatban lévő ügye miatt.","shortLead":"Czeglédy Csaba szerint jogszerűen nem lehet újból őrizetbe venni a folyamatban lévő ügye miatt.","id":"20180302_Czegledy_A_kormanypartoknak_van_felnivaloja_attol_hogy_szabadlabon_vagyok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ba57da-d61d-45f9-a184-08936d5c65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Czegledy_A_kormanypartoknak_van_felnivaloja_attol_hogy_szabadlabon_vagyok","timestamp":"2018. március. 02. 17:31","title":"Czeglédy: \"A kormánypártoknak van félnivalója attól, hogy szabadlábon vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utas annyira részeg volt, hogy arra sem emlékezett, milyen címet adott meg.","shortLead":"Az utas annyira részeg volt, hogy arra sem emlékezett, milyen címet adott meg.","id":"20180302_uber_utazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87f0fed-6cf9-422c-a3cb-3c7ce7607e6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_uber_utazas","timestamp":"2018. március. 02. 17:31","title":"400+ ezerbe került az Uber, mert rossz címet adott meg a részeg utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3905a3d5-d4e7-4fd2-8bd2-5b2ee42d27ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Végre bárki pénzt csinálhat a magyar politikából.","shortLead":"Végre bárki pénzt csinálhat a magyar politikából.","id":"20180302_Mar_fogadni_is_lehet_a_valasztas_eredmenyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3905a3d5-d4e7-4fd2-8bd2-5b2ee42d27ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da84d1d2-6d67-4729-9f1e-c9ef4ff83662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Mar_fogadni_is_lehet_a_valasztas_eredmenyere","timestamp":"2018. március. 02. 17:01","title":"Már fogadni is lehet a választás eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a0177-e66a-4e64-a29a-236e93bd3a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Keszthelyre költözik a B my Lake fesztivál.","shortLead":"Keszthelyre költözik a B my Lake fesztivál.","id":"20180302_Elvesziti_egyik_fesztivaljat_Zamardi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8a0177-e66a-4e64-a29a-236e93bd3a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010cc61-0957-404d-a61f-1dd1b9e589df","keywords":null,"link":"/kultura/20180302_Elvesziti_egyik_fesztivaljat_Zamardi","timestamp":"2018. március. 02. 12:03","title":"Elveszíti egyik fesztiválját Zamárdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a936ac24-07c2-4ca5-9fc2-ef80e4e06907","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság legfrissebb ajánlása szerint az internetes kártékony tartalmak az első órákban fejtik ki a legerősebb hatásukat, ezért a megjelenésük után szinte azonnal le kell rájuk csapni. A technológiai cégeknek ehhez igazi moderátorhadsereget kell felállítaniuk.","shortLead":"Az Európai Bizottság legfrissebb ajánlása szerint az internetes kártékony tartalmak az első órákban fejtik ki...","id":"20180302_europai_bizottsag_terrorizmus_gyuloletbeszed_facebook_google","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a936ac24-07c2-4ca5-9fc2-ef80e4e06907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dcacc6-6f5c-4d1e-bc39-de59c61f1a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_europai_bizottsag_terrorizmus_gyuloletbeszed_facebook_google","timestamp":"2018. március. 02. 20:03","title":"1 órás ultimátumot kap az EU-tól a Facebook és a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]