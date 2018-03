Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása ott van az öt jelölt között a legjobb idegen nyelvű film kategóriában, a rendező mégis úgy gondolja, nem nyer. De azt mondja, nem lesz baj, visszamegy a gálára a következő filmjével is.","shortLead":"Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása ott van az öt jelölt között a legjobb idegen nyelvű film kategóriában...","id":"20180304_Enyedi_Ildiko_nem_gondolja_hogy_filmje_Oscardijat_fog_nyerni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3d5a9f-227b-45da-88c1-b4e7232dbb8b","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Enyedi_Ildiko_nem_gondolja_hogy_filmje_Oscardijat_fog_nyerni","timestamp":"2018. március. 04. 15:09","title":"Enyedi Ildikó nem gondolja, hogy filmje Oscar-díjat fog nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros a mérkőzés elején vezetett, majd mégis kikapott a Diósgyőr vendégeként. Thomas Doll ezt követően értékelt.","shortLead":"A Ferencváros a mérkőzés elején vezetett, majd mégis kikapott a Diósgyőr vendégeként. Thomas Doll ezt követően értékelt.","id":"20180304_A_Fradi_edzoje_a_vereseg_utan_noi_focistakhoz_hasonlitotta_csapatat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd71b84-a46f-420e-82f2-d02e94ac282b","keywords":null,"link":"/sport/20180304_A_Fradi_edzoje_a_vereseg_utan_noi_focistakhoz_hasonlitotta_csapatat","timestamp":"2018. március. 04. 10:30","title":"A Fradi edzője a vereség után női focistákhoz hasonlította csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe08454-05e6-4b9c-b880-451b6c25c8f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírások ellenőrzésekor több párt is gyanús lett, a Jobbik feljelentést tesz.","shortLead":"Az aláírások ellenőrzésekor több párt is gyanús lett, a Jobbik feljelentést tesz.","id":"20180303_Valasztasi_csalas_es_kozokirathamisitas_miatt_feljelentest_tesz_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe08454-05e6-4b9c-b880-451b6c25c8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2408b7-071b-485f-91cb-efd08ee63eea","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Valasztasi_csalas_es_kozokirathamisitas_miatt_feljelentest_tesz_a_Jobbik","timestamp":"2018. március. 03. 18:15","title":"A Jobbik szerint hamis ajánlásokat adott le több párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok egymás után hajtottak bele a kátyúba, ami nem kímélte sem a kereket, sem a felnit.","shortLead":"Az autósok egymás után hajtottak bele a kátyúba, ami nem kímélte sem a kereket, sem a felnit.","id":"20180303_katyu_katyus_uttest_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaaefa7-acdd-489e-9674-62f12f69f4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_katyu_katyus_uttest_video","timestamp":"2018. március. 03. 11:21","title":"Egymás után szedte áldozatait a hatalmas kátyú – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d63fa8-82ac-4b09-bf15-0d45c89a2666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motoros elesett, attól fogva pedig már csak imádkozni lehetett érte.","shortLead":"A motoros elesett, attól fogva pedig már csak imádkozni lehetett érte.","id":"20180304_autopalya_motoros_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d63fa8-82ac-4b09-bf15-0d45c89a2666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb88ce43-3dcc-4dc2-8dbc-d06321548ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_autopalya_motoros_baleset_video","timestamp":"2018. március. 04. 18:32","title":"Forgalmas autópályán esett el a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0c4037-708d-4795-96d6-55a2201c3105","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ma a Wikipédia lehetőséget ad arra, hogy kiszolgálja azoknak az embereknek is a kíváncsiságát, akik nem szeretnek olvasni, vagy sok energiát fektetni a tudásba, csak tudni akarnak – állítja Gervai Péter, a magyarországi Wikipédia alapítója. ","shortLead":"Ma a Wikipédia lehetőséget ad arra, hogy kiszolgálja azoknak az embereknek is a kíváncsiságát, akik nem szeretnek...","id":"20180304_Nem_gondoltam_volna_magyar_Wikipedia_alapito_portre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0c4037-708d-4795-96d6-55a2201c3105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb17fc9-f71d-4943-99cf-d93743745e0d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180304_Nem_gondoltam_volna_magyar_Wikipedia_alapito_portre","timestamp":"2018. március. 04. 19:15","title":"„Nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle” – a magyar Wikipédia alapítójának portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is reagált, azt írta, jön még kutyára dér.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is reagált, azt írta, jön még kutyára dér.","id":"20180303_Es_Tiborcz__kerdezi_az_MSZP_Czegledy_orizetbe_vetele_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f828b62-ea8b-41d2-8d42-f010b083da99","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Es_Tiborcz__kerdezi_az_MSZP_Czegledy_orizetbe_vetele_utan","timestamp":"2018. március. 03. 14:07","title":"\"És Tiborcz?\" - kérdezi az MSZP Czeglédy őrizetbe vétele után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7692cf-fdf1-4030-b2e3-0a7e9c5b916a","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhely uraként számon tartott miniszter városában bálozással kezdte a februárt, de a hónap vége csúnya vereséget hozott emberének a polgármester-választáson. Kérdés, okozhat-e ez törést Lázár országos és helyi politikai karrierjében.","shortLead":"A Hódmezővásárhely uraként számon tartott miniszter városában bálozással kezdte a februárt, de a hónap vége csúnya...","id":"201809_a_kemenyen_dolgozo_nagy_ember","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae7692cf-fdf1-4030-b2e3-0a7e9c5b916a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656a8cc6-ce64-485e-9632-515082cd90fc","keywords":null,"link":"/itthon/201809_a_kemenyen_dolgozo_nagy_ember","timestamp":"2018. március. 03. 08:30","title":"Nagy pofont kapott Lázár János, a keményen dolgozó nagy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]