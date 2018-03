Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8b647bb-a5f7-4eb3-ab59-cbdd51ab1547","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Talányos kérdések helyett egyszerű, ám mégis szívbe markoló forgatókönyvet vázol fel a Shadow of the Colossus: oltsunk ki tizenhat életet, és esélyt kapunk elvesztett szerettünk visszatérésére. A legendás játékdizájner, Fumito Ueda 2005-ös remekműve nemcsak sziklaszilárd iskolapéldája a japán történetmesélők nagyszerűségének, de csodálni való tanmese is arról, hogyan írhatja felül a lét értelmét a tűzön-vízen át kitartó akarat. Teszten a PS2-es aranykor újraprogramozott sikerjátéka. ","shortLead":"Talányos kérdések helyett egyszerű, ám mégis szívbe markoló forgatókönyvet vázol fel a Shadow of the Colossus: oltsunk...","id":"20180303_shadow_of_the_colossus_ps4_jatekteszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b647bb-a5f7-4eb3-ab59-cbdd51ab1547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2728d87-5d3f-4c4b-a22a-0099ca0bb130","keywords":null,"link":"/tudomany/20180303_shadow_of_the_colossus_ps4_jatekteszt","timestamp":"2018. március. 03. 12:30","title":"16 élet egyetlen másikért: újjászületett minden idők egyik legjobb videojátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre a vélekedésre.","shortLead":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre...","id":"20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a81a83-aadb-4de9-b0e1-b15284365a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","timestamp":"2018. március. 03. 17:00","title":"Nem csak éjszaka jöhet jól: itt az okos éjjeliszekrény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az áprilisi parlamenti választásnak a bevándorlás a fő kérdése, vagyis az, hogy Magyarország bevándorlóország lesz vagy megmarad magyarnak - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz hódmezővásárhelyi egyéni képviselőjelöltje a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. ","shortLead":"Az áprilisi parlamenti választásnak a bevándorlás a fő kérdése, vagyis az, hogy Magyarország bevándorlóország lesz vagy...","id":"20180304_Lazar_elismerte_voltak_hibak_a_kormanyzasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b81c4b-51fe-4b34-b8e7-b04fe05b6547","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Lazar_elismerte_voltak_hibak_a_kormanyzasban","timestamp":"2018. március. 04. 08:26","title":"Lázár elismerte, voltak hibák a kormányzásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság jogerősen megszüntette a gyülekezési joggal való visszaélés ügyében indított eljárást Juhász Péterrel szemben.","shortLead":"A bíróság jogerősen megszüntette a gyülekezési joggal való visszaélés ügyében indított eljárást Juhász Péterrel szemben.","id":"20180304_Jogszeruen_gyulekeztek_Juhasz_Peterek_amikor_Putyin_ellen_tuntettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1ca131-1e7b-4dd9-8536-e244c5924c08","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Jogszeruen_gyulekeztek_Juhasz_Peterek_amikor_Putyin_ellen_tuntettek","timestamp":"2018. március. 04. 10:37","title":"Jogszerűen gyülekeztek Juhász Péterék, amikor Putyin ellen tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a2fc7c-22b5-482f-b6d8-38c62e040d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","shortLead":"A csengersimai határátkelőhelyen akarta elhagyni az országot a román sofőr.","id":"20180303_lopott_kamion_csengersima","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a2fc7c-22b5-482f-b6d8-38c62e040d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcffd6f-0984-4fc1-bafd-ca9e722b8d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_lopott_kamion_csengersima","timestamp":"2018. március. 03. 10:21","title":"Nemcsak a színe miatt tűnt fel ez a kamion a magyar rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fee9eea-431b-4001-9f42-1b831b2ed4bb","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Gyakran nem érzi jól magát abban, ami körülveszi, nem szeret se hűbérúr lenni, se hűbéres. Ezért nem forgatott sokáig a rendszerváltás után, és ezért nem készít a jelenben játszódó filmet. HVG-portré Sándor Pál rendezőről.\r

","shortLead":"Gyakran nem érzi jól magát abban, ami körülveszi, nem szeret se hűbérúr lenni, se hűbéres. Ezért nem forgatott sokáig...","id":"201809_sandor_pal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fee9eea-431b-4001-9f42-1b831b2ed4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabf6b0a-8f55-4527-aaa0-914bf81d6f38","keywords":null,"link":"/kultura/201809_sandor_pal","timestamp":"2018. március. 03. 20:00","title":"Sándor Pál: \"Hiszek a hétköznapokkal küzdő, csodát teremtő ripacsokban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234ae73d-1f64-4351-b612-afe74c987c4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ügyesnek képzelte magát, de elfogyott a szerencse.","shortLead":"Ügyesnek képzelte magát, de elfogyott a szerencse.","id":"20180303_Pech_pont_a_civil_rendor_moge_vagott_be_az_arcatlan_sofor__videoval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=234ae73d-1f64-4351-b612-afe74c987c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d455f79f-094e-44e3-97f5-74edc85cbaad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_Pech_pont_a_civil_rendor_moge_vagott_be_az_arcatlan_sofor__videoval","timestamp":"2018. március. 03. 14:50","title":"Pech: pont a civil rendőr mögé vágott be az arcátlan sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","shortLead":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","id":"20180304_baleset_buckingham_palota","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d6a2d-836a-4048-b4a6-f07f6ce12358","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_baleset_buckingham_palota","timestamp":"2018. március. 04. 11:25","title":"Videó: autó hajtott a Buckingham-palota kerítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]