[{"available":true,"c_guid":"4f31d2b5-94dd-4d48-b986-1759d7feda60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjellemzőbb hibái az új elektromos buszoknak az ajtóműködéssel, az ablaktörlővel és az akkumulátorok töltöttségével kapcsolatosak.","shortLead":"A legjellemzőbb hibái az új elektromos buszoknak az ajtóműködéssel, az ablaktörlővel és az akkumulátorok töltöttségével...","id":"20180303_elektromos_busz_bkv","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f31d2b5-94dd-4d48-b986-1759d7feda60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7396b501-a883-4ab1-9b80-7ff8a0e02216","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_elektromos_busz_bkv","timestamp":"2018. március. 03. 13:50","title":"Hónapokra kiestek a BKV vadonatúj elektromos buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sikeres lábműtétje után elhagyta a kórházat Neymar, a Paris Saint-Germain brazil futballsztárja.","shortLead":"Sikeres lábműtétje után elhagyta a kórházat Neymar, a Paris Saint-Germain brazil futballsztárja.","id":"20180304_Maganrepulovel_ment_haza_a_korhazbol_Neymar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda828f-2b3d-42a5-93ab-ce46912901ce","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Maganrepulovel_ment_haza_a_korhazbol_Neymar","timestamp":"2018. március. 04. 17:43","title":"Magánrepülővel ment haza a kórházból Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ea84a-10ff-4ae1-97fb-719c1d22f1e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokásához híven a Twitteren jelentette be, hogy extra adót készül kivetni az európai autókra, amennyiben tovább szorongatják az amerikai vállalatokat az unióban. 