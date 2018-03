Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves kislányok szétválasztásának legnehezebb első lépésén már túlvannak.","shortLead":"A kétéves kislányok szétválasztásának legnehezebb első lépésén már túlvannak.","id":"20180305_Magyar_orvosok_valasztanak_szet_egy_koponyajuknal_osszenott_sziami_ikerpart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b99cb9-a801-4ec3-bba1-28abc56e86a4","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Magyar_orvosok_valasztanak_szet_egy_koponyajuknal_osszenott_sziami_ikerpart","timestamp":"2018. március. 05. 06:00","title":"Magyar orvosok választanak szét egy koponyájuknál összenőtt sziámi ikerpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c849408-078c-41fa-8f4b-e39c47b6cee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városi közlekedési vállalatok dolgozói - többségében buszsofőrök - tömegesen jelentkeztek az olaszországi szavazóhelyek elnöki tisztségére a jó fizetés miatt, ami számos olasz városban megbéníthatja a tömegközlekedést vasárnap.","shortLead":"A városi közlekedési vállalatok dolgozói - többségében buszsofőrök - tömegesen jelentkeztek az olaszországi...","id":"20180304_Felugyelik_a_szavazast_az_olasz_buszsoforok_megallt_a_kozlekedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c849408-078c-41fa-8f4b-e39c47b6cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2680580-589a-4597-a1d5-9c8043180fb7","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Felugyelik_a_szavazast_az_olasz_buszsoforok_megallt_a_kozlekedes","timestamp":"2018. március. 04. 09:43","title":"Felügyelik a szavazást az olasz buszsofőrök, megállt a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok egymás után hajtottak bele a kátyúba, ami nem kímélte sem a kereket, sem a felnit.","shortLead":"Az autósok egymás után hajtottak bele a kátyúba, ami nem kímélte sem a kereket, sem a felnit.","id":"20180303_katyu_katyus_uttest_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaaefa7-acdd-489e-9674-62f12f69f4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_katyu_katyus_uttest_video","timestamp":"2018. március. 03. 11:21","title":"Egymás után szedte áldozatait a hatalmas kátyú – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóbiás rekorder abban, hogy rendszeresen legelsőként érkezik haza.","shortLead":"Tóbiás rekorder abban, hogy rendszeresen legelsőként érkezik haza.","id":"20180303_Megerkezett_Afrikabol_Tobias_a_golya_most_mar_a_tavasznak_is_jonnie_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc53be-40be-4e6d-bc3f-2b98d27d91d4","keywords":null,"link":"/elet/20180303_Megerkezett_Afrikabol_Tobias_a_golya_most_mar_a_tavasznak_is_jonnie_kell","timestamp":"2018. március. 03. 09:37","title":"Megérkezett Afrikából Tóbiás, a gólya, most már a tavasznak is jönnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6edd359-f849-408a-a3fa-c3d80c684d6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő traffipaxsza miatt aggódhatunk, egy szegedi autóson pedig mosolyoghatunk. 