Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae7692cf-fdf1-4030-b2e3-0a7e9c5b916a","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhely uraként számon tartott miniszter városában bálozással kezdte a februárt, de a hónap vége csúnya vereséget hozott emberének a polgármester-választáson. Kérdés, okozhat-e ez törést Lázár országos és helyi politikai karrierjében.","shortLead":"A Hódmezővásárhely uraként számon tartott miniszter városában bálozással kezdte a februárt, de a hónap vége csúnya...","id":"201809_a_kemenyen_dolgozo_nagy_ember","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7692cf-fdf1-4030-b2e3-0a7e9c5b916a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656a8cc6-ce64-485e-9632-515082cd90fc","keywords":null,"link":"/itthon/201809_a_kemenyen_dolgozo_nagy_ember","timestamp":"2018. március. 03. 08:30","title":"Nagy pofont kapott Lázár János, a keményen dolgozó nagy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy ellen büntetőeljárás folyik, egy napra kiszabadult, majd újra őrizetbe vették.","shortLead":"Czeglédy ellen büntetőeljárás folyik, egy napra kiszabadult, majd újra őrizetbe vették.","id":"20180303_Szazak_tuntethetnek_Czegledy_Csaba_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd38f8c7-975d-44ce-82ff-51095aad3fea","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Szazak_tuntethetnek_Czegledy_Csaba_miatt","timestamp":"2018. március. 03. 16:03","title":"Százak tüntethetnek Czeglédy Csaba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajándékért meg is kellett dolgozni.","shortLead":"Az ajándékért meg is kellett dolgozni.","id":"20180303_Simonka_Gyorgypolonak_orulhettek_a_battonyai_roman_ovisok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cb6e96-31a6-43d4-b6c0-979d33b13782","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Simonka_Gyorgypolonak_orulhettek_a_battonyai_roman_ovisok","timestamp":"2018. március. 03. 09:15","title":"Simonka György-pólónak örülhettek a battonyai román ovisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe - jelentette ki a honvédelmi miniszter vasárnap reggel a Kossuth rádióban.","shortLead":"Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem lesznek betelepítések sem laktanyákba, sem más középületekbe...","id":"20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a2de6d-9e56-450f-810a-e1de2da9599e","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Simicsko_nem_akar_menekulteket_laktanyakban_latni","timestamp":"2018. március. 04. 12:18","title":"Simicskó nem akar menekülteket laktanyákban látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább hat nőt molesztált.","shortLead":"Legalább hat nőt molesztált.","id":"20180303_Elfogtak_a_zugloi_nok_tamadojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e923828e-56e2-44f7-a27d-2613296f1cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Elfogtak_a_zugloi_nok_tamadojat","timestamp":"2018. március. 03. 08:30","title":"Elfogták a zuglói nők támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023ae131-12fc-42ca-826c-3bfb116bda6d","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Világszerte egyre több vállalat próbálja saját kezébe venni dolgozói gyógyítását, de idehaza a jogszabályi környezet nemigen segíti ezt.","shortLead":"Világszerte egyre több vállalat próbálja saját kezébe venni dolgozói gyógyítását, de idehaza a jogszabályi környezet...","id":"201809__ceges_egeszsegugyi_ellatas__tallai_blokkol__adocsapasok__nagyuzemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=023ae131-12fc-42ca-826c-3bfb116bda6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dda9be-0cb2-45c1-b8ff-edddeb06aae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__ceges_egeszsegugyi_ellatas__tallai_blokkol__adocsapasok__nagyuzemben","timestamp":"2018. március. 03. 10:00","title":"Így keresik a cégek a gyógyírt a rossz és drága egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defb61-05e2-4944-a962-4ed33a62bc2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Viszonylag rövid időn belül több ország is kifejleszti a mostaniaknál ötször-hatszor gyorsabb repülőket, de mint azt épp az oroszok minapi bejelentése jelzi, az új technológia a fegyverkezési versenyt is felpörgetheti.","shortLead":"Viszonylag rövid időn belül több ország is kifejleszti a mostaniaknál ötször-hatszor gyorsabb repülőket, de mint azt...","id":"201809__hiperszonikus_repules__fegyverkezesi_verseny__ezer_celsius__egyik_labam_itt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54defb61-05e2-4944-a962-4ed33a62bc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c94572b-f8b7-4061-8bc0-60026f811f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/201809__hiperszonikus_repules__fegyverkezesi_verseny__ezer_celsius__egyik_labam_itt","timestamp":"2018. március. 03. 09:00","title":"Hiperszonikus repülés: már nemcsak a levegőbe beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre a vélekedésre.","shortLead":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre...","id":"20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a81a83-aadb-4de9-b0e1-b15284365a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","timestamp":"2018. március. 03. 17:00","title":"Nem csak éjszaka jöhet jól: itt az okos éjjeliszekrény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]