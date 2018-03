Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3573ee8c-7b5d-45f2-b620-adf5232cffd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Demokrata Párt (PD) készen áll az ellenzéki szerepre, amennyiben beigazolódnak a vasárnapi olaszországi választások után éjjel közzétett exit poll-felmérések eredményei - jelentette be a balközép tömörülés alsóházi vezetője.","shortLead":"A kormányzó Demokrata Párt (PD) készen áll az ellenzéki szerepre, amennyiben beigazolódnak a vasárnapi olaszországi...","id":"20180305_Ellenzeki_szerepre_keszul_az_olasz_kormanypart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3573ee8c-7b5d-45f2-b620-adf5232cffd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100343ec-76fd-4ba1-bc37-5745a20bc7de","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Ellenzeki_szerepre_keszul_az_olasz_kormanypart","timestamp":"2018. március. 05. 00:51","title":"Ellenzéki szerepre készül az olasz kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c34d3ef-20d3-440d-b073-e7e41a23f008","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Újabb beruházásba fogott a Pick Szegeden, aminek az a célja, hogy az ízlelést átengedjék a robotoknak.","shortLead":"Újabb beruházásba fogott a Pick Szegeden, aminek az a célja, hogy az ízlelést átengedjék a robotoknak.","id":"20180304_Geppel_kostoltatnak_a_teliszalamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c34d3ef-20d3-440d-b073-e7e41a23f008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d162080-b81c-4cb1-a86d-9d860a7c119e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180304_Geppel_kostoltatnak_a_teliszalamit","timestamp":"2018. március. 04. 18:14","title":"Géppel kóstoltatnák a téliszalámit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c849408-078c-41fa-8f4b-e39c47b6cee9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fényűző római kori lakóház maradványaira bukkantak mélyen a föld alatt Rómában a történelmi belvárost is érintő C-metróvonal építése közben. ","shortLead":"Fényűző római kori lakóház maradványaira bukkantak mélyen a föld alatt Rómában a történelmi belvárost is érintő...","id":"20180304_A_vilag_legdragabb_metroepitesenek_haszna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c849408-078c-41fa-8f4b-e39c47b6cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd730be-7402-4d52-b8c8-1c8e878f713c","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_A_vilag_legdragabb_metroepitesenek_haszna","timestamp":"2018. március. 04. 21:07","title":"A világ legdrágább metróépítésének haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","id":"20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830c27b-a232-4839-bd25-8248997aebfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","timestamp":"2018. március. 04. 07:52","title":"Szeles, hideg idő lesz, kevés napsütéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426","c_author":"nyüzsi","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Igy_meg_nem_latta_Orban_Viktort_drukkolni_a_Felcsutnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d43148-5a1b-4186-b254-abb279669e19","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Igy_meg_nem_latta_Orban_Viktort_drukkolni_a_Felcsutnak","timestamp":"2018. március. 03. 20:38","title":"Így még nem látta Orbán Viktort drukkolni Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Baji Balázs nem jutott döntőbe a férfi 60 méteres gátfutásban a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság vasárnapi versenynapján.","shortLead":"Baji Balázs nem jutott döntőbe a férfi 60 méteres gátfutásban a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokság...","id":"20180304_Elszalltak_Baji_Balazs_vbeselyei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92188ca0-af93-4c16-a4a8-438d113375ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7919ac-b37d-4ec4-9678-7910c17298ee","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Elszalltak_Baji_Balazs_vbeselyei","timestamp":"2018. március. 04. 17:08","title":"Elszálltak Baji Balázs vb-esélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre a vélekedésre.","shortLead":"Azt hihetnénk, hogy egy éjjeliszekrénynek csupán lepakolós funkciója lehet, azonban az alábbi bútordarab rácáfol erre...","id":"20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dccc92c4-6c0e-4880-a1eb-f130c2123023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a81a83-aadb-4de9-b0e1-b15284365a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180303_indiegogo_smart_side_table_okos_ejjeliszekreny","timestamp":"2018. március. 03. 17:00","title":"Nem csak éjszaka jöhet jól: itt az okos éjjeliszekrény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d8a0ad-b64c-4bee-a34d-a14151557dc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártók a tesztmodelleket egészen művészi módokon teszik felismerhetetlenné, hogy minél kevesebb látsszon a végleges formákból. Kit akarnak ezzel megvezetni?","shortLead":"Az autógyártók a tesztmodelleket egészen művészi módokon teszik felismerhetetlenné, hogy minél kevesebb látsszon...","id":"20180304_Meg_kipufogot_is_tettek_az_elektromos_Porschera_de_minek__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d8a0ad-b64c-4bee-a34d-a14151557dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb3c4aa-a9c1-4dc9-b52a-9deda4c17863","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_Meg_kipufogot_is_tettek_az_elektromos_Porschera_de_minek__video","timestamp":"2018. március. 04. 23:13","title":"Ott virít a kipufogó az elektromos Porschén, de minek? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]