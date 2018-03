Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már ott tartunk, hogy Európa migránsok miatt szenvedő, \"szerencsétlenebb\" nyugati fele minket irigyel, a felpörgött Polt Péter segítségével egy nap után börtönbe visszazsuppolt Czeglédy Csabától pedig valójában az ellenzék retteg – minden látszattal ellentétben ez a valóság Andy Vajna csatornájának igazságelmagyarázó rovata szerint. Bécs lesajnálásánál azért érezhették, hogy az egyszeri Tv2 néző ezt hallva félrenyeli a reggeli kávéját, ezért hozzátették: na jó, más tekintetben azért mehetünk az osztrák főváros után. ","shortLead":"Már ott tartunk, hogy Európa migránsok miatt szenvedő, \"szerencsétlenebb\" nyugati fele minket irigyel, a felpörgött...","id":"20180305_A_Tv2_belehuz_Az_a_tet_hogy_Budapestbol_ne_legyen_Becs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4312539b-a586-457c-a58b-f801c0f02071","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_A_Tv2_belehuz_Az_a_tet_hogy_Budapestbol_ne_legyen_Becs","timestamp":"2018. március. 05. 09:30","title":"A Tv2 belehúz: Az a tét, hogy Budapestből ne legyen Bécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakember szerint ez annak köszönhető, hogy Magyarországon nem terjedt el olyan oltásellenes hangulat, mint Olaszországban.","shortLead":"A szakember szerint ez annak köszönhető, hogy Magyarországon nem terjedt el olyan oltásellenes hangulat, mint...","id":"20180305_Az_infektologus_mondja_nalunk_nem_alakulhat_ki_kanyarojarvany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2195f37f-2fee-4e20-a4a7-527f527a9692","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Az_infektologus_mondja_nalunk_nem_alakulhat_ki_kanyarojarvany","timestamp":"2018. március. 05. 13:36","title":"Az infektológus mondja: nálunk nem alakulhat ki kanyarójárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Márciusban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legújabb szolgáltatásával, az utólagos adótraffipaxszal a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálja kiemelten - mondta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.","shortLead":"Márciusban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legújabb szolgáltatásával, az utólagos adótraffipaxszal a foglalkoztatás...","id":"20180304_Tallai_elmondta_mire_figyel_marciusban_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c39634-3f56-4483-9622-793f87a11d3b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180304_Tallai_elmondta_mire_figyel_marciusban_a_NAV","timestamp":"2018. március. 04. 08:09","title":"Tállai elmondta, mire figyel márciusban a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét órával az urnazárás után sem lehet biztosra venni, ki is az igazi győztese az olasz parlamenti választásnak.","shortLead":"Hét órával az urnazárás után sem lehet biztosra venni, ki is az igazi győztese az olasz parlamenti választásnak.","id":"20180305_Meg_mindig_kerdes_vane_oka_oromre_Berlusconinak_Olaszorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dac90a-fd8c-4716-80d5-2559a7a85a45","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Meg_mindig_kerdes_vane_oka_oromre_Berlusconinak_Olaszorszagban","timestamp":"2018. március. 05. 06:03","title":"Még mindig kérdés, van-e oka örömre Berlusconinak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b919a-6ed9-4cbf-9212-e605378607af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az instagramozók eddig maximum üzenetek formájában kommunikálhattak egymással. Ez rövidesen megváltozhat, ugyanis két új funkció is kerül az appba, amelyek a felek közötti párbeszédet segítik.","shortLead":"Az instagramozók eddig maximum üzenetek formájában kommunikálhattak egymással. Ez rövidesen megváltozhat, ugyanis két...","id":"20180305_instagram_hanghivas_videohivas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b919a-6ed9-4cbf-9212-e605378607af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1883dd67-ac3b-4d6e-b0af-0405643d3f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_instagram_hanghivas_videohivas","timestamp":"2018. március. 05. 07:02","title":"Önnek is van valami a telefonján, amivel hamarosan ingyen lehet majd telefonálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d37ad4b-6c57-4fb1-bec8-541690952c8d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ma már világraszóló show az Oscar-díj-átadó, 24 kategóriában versengenek a filmesek, köztük külön az idegen nyelvű alkotások. Az öt jelölt film közé az idén ismét bekerült egy magyar, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje. Mindez az után, hogy 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című filmje, tavaly pedig az élőszereplős kisfilm kategóriában Deák Kristóf Mindenkije Oscar-díjat nyert. Enyedi filmje már a jelöléssel mindent megnyert, úgyhogy bárhogy alakul is az este, van mit ünnepelni. ","shortLead":"Ma már világraszóló show az Oscar-díj-átadó, 24 kategóriában versengenek a filmesek, köztük külön az idegen nyelvű...","id":"20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d37ad4b-6c57-4fb1-bec8-541690952c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12e516-f516-435d-86fb-7c7b3a7c25b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","timestamp":"2018. március. 04. 20:00","title":"Oscar: Három a magyar igazság, ez már a ráadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c407e56-67eb-4e79-a904-ec8b8411aa53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nagyon nagy kaland volt, és ami a filmmel történt, bizonyítja, hogy jól dolgoztunk – nyilatkozta az Oscar-díj-átadó után Enyedi Ildikó.\r

\r

","shortLead":"Nagyon nagy kaland volt, és ami a filmmel történt, bizonyítja, hogy jól dolgoztunk – nyilatkozta az Oscar-díj-átadó...","id":"20180305_Megszolalt_Enyedi_Ildiko_az_Oscargala_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c407e56-67eb-4e79-a904-ec8b8411aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78036202-d0ca-4a8c-a47f-1cf4c02ce8d9","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Megszolalt_Enyedi_Ildiko_az_Oscargala_utan","timestamp":"2018. március. 05. 14:57","title":"Megszólalt Enyedi Ildikó az Oscar-gála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f275f52f-ee9a-4815-aa2d-b08eb9a4e686","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Brexit az Brexit.","shortLead":"A Brexit az Brexit.","id":"20180304_May_A_City_nem_mukodhet_ugy_a_Brexit_utan_mint_most","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f275f52f-ee9a-4815-aa2d-b08eb9a4e686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3f1e31-2daa-429c-97d3-b5426247ead0","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_May_A_City_nem_mukodhet_ugy_a_Brexit_utan_mint_most","timestamp":"2018. március. 04. 12:14","title":"May: A City nem működhet úgy a Brexit után, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]