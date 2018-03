Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok egymás után hajtottak bele a kátyúba, ami nem kímélte sem a kereket, sem a felnit.","shortLead":"Az autósok egymás után hajtottak bele a kátyúba, ami nem kímélte sem a kereket, sem a felnit.","id":"20180303_katyu_katyus_uttest_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201f2332-6198-4ba0-b2dd-b4ddfd3c9f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaaefa7-acdd-489e-9674-62f12f69f4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_katyu_katyus_uttest_video","timestamp":"2018. március. 03. 11:21","title":"Egymás után szedte áldozatait a hatalmas kátyú – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ea84a-10ff-4ae1-97fb-719c1d22f1e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokásához híven a Twitteren jelentette be, hogy extra adót készül kivetni az európai autókra, amennyiben tovább szorongatják az amerikai vállalatokat az unióban. ","shortLead":"Szokásához híven a Twitteren jelentette be, hogy extra adót készül kivetni az európai autókra, amennyiben tovább...","id":"20180304_Trump_chicken_tax_csirkevam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ea84a-10ff-4ae1-97fb-719c1d22f1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd25d12a-2de9-4e43-a5bd-341b032f9c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_Trump_chicken_tax_csirkevam","timestamp":"2018. március. 04. 08:52","title":"Trump odavágna az európai autóknak, pedig eddig is létezett a \"csirkevám\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053ea9b-91ac-4a66-8aba-77504c716dca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180304_elveszett_maja_varosok_natgeo_tesla_hungary_dead_space","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a053ea9b-91ac-4a66-8aba-77504c716dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e6753e-dbe0-4777-a17f-d8eac9f938d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180304_elveszett_maja_varosok_natgeo_tesla_hungary_dead_space","timestamp":"2018. március. 04. 12:00","title":"Ez történt: 2500 forintról 0 forintra értékeltek le egy 10-ből 9 pontos játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fadf763-829e-4131-85ed-f7d56872065b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán szaki a BMW-ből egy Mercedes-Benz SLR McLarent akart faragni.","shortLead":"Az ukrán szaki a BMW-ből egy Mercedes-Benz SLR McLarent akart faragni.","id":"20180304_tuning_bmw_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fadf763-829e-4131-85ed-f7d56872065b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ca3cf-5f1c-4587-bf6e-4f843e8ddcee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_tuning_bmw_video","timestamp":"2018. március. 04. 20:36","title":"Ilyen szörnyű BMW-tuningot még soha nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c78177b-ff06-4f2e-ad88-50ff05313fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felirat inkább fricska a túlságosan magabiztos autósoknak, ettől függetlenül tökéletes.","shortLead":"A felirat inkább fricska a túlságosan magabiztos autósoknak, ettől függetlenül tökéletes.","id":"20180303_oszinte_autos_szeged","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c78177b-ff06-4f2e-ad88-50ff05313fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b192fa6f-d988-4e7b-a545-698d4f64e02f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_oszinte_autos_szeged","timestamp":"2018. március. 03. 17:16","title":"A nap képe: a legőszintébb magyar autóst Szegeden fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c34d3ef-20d3-440d-b073-e7e41a23f008","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Újabb beruházásba fogott a Pick Szegeden, aminek az a célja, hogy az ízlelést átengedjék a robotoknak.","shortLead":"Újabb beruházásba fogott a Pick Szegeden, aminek az a célja, hogy az ízlelést átengedjék a robotoknak.","id":"20180304_Geppel_kostoltatnak_a_teliszalamit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c34d3ef-20d3-440d-b073-e7e41a23f008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d162080-b81c-4cb1-a86d-9d860a7c119e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180304_Geppel_kostoltatnak_a_teliszalamit","timestamp":"2018. március. 04. 18:14","title":"Géppel kóstoltatnák a téliszalámit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5","c_author":"","category":"sport","description":"54 ezreddel maradt le az aranyról.","shortLead":"54 ezreddel maradt le az aranyról.","id":"20180303_Ezustermes_lett_Jaszapati_Petra_a_junior_vilagbajnoksagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bbfb00-5efd-4362-a79a-9b68bd61bc89","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Ezustermes_lett_Jaszapati_Petra_a_junior_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. március. 03. 22:08","title":"Ezüstérmes lett Jászapáti Petra a junior világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et, melynek kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview idén 16. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük.","shortLead":"A Műértő 2011-ben publikálta első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24096529-ff21-4ccc-a256-916cdd7a372d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eddad19-b012-4945-a190-ef4d2b80b302","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180304_Magyar_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2018. március. 04. 14:17","title":"Magyar Power 50 - A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]